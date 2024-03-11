Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей

Ранее мы писали В России стартовали продажи «двухпедальной» Lada Vesta: 122 силы и вариатор. Известны цены Сегодня в салонах официальных дилеров Lada стартуют продажи новой версии Vesta с автоматической коробкой передач ... Читать далее

Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения на российском рынке и назвала пять самых доступных седанов по состоянию на март 2024 года. Открывает список Lada Granta с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой коробкой передач. В стартовой комплектации Standart седан стоит от 699 900 рублей. Следом идет базовый седан Lada Vesta. С той же связкой агрегатов в комплектации Comfort автомобиль стоит от 1 239 900 рублей. Правда, купить такой седан довольно сложно. А машина 2024 модельного года в обновленном исполнении Comfort’24 стоит ощутимо дороже – от 1 513 900 рублей.

Третье место занимает китайский Changan Alsvin. Седан оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 98 л.с. и 5-ступенчатым «роботом». За базовую комплектацию LX просят 1 750 000 рублей. При этом при покупке за наличные обещают скидку в 100 000 рублей. Именно этот автомобиль составит основную конкуренцию Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором, которая в сопоставимой комплектации может оказаться дороже «китайца».

Фото: BAIC

Замыкают список самых дешевых седанов в России еще две китайские модели, сборку которых наладили в Калининграде. Kaiyi E5 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором стоит от 1 925 000 рублей. За BAIC U5 Plus с «атмосферником» 1.5 (112 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой» просят минимум 1 945 000 рублей с учетом скидки по программе BAIC Promo.

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