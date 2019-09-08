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8 сентября 2019, 22:48

Самые бюджетные автомобили начала сентября

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Стоимость новых автомобилей в России постоянно растет. Одни модели дорожают быстрее, другие медленнее, третьи изредка сбрасывают цены. Посмотрим, как выглядит ТОП-5 самых доступных автомобилей на начало сентября.
Самые бюджетные автомобили начала сентября

Фото: Datsun

Самые бюджетные автомобили начала сентября

Фото взято из открытых источников

Самые бюджетные автомобили начала сентября

Фото: Renault

Самые бюджетные автомобили начала сентября
Самые бюджетные автомобили начала сентября
Самые бюджетные автомобили начала сентября
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Последнее время рынок автомобилей в России очень пластичный. Стоимость новых автомобилей постоянно меняется. Компании то повышают цены, то предлагают скидки. Журналисты портала CarsWeek.ru каждый месяц публикуют рейтинг самых доступных моделей. В сентябре 2019 года первая пятерка выглядит следующим образом:

1. Lada Granta – 444 900 рублей
2. Datsun on-DO – 490 000 рублей
3. Lada 4x4 – 524 900 рублей
4. Datsun mi-DO – 555 000 рублей
5. Renault Logan – 577 000 рублей

Вне конкуренции среди самых доступных моделей остается отечественная Lada Granta. Минимальная рекомендованная розничная цена на рестайлинговый седан Granta составляет 444 900 рублей (без учета скидок и спец.предложений). Низкая цена неминуемо сказывается на спросе. В августе 2019 года модель сохранила титул бестселлера российского рынка несмотря на то, что с середины лета подорожала на 10 000 рублей.

Седан Datsun on-DO, занимающий второе место, также подорожал на 10 000 рублей и теперь стоит минимум 490 000 рублей. Бренд Datsun принадлежит Nissan, но собирают автомобили на мощностях АвтоВАЗа. На третьем месте – вновь Lada. Внедорожник Lada 4x4 стоит сейчас от 524 900 рублей. Цены на модель выросли незначительно – всего на 6 000 рублей. Хэтчбек Datsun mi-DO расположился на четвертой позиции с ценой от 555 000 рублей. Прибавка за лето составила 10 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль оснащается передней подушкой безопасности, аудиоподготовкой, усилителем рулевого управления и штатной противоугонной системой. Замыкает ТОП-5 седан Renault Logan, который подорожал на 8 000 рублей и сейчас стоит минимум 577 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
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Самые бюджетные автомобили начала сентября
{{material_127407}}Последнее время рынок автомобилей в России очень пластичный. Стоимость новых автомобилей постоянно меняется. Компании то повышают цены, то предлагают скидки. Журналисты портала CarsWeek.ru каждый месяц публикуют рейтинг самых доступных моделей. В сентябре 2019 года первая пятерка выглядит следующим образом:1. Lada Granta – 444 900 рублей2. Datsun on-DO – 490 000 рублей3. Lada 4x4 – 524 900 рублей4. Datsun mi-DO – 555 000 рублей5. Renault Logan – 577 000 рублейВне конкуренции среди самых доступных моделей остается отечественная Lada Granta. Минимальная рекомендованная розничная цена на рестайлинговый седан Granta составляет 444 900 рублей (без учета скидок и спец.предложений). Низкая цена неминуемо сказывается на спросе. В августе 2019 года модель сохранила титул бестселлера российского рынка несмотря на то, что с середины лета подорожала на 10 000 рублей.Седан Datsun on-DO, занимающий второе место, также подорожал на 10 000 рублей и теперь стоит минимум 490 000 рублей. Бренд Datsun принадлежит Nissan, но собирают автомобили на мощностях АвтоВАЗа. На третьем месте – вновь Lada. Внедорожник Lada 4x4 стоит сейчас от 524 900 рублей. Цены на модель выросли незначительно – всего на 6 000 рублей. Хэтчбек Datsun mi-DO расположился на четвертой позиции с ценой от 555 000 рублей. Прибавка за лето составила 10 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль оснащается передней подушкой безопасности, аудиоподготовкой, усилителем рулевого управления и штатной противоугонной системой. Замыкает ТОП-5 седан Renault Logan, который подорожал на 8 000 рублей и сейчас стоит минимум 577 000 рублей.
2019-09-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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