Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
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Lada Granta
После последнего обновления для автомобиля стала доступна гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. Также «АвтоВАЗ» предлагает выбрать одну из трех трансмиссий: механическую, автоматическую или автоматизированную. Стоимость автомобиля составляет от 445 900 рублей.
Renault Logan
За эти деньги французы получают бюджетник с системой стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочной системой, климатической установкой, системой креплений Isofix, задними подголовниками. Моторов два, оба - 1,6-литровые. Один 8-клапанный 82-сильный, второй — 16-клапанный и мощностью 102 силы.
Geely Vision
Двигатель специально адаптирован для стран с суровым климатом. В базовой комплектации за скромные деньги есть вполне все необходимое автомобилисту: ГУР, ABS, передние электростеклоподъемники, простенькая приборная панель.
Bajaj Qute
Бюджетник крайне прост как снаружи, так и изнутри. В салоне минимум отделки и крайне лаконичная панель управления. Поместиться в автомобиль, теоретически, могут четыре человека, но обсуждать уровень комфорта не стоит, даже при поездке в одиночку. В движение Qute приводит одноцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом 0,216 л и мощностью 13 л.с. Такой силовой агрегат вполне способен разогнать автомобильчик до скорости 70 км/ч.
Ravon Nexia R3
В Узбекистане за бюджетник придется заплатить 8690 долларов, что эквивалентно 550 000 рублей. На автомобиль устанавливается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, а за дополнительную плату возможна установка 6-ступенчатого «автомата».
В список базового оборудования нового седана входит ABS, усилитель руля, электрические стеклоподъемники, противотуманные фары и фронтальные подушки безопасности. Импортируемые в Россию варианты оснащены системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, как минимум одной подушкой безопасности, бортовым компьютером, аудиосистемой и дневными ходовыми огнями.
Datsun mi-DO
Незатейливый интерьер оснащается монохромным дисплеем маршрутного компьютера, аудиосистемой 2DIN с мультимедийным комплексом с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов, а также панелью управления «климатом». Хэтчбек полностью оправдывает свою цену, которая составляет от 7166 долларов или 445 000 рублей.
Faw Besturn B50
Под капотом китайского бюджетника находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с., который может агрегатироваться как со стандартной 5МКПП, так и с 6-ступенчатым «автоматом». Стоимость автомобиля начинается от 6500 долларов (411 000 рублей).
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