Самые дешевые бюджетные автомобили ЮАР
Фото: Ford
Найти и обозначить самые приемлемые по цене машины на юге Африки экспертов вынудила ситуация на топливном рынке страны. Ценники на местных заправках переписываются чуть ли не каждый день, и это чуть ли не основная тема для публикаций в СМИ.
Причем прогнозы не внушают оптимизма – нефть в ЮАР поставляется по постоянно растущим ценам, и нефтетрейдерам приходится реагировать соответствующим образом.
«Мы собрали цены от дилерских центров, чтобы иметь реальную картину, какие модели наиболее бюджетные в плане покупки, владения и ремонта», - заявили представители Автомобильной ассоциации (AA).
На фото: Mahindra XUV 300
В расширенный список попали 63 недорогих (по местным меркам) автомобиля. Особо были выделены: VW Polo Vivo, новый Nissan Magnite, Suzuki Vitara, Ford Figo, Citroen C3 и Mahindra XUV 300. Все они продаются по цене до 269 900 южноафриканских рэндов (15,2 тыс. евро).
Самым доступным в этой компании является 1,5-литровый Ford Figo – за него дилеры просят от 255 800 рэндов (14,4 тыс. евро). Дороже других обходится Citroen C3 с 1,2-литровым мотором – от 269 900 рэндов (15,2 тыс. евро).
В плане наиболее доступного сервиса лидирует все тот же Ford Figo (3 347 рэндов, или 190 евро), опережая Nissan (3 692 рэндов, или 207 евро) и всех других. Дороже всего обслуживать Mahindra XUV 300 (8 916 рэндов, или 501 евро). Наиболее приемлемые по цене запчасти предлагаются на Ford Figo и Nissan Magnite, индийский кроссовер вновь в конце списка.
- 699 000 РVolkswagen Polo 2013 в Москве
- 765 000 РVolkswagen Polo 2015 в Москве
- 1 900 000 РSuzuki Vitara 2019 в Москве
- 869 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 150 000 РVolkswagen Polo 1996 в Москве
- 1 920 000 РSuzuki Vitara 2019 в Москве
- 1 750 000 РSuzuki Vitara 2021 в Москве
- 1 350 000 РSuzuki Vitara 2016 в Москве
- 1 220 000 РVolkswagen Polo 2020 в Москве
- 700 000 РVolkswagen Polo 2014 в Москве
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