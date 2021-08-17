Самые дешевые и быстрые японские автомобили
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Японский автопром доказывает, что не нужно быть богатым, чтобы наслаждаться хорошей спортивной машиной. Они считают, что производительность и скорость по-прежнему должны быть доступны среднему потребителю, включая тех, кто живет с ограниченным бюджетом. Давайте обсудим некоторые автомобили, которые в настоящее время предлагает Япония для тех, кто любит скорость, но часто поглядывает в свой кошелек. К сожалению, в России эти модели можно встретить только на вторичном рынке.
Mazda MX-5 Miata — фантастический родстер
В начале это списка Mazda MX-5 Miata, автомобиль, который многие люди во всем мире считают одним из «величайших родстеров всех времен». Большая часть этой высокой похвалы приходится на почти идеальное распределение веса 50-50, что помогает обеспечить автомобилю отличную управляемость на поворотах. Этот двухдверный спортивный автомобиль стоит 26 830 долларов (1965767 рублей по курсу на 16 августа 2021 года). Под капотом этой модели стоит 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель, который выдает 181 л.с., но его соотношение мощности к весу в значительной степени компенсирует этот недостаток мощности. От 0 до 100 км/ч родстер разгоняется за 5,7 секунды. Правда, такой автомобиль придется везти на заказ, так как таких машин в России в продаже нет, даже на вторичном рынке.
Subaru BRZ / Toyota 86 предлагает отличное сцепление с дорогой
Далее в списке идет заднеприводный Subaru BRZ и его идентичный брат-близнец Toyota 86. Обе эти машины стоят примерно от 28000 долларов (2051490 руб. на 16.08.21г.), и, как и Miata, почитаются за исключительную управляемость. Насколько они быстрые, судить вам. BRZ / 86 могут разгоняться до 60 миль в час за 6,2 секунды. Несмотря на скудные цифры, BRZ / 86 блистает на круге. На российском вторичном рынке можно найти Toyota 86 2014 года за 1,4 млн рублей.
Subaru WRX — еще один быстрый дешевый автомобиль из Японии
Subaru WRX уже довольно давно пользуется популярностью у любителей ралли и вейпинга. Вероятно, это связано с тем, что автомобиль в стандартной комплектации поставляется с системой симметричного полного привода Subaru. Четырехдверный седан оснащен турбомотором мощностью 268 л.с., и с места до 100 км/ч он разгоняется за шесть секунд. Удивительно, но эту модель можно купить за разумные 27 495 долларов (2 014 489 рублей), правда не в России. На российском авторынке на просторах интернета можно найти Subaru WRX лишь 2008 года по цене 750 тыс. рублей.
Honda Civic Type R — хорошее соотношение цены и качества
Honda Civic Type R самая дорогая модель из этого списка, за границей она стоит 37 895 долларов. Почти 40 000 долларов действительно кажутся большой суммой, чем 30 000, тем более для переднеприводного автомобиля. Но его время круга в Нюрбургринге составляет 7 минуты 43,8 секунды. Civic Type R был быстрее, чем такие автомобили, как Chevrolet Corvette C6 Z06, Lamborghini Gallardo Superleggera, и даже Pagani Zonda S. В России можно купить только старенькую модель 2007 года за 670-800 тыс. рублей.
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