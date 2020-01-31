31 января 2020, 13:58
Самые дешевые в России машины продаются в Омске
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Эксперты Авито Авто проанализировали продажи подержанных автомобилей в 2019 году. Самые доступные машины продаются в Омске. Если в среднем по России автомобиль на вторичном рынке стоит 412 тысяч рублей, то в Омске – 325 тысяч рублей. Самые высокие цены на машины предсказуемо оказались в Москве – 520 тысяч рублей.
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Самыми популярными на вторичном рынке остаются машины Волжского автозавода. Во многом, это объясняется невысокой ценой – в среднем, менее 150 тысяч рублей. Занявшая второе место по количеству перепродаж корейская марка Hyundai стоит значительно больше – 497 тысяч рублей. На третьем месте – японская Toyota со средней ценой 808 тысяч рублей. Если говорить о конкретных моделях, то самой продаваемой машиной в 2019 году в России стала Lada Granta со средней ценой 221 тысяча рублей. Второе место досталось Lada 2114 (105 тысяч рублей). Третью строчку занял Ford Focus (334 тысячи рублей). В первой десятке бестселлеров только две иномарки, вторая – Hyundai Solaris (7 место).
В прошлом году россияне отдавали предпочтение подержанным автомобилям С-класса и В-класса. На них пришлось 29,3% и 27,1% всех перепродаж соответственно. Третьими по популярности стали кроссоверы и внедорожники (18,7%), четвертыми – автомобили D-класса (7,5%). Остальные классы суммарно заняли 17,4% рынка.
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