Самые дешевые седаны в России в марте 2024 года. Список из пяти моделей
Третье место занимает китайский Changan Alsvin. Седан оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 98 л.с. и 5-ступенчатым «роботом». За базовую комплектацию LX просят 1 750 000 рублей. При этом при покупке за наличные обещают скидку в 100 000 рублей. Именно этот автомобиль составит основную конкуренцию Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором, которая в сопоставимой комплектации может оказаться дороже «китайца».
Замыкают список самых дешевых седанов в России еще две китайские модели, сборку которых наладили в Калининграде. Kaiyi E5 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором стоит от 1 925 000 рублей. За BAIC U5 Plus с «атмосферником» 1.5 (112 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой» просят минимум 1 945 000 рублей с учетом скидки по программе BAIC Promo.
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-
11.03.2024, 10:25
В России стартовали продажи «двухпедальной» Lada Vesta: 122 силы и вариатор. Известны цены
Сегодня в салонах официальных дилеров Lada стартуют продажи новой версии Vesta с автоматической коробкой передач и топовым 122-сильным мотором. Автомобиль предложат в четырех уровнях оснащения. Состав комплектации Life показали на видео.Читать далее
-
07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
АвтоВАЗ начал отгружать первые товарные автомобили Lada Vesta, оснащенные модернизированным 1,8-литровым мотором и автоматической бесступенчатой трансмиссией. Официальные продажи стартуют 11 марта. Цены уже известны.Читать далее
-
07.03.2024, 07:59
В Саратовской области Lada Granta залетела между двумя минивэнами. Три человека погибли
В ночь на четверг, 7 марта, на трассе Нижний Новгород – Саратов в Саратовской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: двух минивэнов Toyota и седана Lada Granta.Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
-
13.03.2024, 12:36
В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Обновленный дилерский центр Exeed появился на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия гостям показали рестайлинговый флагманский кроссовер Exeed VX.Читать далее
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