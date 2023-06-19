Самые дешевые китайские кроссоверы в России летом 2023 года
Второе место досталось кроссоверу BAIC X35, сборку которого наладили на калининградском заводе «Автотор». Базовая комплектация с 1,5-литровым мотором (116 сил) и МКПП стоит 1 698 900 рублей. Третью строчку занимает Haval Jolion с 1,5-литровым турбомотором на 143 сил и «механикой». Базовую комплектацию Comfort оценили в 1 799 000 рублей.
На четвертом месте расположилась новинка российского авторынка - кроссовер Livan X3 Pro. За 1 879 900 рублей предлагают автомобиль в комплектации Luxury с 1,5-литровым «атмосферником» на 103 силы и вариатором. Замыкает ТОП-5 самых дешевых китайских кроссоверов в России Chery Tiggo 4. Базовый автомобиль с 1,5-литровым двигателем (113 сил) и 5-ступенчатой «механикой» в комплектации Comfort стоит от 1 939 900 рублей с учетом прямой скидки от производителя.
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05.06.2023, 14:15
5 самых популярных кроссоверов в России в мае 2023 года
Отечественный авторынок постепенно восстанавливается. В мае 2023 года российские дилеры реализовали 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это немного ниже апрельских показателей, зато в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.Читать далее
-
22.05.2023, 00:13
5 самых доступных китайских автомобилей в России в мае 2023 года
Китайские автопроизводители активно осваивают российский рынок. Каждый месяц в нашей стране появляются все новые и новые марки и модели из Поднебесной. Есть среди них дорогие автомобили премиум-класса, но много и бюджетных вариантов.Читать далее
-
14.05.2023, 17:15
5 самых доступных китайских кроссоверов у российских дилеров
Сейчас, после ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей, выбор кроссоверов ограничивается преимущественно моделями китайских брендов. Самый доступный вариант стоит от 1,4 млн рублей.Читать далее
-
18.06.2023, 22:50
Почему важно знать даты изготовления автомобильных шин
При выборе нового комплекта покрышек необходимо учитывать не только их эксплуатационные характеристики, но и дату изготовления. Эксперты напомнили, почему важна дата и где она обозначена на шине.Читать далее
-
16.06.2023, 16:52
Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Злые языки утверждают, что огромные «ноздри» нужны автомобилям BMW М, чтобы нюхать Mercedes-AMG. Тюнинг-ателье Manhart снабдило универсал BMW M3 Touring злодейскими усами и добавило штатному мотору еще 140 сил, сделав его недосягаемым в спринте 0-100 км/ч.Читать далее
-
16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
-
16.06.2023, 14:38
Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)
Одна из самых долгожданных премьер 2023 года – это, без сомнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения (J250). Новинку должны представить в ноябре – декабре. Японские журналисты выяснили, что Toyota готовит для поклонников модели большой сюрприз – сразу три варианта оформления передней части.Читать далее
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