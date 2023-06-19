Самые дешевые китайские кроссоверы в России летом 2023 года

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Журналисты портала «Автоновости дня» изучили актуальные предложения китайских автопроизводителей на российском рынке и назвали пять самых дешевых вариантов. Открывает список JAC S3, который в базовой комплектации Comfort стоит 1 399 000 рублей. Кроссовер оснащен 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 109 сил и 6-ступенчатой «механикой».

Второе место досталось кроссоверу BAIC X35, сборку которого наладили на калининградском заводе «Автотор». Базовая комплектация с 1,5-литровым мотором (116 сил) и МКПП стоит 1 698 900 рублей. Третью строчку занимает Haval Jolion с 1,5-литровым турбомотором на 143 сил и «механикой». Базовую комплектацию Comfort оценили в 1 799 000 рублей.

Фото: Livan

На четвертом месте расположилась новинка российского авторынка - кроссовер Livan X3 Pro. За 1 879 900 рублей предлагают автомобиль в комплектации Luxury с 1,5-литровым «атмосферником» на 103 силы и вариатором. Замыкает ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов в России Chery Tiggo 4. Базовый автомобиль с 1,5-литровым двигателем (113 сил) и 5-ступенчатой «механикой» в комплектации Comfort стоит от 1 939 900 рублей с учетом прямой скидки от производителя.

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