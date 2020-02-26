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26 февраля 2020, 10:23

Самые дешевые автомобили планеты 2020 года

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Фото ФАН
Цена — один из главных критериев выбора автомобиля для среднестатистического жителя планеты. Несмотря на изобилие дорогих машин с богатыми комплектациями и нужными опциями, в лидерах находятся бюджетники.

Lada Granta

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 455 900 до 659 800 Р
По данным рейтинга онлайн-агрегатора по покупке новых автомобилей Autospot.ru, в России, конечно же, самым доступным автомобилем является семейство Lada Granta. Естественно, из-за этого машина находится в лидерах. В январе 2020-го продажи «Гранты» увеличились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

После последнего обновления для автомобиля стала доступна гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. Также «АвтоВАЗ» предлагает выбрать одну из трех трансмиссий: механическую, автоматическую или автоматизированную. Стоимость автомобиля составляет от 445 900 рублей.

Renault Logan

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 802 990 Р
Не сложно догадаться, что этот автомобиль является самым дешевым на своей родине — во Франции. Его стоимость на местном рынке составляет от 9480 долларов, что в пересе на рубли — 496 000.

За эти деньги французы получают бюджетник с системой стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочной системой, климатической установкой, системой креплений Isofix, задними подголовниками. Моторов два, оба - 1,6-литровые. Один 8-клапанный 82-сильный, второй — 16-клапанный и мощностью 102 силы.

Geely Vision

Geely Vision
133 л.с
Новый от 349 000 до 399 000 Р
Всего 5700 долларов (361 420 рублей) понадобится тем, кто решит стать обладателем этого автомобиля. Именно за такую цену он продается на рынке Поднебесной. Модель комплектуется современным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1.8 литра. Максимальная мощность двигателя составляет 133 л.с. при 6200 об/мин. В сочетании с мотором трудится пятиступенчатая МКПП.

Двигатель специально адаптирован для стран с суровым климатом. В базовой комплектации за скромные деньги есть вполне все необходимое автомобилисту: ГУР, ABS, передние электростеклоподъемники, простенькая приборная панель.

Bajaj Qute

Bajaj Qute
От 0.2 л, 13.7 л.с
Маленький забавный автомобильчик в настоящее время считается одним из самых дешевых в мире. Его стоимость на рынке Индии составляет 3867 долларов (244 000 рублей). По сути Qute является не автомобилем, а квадрациклом, но для управления им необходимы права категории В.

Бюджетник крайне прост как снаружи, так и изнутри. В салоне минимум отделки и крайне лаконичная панель управления. Поместиться в автомобиль, теоретически, могут четыре человека, но обсуждать уровень комфорта не стоит, даже при поездке в одиночку. В движение Qute приводит одноцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом 0,216 л и мощностью 13 л.с. Такой силовой агрегат вполне способен разогнать автомобильчик до скорости 70 км/ч.

Ravon Nexia R3

В Узбекистане за бюджетник придется заплатить 8690 долларов, что эквивалентно 550 000 рублей. На автомобиль устанавливается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, а за дополнительную плату возможна установка 6-ступенчатого «автомата».

В список базового оборудования нового седана входит ABS, усилитель руля, электрические стеклоподъемники, противотуманные фары и фронтальные подушки безопасности. Импортируемые в Россию варианты оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, как минимум одной подушкой безопасности, бортовым компьютером, аудиосистемой и дневными ходовыми огнями.

Datsun mi-DO

Datsun mi-DO
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 536 000 до 638 000 Р
Этот японский пятидверный хэтчбек только условно японский. На самом деле он построен на базе второй Lada Kalina. Созданный для российских дорог, автомобиль имеет большой дорожный просвет – 174 мм. В движение модель приводится 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 87 л.с. В пару к нему предлагается 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-скоростной «автомат».

Незатейливый интерьер оснащается монохромным дисплеем маршрутного компьютера, аудиосистемой 2DIN с мультимедийным комплексом с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, а также панелью управления «климатом». Хэтчбек полностью оправдывает свою цену, которая составляет от 7166 долларов или 445 000 рублей.

Faw Besturn B50

FAW Besturn B50
От 1.6 л, 103 л.с
Новый от 499 000 до 599 000 Р
В базовой комплектации седан имеет бортовой компьютер, мультимедийную систему, датчик парковки, системы ABS и EBD, электростеклоподъемники на всех окнах и литые диски. Более дорогие версии дополнительно оснащаются датчиком давления в шинах, круиз-контролем и боковыми подушками безопасности.

Под капотом китайского бюджетника находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с., который может агрегатироваться как со стандартной 5МКПП, так и с 6-ступенчатым «автоматом». Стоимость автомобиля начинается от 6500 долларов (411 000 рублей).


