Топ-5 поломок электромобилей: батарея — лишь на шестом месте, а кто в лидерах

Самые частые поломки электромобилей: что реально выходит из строя по статистике

Свежий анализ Warrantywise показывает: главные проблемы электромобилей - не батареи, а мелкие электрические сбои и подвеска. Это важно для тех, кто выбирает подержанный EV, ведь страхи по поводу дорогого ремонта аккумулятора часто преувеличены.

Свежий анализ Warrantywise показывает: главные проблемы электромобилей - не батареи, а мелкие электрические сбои и подвеска. Это важно для тех, кто выбирает подержанный EV, ведь страхи по поводу дорогого ремонта аккумулятора часто преувеличены.

Рынок подержанных электромобилей продолжает расти, но многих потенциальных покупателей по‑прежнему пугает дорогой ремонт аккумуляторов. Однако свежие данные по гарантиям из Великобритании показывают: самые частые обращения по гарантийным случаям связаны вовсе не с высоковольтными батареями, а с гораздо более привычными для автомобилистов проблемами.

Согласно исследованию, на первом месте по количеству обращений — мелкие электрические неисправности: датчики и системы центрального замка. Средний счёт за такой ремонт составляет от 810 до 900 фунтов (примерно 1085–1205 долларов), но отдельные случаи доходят до 4000 фунтов (более 5300 долларов). Это подтверждает: даже в электромобиле большинство проблем не уникальны, а типичны для любого современного автомобиля.

Второе место по частоте занимают элементы подвески, особенно рычаги. Средняя стоимость ремонта — 1200 фунтов (около 1650 долларов), а максимальные счета превышают 4100 фунтов (5490 долларов). Вес электромобиля выше, чем у бензиновых аналогов, поэтому подвеска испытывает повышенную нагрузку и изнашивается быстрее.

Единственная по‑настоящему специфичная для EV поломка в топ‑5 — выход из строя бортового зарядного устройства. В среднем такой ремонт обходится в 2160 фунтов (2890 долларов), но в отдельных случаях доходит до 10 455 фунтов (14 000 долларов). Это редкая, но крайне затратная проблема.

Высоковольтная батарея, несмотря на все опасения, не вошла в пятёрку самых частых неисправностей. По данным гарантийных служб, подобные поломки встречаются редко — вероятно, из‑за высокой надёжности аккумуляторов и длительной заводской гарантии. Когда же батарея действительно требует ремонта, средний счёт составляет 6400 фунтов (8570 долларов).

В пятёрку самых частых неисправностей также попали 12-вольтовые аккумуляторы и другие элементы электросистемы. Это ещё раз подтверждает: большинство проблем с электромобилями не уникальны, а хорошо знакомы владельцам обычных машин.

Интересно, что средняя стоимость ремонта электромобилей за год выросла на 10,7%. Эксперты связывают это не только с техническими причинами, но и с инфляцией, ростом цен на запчасти и оплату труда.

Для российских покупателей эти данные особенно актуальны: рынок подержанных электромобилей только формируется, и страхи перед дорогим ремонтом часто мешают принять решение о покупке. Важно помнить, что большинство поломок — это не аккумулятор, а обычные для любого автомобиля неисправности. При этом гарантия на батарею обычно дольше, чем на остальные узлы. В целом статистика по гарантийным случаям позволяет предположить, что эксплуатация электромобиля может быть не такой уж затратной, как принято считать, если внимательно следить за состоянием подвески и электрики.

Статистика касается только тех автомобилей, которые были застрахованы по соответствующим программам, но даже эти данные позволяют сделать вывод: опасения по поводу дорогого ремонта батареи часто преувеличены. Для сравнения, в случае с Tesla Model 3, когда батарея была повреждена фаркопом, последствия оказались не столь катастрофическими, как ожидалось, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о конструктивных особенностях современных электромобилей .