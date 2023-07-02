Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года
Фото: Great Wall
На второй строчке находится еще один китайский пикап – Great Wall Poer KingKong. Версия с двухрядной кабиной и 2,0-литровым 150-сильным дизельным мотором стоит от 2 799 000 рублей. Интересно, что более компактный Great Wall Poer с двойной кабиной и той же связкой агрегатов оказывается на 650 000 рублей дороже – цены начинаются от 3 449 000 рублей.
Замыкает список самых доступных дизельных автомобилей в России китайский рамный внедорожник Haval H9. Дизельная версия с 2,0-литровым турбомотором на 190 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит минимум 4 219 000 рублей.
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-
27.03.2023, 00:16
5 китайских автомобилей в России с самым большим багажником
Подавляющее большинство китайских автомобильных брендов предлагают в России кроссоверы и внедорожники. Это практичные автомобили, одной из важных характеристик которых является вместимость багажника.Читать далее
-
09.03.2023, 10:55
Haval готовит новый 5-метровый внедорожник: первые фото
В модельном ряду китайской марки Haval скоро появится новый полноразмерный внедорожник, построенный на базе исполинского пикапа Great Wall King Kong Poer. Премьера новинки ожидается весной 2023 года.Читать далее
-
02.03.2023, 13:27
Просто пушка: Great Wall представил огромный внедорожник за 1 млн рублей
Китайский концерн Great Wall вывел на рынок новую версию большого и одновременно бюджетного пикапа King Kong Cannon, базовая цена которого в пересчете на рубли лишь ненамного превышает 1 млн рублей.Читать далее
-
13.02.2023, 00:14
Самые доступные пикапы в России в феврале 2023 года
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них невелик. Но и у этого экзотического для нашей страны типа кузова есть свои преданные поклонники.Читать далее
-
02.07.2023, 16:35
3 самых надежных семейных автомобилей
Большой семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для главы большой семьи. Автомобиль отличается вместительным салоном, мощным мотором и увеличенным дорожным просветом по сравнению с универсалами и минивэнами.Читать далее
-
30.06.2023, 16:01
Chery представила в России новый седан, у которого больше нет конкурентов: сколько он стоит?
Российский офис компании Chery официально представил на отечественном рынке новый бизнес-седан Arrizo 8. Новинка позиционируется в одном сегменте с Toyota Сamry или Kia K5, которые в Россию официально больше не поставляются.Читать далее
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