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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум Geely Vision
Добый день владельцы вижина хочу поделиться кое акими проблемами владею авто уже 5 лет пробег 136 т км ни чо так не мучает как коробка передач перебеал уже 3 раза надоело кпилновую проехал около 40т исноа проблем теперь все оборвало коробка встала совсем может кто подскажт какая кпп о других авто пд
александр
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Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Lada Granta{{model_v2_3014}}По данным рейтинга онлайн-агрегатора по покупке новых автомобилей Autospot.ru, в России, конечно же, самым доступным автомобилем является семейство Lada Granta. Естественно, из-за этого машина находится в лидерах. В январе 2020-го продажи «Гранты» увеличились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.После последнего обновления для автомобиля стала доступна гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. Также «АвтоВАЗ» предлагает выбрать одну из трех трансмиссий: механическую, автоматическую или автоматизированную. Стоимость автомобиля составляет от 445 900 рублей.Renault Logan{{model_v2_1096}}Не сложно догадаться, что этот автомобиль является самым дешевым на своей родине — во Франции. Его стоимость на местном рынке составляет от 9480 долларов, что в пересе на рубли — 496 000.За эти деньги французы получают бюджетник с системой стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочной системой, климатической установкой, системой креплений Isofix, задними подголовниками. Моторов два, оба - 1,6-литровые. Один 8-клапанный 82-сильный, второй — 16-клапанный и мощностью 102 силы. Geely Vision{{model_v2_2551}}Всего 5700 долларов (361 420 рублей) понадобится тем, кто решит стать обладателем этого автомобиля. Именно за такую цену он продается на рынке Поднебесной. Модель комплектуется современным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1.8 литра. Максимальная мощность двигателя составляет 133 л.с. при 6200 об/мин. В сочетании с мотором трудится пятиступенчатая МКПП.Двигатель специально адаптирован для стран с суровым климатом. В базовой комплектации за скромные деньги есть вполне все необходимое автомобилисту: ГУР, ABS, передние электростеклоподъемники, простенькая приборная панель.Bajaj Qute{{model_v2_6309}}Маленький забавный автомобильчик в настоящее время считается одним из самых дешевых в мире. Его стоимость на рынке Индии составляет 3867 долларов (244 000 рублей). По сути Qute является не автомобилем, а квадрациклом, но для управления им необходимы права категории В.Бюджетник крайне прост как снаружи, так и изнутри. В салоне минимум отделки и крайне лаконичная панель управления. Поместиться в автомобиль, теоретически, могут четыре человека, но обсуждать уровень комфорта не стоит, даже при поездке в одиночку. В движение Qute приводит одноцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом 0,216 л и мощностью 13 л.с. Такой силовой агрегат вполне способен разогнать автомобильчик до скорости 70 км/ч.Ravon Nexia R3{{model_v2_}}В Узбекистане за бюджетник придется заплатить 8690 долларов, что эквивалентно 550 000 рублей. На автомобиль устанавливается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, а за дополнительную плату возможна установка 6-ступенчатого «автомата». В список базового оборудования нового седана входит ABS, усилитель руля, электрические стеклоподъемники, противотуманные фары и фронтальные подушки безопасности. Импортируемые в Россию варианты оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, как минимум одной подушкой безопасности, бортовым компьютером, аудиосистемой и дневными ходовыми огнями. Datsun mi-DO{{model_v2_6119}}Этот японский пятидверный хэтчбек только условно японский. На самом деле он построен на базе второй Lada Kalina. Созданный для российских дорог, автомобиль имеет большой дорожный просвет – 174 мм. В движение модель приводится 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью в 87 л.с. В пару к нему предлагается 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-скоростной «автомат».Незатейливый интерьер оснащается монохромным дисплеем маршрутного компьютера, аудиосистемой 2DIN с мультимедийным комплексом с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, а также панелью управления «климатом». Хэтчбек полностью оправдывает свою цену, которая составляет от 7166 долларов или 445 000 рублей.Faw Besturn B50{{model_v2_3138}}В базовой комплектации седан имеет бортовой компьютер, мультимедийную систему, датчик парковки, системы ABS и EBD, электростеклоподъемники на всех окнах и литые диски. Более дорогие версии дополнительно оснащаются датчиком давления в шинах, круиз-контролем и боковыми подушками безопасности.Под капотом китайского бюджетника находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с., который может агрегатироваться как со стандартной 5МКПП, так и с 6-ступенчатым «автоматом». Стоимость автомобиля начинается от 6500 долларов (411 000 рублей).
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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