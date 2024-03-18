Самые дешевые автомобили с вариатором в России в марте 2024 года. Список из 10 моделей

Ранее мы писали Тест-драйв Lada Vesta с вариатором: время менять объём Lada Vesta перестаёт быть подобием «выеденной раковины», от месяца к месяцу прирастая теми полезными опциями ... Читать далее

Журналисты издания «Автоновости дня» изучили актуальные предложения на российском авторынке и назвали 10 самых доступных автомобилей с бесступенчатой коробкой передач по состоянию на середину марта 2024 года. Открывает список новая версия Lada Vesta c 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и вариатором, за которую просят минимум 1 588 900 рублей. Здесь есть пара подушек безопасности, полностью светодиодная оптика и кондиционер, зато нет даже магнитолы – только аудиоподготовка.

Второе место занимает кроссовер «Москвич 3» 2023 года выпуска, который сейчас продают с солидными скидками. Машину с 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с. и вариатором отдают за 1 655 000 рублей. Фары галогеновые, но есть медиасистема с шестью динамиками. На третьей строчке расположился кроссовер Livan X3 Pro за 1 889 900 рублей с 1,5-литровым «атмосферником» и вариатором.

Фото: МАЗ "Москвич"

Четвертое место досталось компактному кроссоверу Chery Tiggo 4 Pro. Автомобиль со 113-сильным мотором и вариатором 2023 года выпуска с учетом скидки пока можно купить за 2 070 000 рублей. Пятым стал седан BAIC U5 Plus калининградской сборки. Версия со 112-сильным двигателем и вариатором стоит от 2 115 000 рублей.

Фото: Chery

Кроме того, в ТОП-10 самых доступных в России автомобилей с вариатором вошли: седан «Москвич 6» 2023 года выпуска (2 136 000 рублей), седан Kaiyi E5 (2 195 000 рублей), кроссовер BAIC X35 (2 200 000 рублей), седан Omoda S5 (2 249 900 рублей) и кроссовер Kaiyi X3 (2 335 000 рублей).

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах