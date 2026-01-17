Какие машины были доступны простым советским гражданам — удивительные факты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 07:06

В СССР личный автомобиль был мечтой для миллионов. Но существовали модели, которые стоили дешевле остальных. Некоторые из них выдавались только по особым условиям. Узнайте, какие машины считались самыми доступными.

В Советском Союзе автомобиль был не просто средством передвижения — это был символ достатка и удачи. Получить собственную машину было далеко не каждому, а очередь за авто растягивалась на долгие годы. Тем не менее, даже в условиях тотального дефицита моделей, некоторые можно было назвать относительно доступными.

Самыми бюджетными стали мотоколяски, выпускавшиеся Серпуховским заводом. Эти крошечные машины предназначались для людей с ограниченными возможностями и не продавались в обычных магазинах. Государство практически полностью покрыло их стоимость, которая не превышала 1500 рублей. Мотоколяска оснащалась мотором от мотоцикла ИЖ, имела две двери и выделялась скромными размерами. Несмотря на шум и простоту, для тысяч людей она стала настоящим спасением.

Для большинства советских граждан самым доступным легковым автомобилем был ЗАЗ-965, прозванный в народе «горбатым». Его выпускали на Запорожском автозаводе, цена составляла около 1800 рублей. Очереди на этот автомобиль были большими, что сделало его популярным выбором в 1960-х годах. Компактный, со своеобразным дизайном, он стал настоящей легендой среди бюджетных машин.

В начале 1970-х на смену «горбатому» пришел ЗАЗ-968, который быстро получил прозвище «ушастый» из-за характерных воздухозаборников по бокам. Его можно было приобрести за 3500 рублей, но к концу 80-х цена выросла почти до 4000. Несмотря на подорожание, «ушастый» был заметно дешевле «Жигулей» и «Москвича», стоимость которых доходила до 8000 рублей. Эта модель стала символом доступности для тех, кто не мог позволить себе более дорогой транспорт.

В конце 1980-х на рынке появился автомобиль ВАЗ-1111, более известный как «Ока». Этот автомобиль стал настоящим хитом среди бюджетных машин позднего СССР. За 3500 рублей можно было получить компактную, экономичную и простую в обслуживании машину, которая быстро завоевала популярность в самых разных слоях населения. «Ока» стала последней попыткой сделать личный транспорт максимально доступным для советских граждан.

История дешевых автомобилей в СССР - это не только про экономику, но и про государство, дающее людям мобильность. Каждый из этих автомобилей стал частью эпохи, а их владельцы – королями своего времени. Сегодня такие машины вызывают ностальгию и удивление: как мало нужно было для счастья на советских дорогах.

Упомянутые модели: ЗАЗ 965
Упомянутые марки: ЗАЗ
