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31 января 2020, 13:58

Самые дешевые в России машины продаются в Омске

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Эксперты Авито Авто проанализировали продажи подержанных автомобилей в 2019 году. Самые доступные машины продаются в Омске. Если в среднем по России автомобиль на вторичном рынке стоит 412 тысяч рублей, то в Омске – 325 тысяч рублей. Самые высокие цены на машины предсказуемо оказались в Москве – 520 тысяч рублей.
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Изучив базу VIN-номеров, специалисты Авито Авто выяснили, где в России продаются самые доступные и, наоборот, самые дорогие автомобили. Всего в 2019 году в базе сделок с машинами было зафиксировано более 4,7 млн перепродаж. Самые низкие средние цены на подержанные автомобили зафиксированы в Омске (325 тысяч рублей), Ульяновске (351 тысячу рублей) и в Волгограде (374 тысячи рублей). Дороже всего машины продают в Москве (679 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (552 тысячи рублей) и Краснодаре (530 тысяч рублей). Средняя цена по стране составляет 412 тысяч рублей.

Самыми популярными на вторичном рынке остаются машины Волжского автозавода. Во многом, это объясняется невысокой ценой – в среднем, менее 150 тысяч рублей. Занявшая второе место по количеству перепродаж корейская марка Hyundai стоит значительно больше – 497 тысяч рублей. На третьем месте – японская Toyota со средней ценой 808 тысяч рублей. Если говорить о конкретных моделях, то самой продаваемой машиной в 2019 году в России стала Lada Granta со средней ценой 221 тысяча рублей. Второе место досталось Lada 2114 (105 тысяч рублей). Третью строчку занял Ford Focus (334 тысячи рублей). В первой десятке бестселлеров только две иномарки, вторая – Hyundai Solaris (7 место).

В прошлом году россияне отдавали предпочтение подержанным автомобилям С-класса и В-класса. На них пришлось 29,3% и 27,1% всех перепродаж соответственно. Третьими по популярности стали кроссоверы и внедорожники (18,7%), четвертыми – автомобили D-класса (7,5%). Остальные классы суммарно заняли 17,4% рынка.

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Самые дешевые в России машины продаются в Омске
{{material_128710}}Изучив базу VIN-номеров, специалисты Авито Авто выяснили, где в России продаются самые доступные и, наоборот, самые дорогие автомобили. Всего в 2019 году в базе сделок с машинами было зафиксировано более 4,7 млн перепродаж. Самые низкие средние цены на подержанные автомобили зафиксированы в Омске (325 тысяч рублей), Ульяновске (351 тысячу рублей) и в Волгограде (374 тысячи рублей). Дороже всего машины продают в Москве (679 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (552 тысячи рублей) и Краснодаре (530 тысяч рублей). Средняя цена по стране составляет 412 тысяч рублей.Самыми популярными на вторичном рынке остаются машины Волжского автозавода. Во многом, это объясняется невысокой ценой – в среднем, менее 150 тысяч рублей. Занявшая второе место по количеству перепродаж корейская марка Hyundai стоит значительно больше – 497 тысяч рублей. На третьем месте – японская Toyota со средней ценой 808 тысяч рублей. Если говорить о конкретных моделях, то самой продаваемой машиной в 2019 году в России стала Lada Granta со средней ценой 221 тысяча рублей. Второе место досталось Lada 2114 (105 тысяч рублей). Третью строчку занял Ford Focus (334 тысячи рублей). В первой десятке бестселлеров только две иномарки, вторая – Hyundai Solaris (7 место).В прошлом году россияне отдавали предпочтение подержанным автомобилям С-класса и В-класса. На них пришлось 29,3% и 27,1% всех перепродаж соответственно. Третьими по популярности стали кроссоверы и внедорожники (18,7%), четвертыми – автомобили D-класса (7,5%). Остальные классы суммарно заняли 17,4% рынка.
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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