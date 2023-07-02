Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года

Редакция портала «Автоновости дня» проанализировала актуальные прайс-листы производителей и составила рейтинг самых доступных новых автомобилей с дизельными моторами по состоянию на июль 2023 года. Открывает список китайский пикап JAC T6 за 2 420 000 рублей. Внедорожник оснащен 2,0-литровым мотором мощностью 136 сил и 6-ступенчатой «механикой».

На второй строчке находится еще один китайский пикап – Great Wall Poer KingKong. Версия с двухрядной кабиной и 2,0-литровым 150-сильным дизельным мотором стоит от 2 799 000 рублей. Интересно, что более компактный Great Wall Poer с двойной кабиной и той же связкой агрегатов оказывается на 650 000 рублей дороже – цены начинаются от 3 449 000 рублей.

Фото: Haval

Замыкает список самых доступных дизельных автомобилей в России китайский рамный внедорожник Haval H9. Дизельная версия с 2,0-литровым турбомотором на 190 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит минимум 4 219 000 рублей.

Упомянутые модели: Haval H9 (от 2 299 900 Р ) , Great Wall Poer , JAC T6 (от 1 399 000 Р )

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