Цены удивляют: какие авто еще остались доступными — список и нюансы

Самые дешевые автомобили в России в 2026 году - что реально купить

В 2026 году выбор недорогих машин в России стал скромнее. Цены на новые авто заметно выросли. Некоторые модели все еще можно купить дешевле остальных. Неожиданные детали в комплектациях и ценах. Список лидеров удивляет даже опытных водителей.

В январе 2026 года на российском рынке заметно изменились цена на новые автомобили. Ассортимент бюджетных моделей сократился, а стартовые цены уверенно поползли вверх. Тем не менее, у покупателей все еще есть несколько вариантов, которые можно условно назвать доступными. В этом обзоре — самые дешевые автомобили, которые реально приобрести у официальных дилеров в начале года.

Абсолютным лидером по доступности остается седан LADA Granta. В самой простой комплектации его стоимость начинается примерно с 850 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает бензиновый двигатель объемом 1,6 литра (90 л.с., 8 клапанов), механическую коробку на пять передач и передний привод. Дорожный просвет - около 180 мм. Минимум опций, максимум практичности – именно так можно охарактеризовать этот вариант.

Если нужен настоящий полный привод, то самым бюджетным выбором по-прежнему будет LADA Niva Legend. Ее цена начинается с 1,099 миллионов рублей. Под капотом - проверенный временем 1,7-литровый мотор на 83 л.с., механика на пять ступеней, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой дифференциала. Клиренс - около 200 мм. Эта модель давно стала символом выносливости и простоты.

Среди импортных автомобилей на российском рынке выделяются SAIPA Саина С. Его можно найти примерно за 1,22 миллиона рублей. Переднеприводный седан оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью около 110 л.с. и механической коробкой на пяти ступенях. Дорожный просвет - 160 мм. Для тех, кто не обращает внимания на отечественные марки, это один из последних вариантов в бюджетном сегменте.

В 2026 году между Granta и Vesta появилась новая модель — LADA Iskra. Ее базовая цена составляет около 1,277 миллиона рублей. Покупатель может выбрать между двумя 1,6-литровыми двигателями (90 или 106 л.с.), а также между механикой (5 или 6 ступеней) и вариатором. Все версии - с передним приводом. Производитель делает акцент на увеличенном салоне и особенном силуэте кузова, что должно понравиться любителям активной езды.

Среди китайских брендов в бюджетном сегменте выделяется BAIC U5 Plus. Его стоимость – примерно 1,4 миллиона рублей. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым мотором на 105 л.с., чаще всего сочетается с вариатором CVT и передним приводом. Клиренс - 155 мм. В комплектации обычно предлагается больше опций, чем у отечественных конкурентов, что может стать решающим фактором для многих покупателей.

Пятидверные внедорожники в доступном сегменте моделей LADA Niva Travel. Начальная цена - около 1,42 миллиона рублей. Под капотом - 1,8-литровый 8-клапанный двигатель (90 л.с., 153 Н·м), механика на пять передач, постоянный полный привод и значительный дорожный просвет в 220 мм. Эта модель — выбор для тех, кто не готов жертвовать проходимостью ради экономии.

В целом ситуация на рынке новых автомобилей в России в 2026 году не радует разнообразием. Однако даже в условиях роста цен и расширения ассортимента можно найти варианты, на которых можно сэкономить. Правда, за простоту и надежность теперь придется платить больше, чем раньше. И это уже новая реальность для всех, кто планирует покупку машины в ближайшее время.