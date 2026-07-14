Топ-5 поломок электромобилей: батарея — лишь на шестом месте, а кто в лидерах

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 июля 2026, 19:11

Самые частые поломки электромобилей: что реально выходит из строя по статистике

Самые частые поломки электромобилей: что реально выходит из строя по статистике

Топ-5 поломок электромобилей: батарея — лишь на шестом месте, а кто в лидерах

Самые частые поломки электромобилей: что реально выходит из строя по статистике

Свежий анализ Warrantywise показывает: главные проблемы электромобилей - не батареи, а мелкие электрические сбои и подвеска. Это важно для тех, кто выбирает подержанный EV, ведь страхи по поводу дорогого ремонта аккумулятора часто преувеличены.

Свежий анализ Warrantywise показывает: главные проблемы электромобилей - не батареи, а мелкие электрические сбои и подвеска. Это важно для тех, кто выбирает подержанный EV, ведь страхи по поводу дорогого ремонта аккумулятора часто преувеличены.

Рынок подержанных электромобилей продолжает расти, но многих потенциальных покупателей по‑прежнему пугает дорогой ремонт аккумуляторов. Однако свежие данные по гарантиям из Великобритании показывают: самые частые обращения по гарантийным случаям связаны вовсе не с высоковольтными батареями, а с гораздо более привычными для автомобилистов проблемами.

Согласно исследованию, на первом месте по количеству обращений — мелкие электрические неисправности: датчики и системы центрального замка. Средний счёт за такой ремонт составляет от 810 до 900 фунтов (примерно 1085–1205 долларов), но отдельные случаи доходят до 4000 фунтов (более 5300 долларов). Это подтверждает: даже в электромобиле большинство проблем не уникальны, а типичны для любого современного автомобиля.

Второе место по частоте занимают элементы подвески, особенно рычаги. Средняя стоимость ремонта — 1200 фунтов (около 1650 долларов), а максимальные счета превышают 4100 фунтов (5490 долларов). Вес электромобиля выше, чем у бензиновых аналогов, поэтому подвеска испытывает повышенную нагрузку и изнашивается быстрее.

Единственная по‑настоящему специфичная для EV поломка в топ‑5 — выход из строя бортового зарядного устройства. В среднем такой ремонт обходится в 2160 фунтов (2890 долларов), но в отдельных случаях доходит до 10 455 фунтов (14 000 долларов). Это редкая, но крайне затратная проблема.

Высоковольтная батарея, несмотря на все опасения, не вошла в пятёрку самых частых неисправностей. По данным гарантийных служб, подобные поломки встречаются редко — вероятно, из‑за высокой надёжности аккумуляторов и длительной заводской гарантии. Когда же батарея действительно требует ремонта, средний счёт составляет 6400 фунтов (8570 долларов).

В пятёрку самых частых неисправностей также попали 12-вольтовые аккумуляторы и другие элементы электросистемы. Это ещё раз подтверждает: большинство проблем с электромобилями не уникальны, а хорошо знакомы владельцам обычных машин.

Интересно, что средняя стоимость ремонта электромобилей за год выросла на 10,7%. Эксперты связывают это не только с техническими причинами, но и с инфляцией, ростом цен на запчасти и оплату труда.

Для российских покупателей эти данные особенно актуальны: рынок подержанных электромобилей только формируется, и страхи перед дорогим ремонтом часто мешают принять решение о покупке. Важно помнить, что большинство поломок — это не аккумулятор, а обычные для любого автомобиля неисправности. При этом гарантия на батарею обычно дольше, чем на остальные узлы. В целом статистика по гарантийным случаям позволяет предположить, что эксплуатация электромобиля может быть не такой уж затратной, как принято считать, если внимательно следить за состоянием подвески и электрики.

Статистика касается только тех автомобилей, которые были застрахованы по соответствующим программам, но даже эти данные позволяют сделать вывод: опасения по поводу дорогого ремонта батареи часто преувеличены. Для сравнения, в случае с Tesla Model 3, когда батарея была повреждена фаркопом, последствия оказались не столь катастрофическими, как ожидалось, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о конструктивных особенностях современных электромобилей .

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р)
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Калининград Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться