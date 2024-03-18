Самые дешевые автомобили с вариатором в России в марте 2024 года. Список из 10 моделей
Второе место занимает кроссовер «Москвич 3» 2023 года выпуска, который сейчас продают с солидными скидками. Машину с 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с. и вариатором отдают за 1 655 000 рублей. Фары галогеновые, но есть медиасистема с шестью динамиками. На третьей строчке расположился кроссовер Livan X3 Pro за 1 889 900 рублей с 1,5-литровым «атмосферником» и вариатором.
Четвертое место досталось компактному кроссоверу Chery Tiggo 4 Pro. Автомобиль со 113-сильным мотором и вариатором 2023 года выпуска с учетом скидки пока можно купить за 2 070 000 рублей. Пятым стал седан BAIC U5 Plus калининградской сборки. Версия со 112-сильным двигателем и вариатором стоит от 2 115 000 рублей.
Кроме того, в ТОП-10 самых доступных в России автомобилей с вариатором вошли: седан «Москвич 6» 2023 года выпуска (2 136 000 рублей), седан Kaiyi E5 (2 195 000 рублей), кроссовер BAIC X35 (2 200 000 рублей), седан Omoda S5 (2 249 900 рублей) и кроссовер Kaiyi X3 (2 335 000 рублей).
-
16.03.2024, 14:17
Тест-драйв Lada Vesta с вариатором: время менять объём
Lada Vesta перестаёт быть подобием «выеденной раковины», от месяца к месяцу прирастая теми полезными опциями, с которыми мы её помним ещё 2 года назад. Март добавил в оснащение флагманского семейства силовую связку, которую потребитель ждал и которая может стать наиболее спрашиваемой в обозримой перспективе.Читать далее
-
15.03.2024, 12:55
АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и вариатором самым доступным на сегодняшний день в России седаном с автоматической коробкой передач. Все основные конкуренты родом из Китая.Читать далее
-
15.03.2024, 08:25
АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Долгое время автомобили флагманского семейства Lada Vesta красили только в два цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Топ-менеджер АвтоВАЗа пообещал, что скоро палитра расширится до 7 цветов.Читать далее
-
12.03.2024, 13:45
Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta
С первой линии главного конвейера Волжского автозавода сошел 31-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал белоснежный седан Lada Vesta cо 122-сильным мотором и вариатором.Читать далее
-
12.03.2024, 07:15
Скидки на кроссоверы «Москвич» достигли рекордных 30%. Сколько они стоят теперь?
Большинство производителей отказались в 2024 году от традиционного январского повышения цен, а напротив, заманивают покупателей скидками. В «Москвиче» решили пойти еще дальше и резко снизили рекомендованные розничные цены на кроссоверы «Москвич 3». Разница составила 600 – 700 тысяч рублей в зависимости от комплектации.Читать далее
-
11.03.2024, 13:29
Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
-
16.03.2024, 14:17
Тест-драйв Lada Vesta с вариатором: время менять объём
Lada Vesta перестаёт быть подобием «выеденной раковины», от месяца к месяцу прирастая теми полезными опциями, с которыми мы её помним ещё 2 года назад. Март добавил в оснащение флагманского семейства силовую связку, которую потребитель ждал и которая может стать наиболее спрашиваемой в обозримой перспективе.Читать далее
-
15.03.2024, 12:55
АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и вариатором самым доступным на сегодняшний день в России седаном с автоматической коробкой передач. Все основные конкуренты родом из Китая.Читать далее
-
15.03.2024, 08:25
АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Долгое время автомобили флагманского семейства Lada Vesta красили только в два цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Топ-менеджер АвтоВАЗа пообещал, что скоро палитра расширится до 7 цветов.Читать далее
-
12.03.2024, 13:45
Принимай, Родина, 31-миллионный автомобиль: АвтоВАЗ показал юбилейную Lada Vesta
С первой линии главного конвейера Волжского автозавода сошел 31-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал белоснежный седан Lada Vesta cо 122-сильным мотором и вариатором.Читать далее
-
12.03.2024, 07:15
Скидки на кроссоверы «Москвич» достигли рекордных 30%. Сколько они стоят теперь?
Большинство производителей отказались в 2024 году от традиционного январского повышения цен, а напротив, заманивают покупателей скидками. В «Москвиче» решили пойти еще дальше и резко снизили рекомендованные розничные цены на кроссоверы «Москвич 3». Разница составила 600 – 700 тысяч рублей в зависимости от комплектации.Читать далее
-
11.03.2024, 13:29
Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Седаны по-прежнему пользуются неплохим спросом в России. Они привлекают классическим кузовом и ценой, которая ощутимо ниже, чем у кроссоверов. В списке пяти самых дешевых седанов две российские модели и три «китайца».Читать далее
- 2 296 000 РМосквич 3 2023 в Москве
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Зеленограде
- 1 395 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2023 в Москве
- 839 000 РВАЗ (Lada) Веста 2016 в Москве
- 2 700 000 РМосквич 3е 2023 в Москве
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 699 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2023 в Москве
- 2 549 900 РOMODA S5 2023 в Москве
- 1 695 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий