Самые частые ошибки, которые женщины допускают за рулем (понять и простить)
На втором месте – путаница с педалями. Несмотря на врожденную аккуратность, перепутать «газ» и «тормоз» – коронная «фишка» девушек по всему миру. Например, в США две трети аварий по причине неверно нажатой педали приходится на прекрасный пол.
Кроме того, женщины чаще путают топливо на заправках, не помнят, с какой стороны находится бензобак, и забывают вернуть заправочный пистолет на место. Немало курьезов с автомобилистками происходит зимой. После мойки примерзают двери, потому что уплотнители вовремя не обработали силиконом. Лед они соскребают не только со стекол, но и с кузова автомобиля, рискуя повредить лакокрасочное покрытие. Зато на крыше снег часто остается только потому, что невысокой девушке трудно достать его щеткой.
Наконец, список был бы не полным без парковок. Многим девушкам долго не удается овладеть искусством параллельной парковки, а на паркинге они нередко ставят машину по диагонали, занимая сразу несколько мест. Или щемятся к соседним машинам, а включая задний ход, игнорируют истошный писк датчиков парковки.
Но от ошибок не застрахован никто, поэтому не стоит смеяться над девушками за рулем. Если вы стали свидетелем неверных действий – вежливо окажите помощь, хотя бы советом. Правда, лучше делать это на безопасном расстоянии.
- 139 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 1 799 000 РRenault Espace 2017 в Москве
- 880 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 100 000 РLand Rover Range Rover Sport 2008 в Москве
- 350 000 РMitsubishi Lancer 2007 в Москве
- 3 580 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 269 000 РToyota Caldina 1995 в Москве
- 2 888 000 РLexus IS 2018 в Москве
- 860 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий