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Автор: Дарья Климова

5 июня 2026, 15:34

Самые дорогие авто на Авито: какие модели купили за рекордные суммы в 2026

Самые дорогие авто на Авито: какие модели купили за рекордные суммы в 2026

Кавказ обогнал Москву: в каких регионах России резко вырос спрос на авто дороже 5 миллионов

Самые дорогие авто на Авито: какие модели купили за рекордные суммы в 2026

Эксперты Авито Авто раскрыли, какие премиальные и люксовые автомобили чаще всего выбирают россияне и сколько готовы за них платить. В топе - Mercedes-Benz, Porsche и Zeekr. Почему спрос на дорогие авто растет и какие бренды оказались в лидерах - разбираемся, что это значит для рынка.

Эксперты Авито Авто раскрыли, какие премиальные и люксовые автомобили чаще всего выбирают россияне и сколько готовы за них платить. В топе - Mercedes-Benz, Porsche и Zeekr. Почему спрос на дорогие авто растет и какие бренды оказались в лидерах - разбираемся, что это значит для рынка.

Рынок премиальных и люксовых автомобилей в России продолжает удивлять: за первые пять месяцев 2026 года спрос на дорогие машины заметно вырос, а суммы сделок достигли новых максимумов. Для многих автолюбителей это не просто показатель статуса, а еще и индикатор изменений на рынке - ведь такие покупки отражают реальные настроения и возможности покупателей.

По итогам анализа продаж в сервисе Селект, специалисты Авито Авто составили рейтинг самых дорогих автомобилей, которые нашли новых владельцев в этом году. Абсолютным лидером стал Mercedes-Benz G-класс AMG 2024 года - его приобрели за 26 миллионов рублей. На втором месте оказался Porsche 911 Carrera 4 GTS 2021 года, за который заплатили 18,8 миллиона. Замыкает тройку Zeekr 9X 2025 года с ценником 16 миллионов рублей. В пятерку также вошли BMW X7 2025 года (15,9 млн) и Land Rover Range Rover 2022 года (15,7 млн).

Интересно, что в десятке самых дорогих машин оказались не только свежие модели, но и автомобили прошлых лет. Например, Mercedes-Benz G-класс 2018 года ушел за 14,9 млн, а Chevrolet Corvette 2024 года - за 13,9 млн. В списке также Mercedes-Benz GLS-класс 2023 года (13,7 млн), Land Rover Defender 2023 года (13 млн) и Toyota Land Cruiser 2021 года (12,3 млн).

С января по май 2026 года спрос на автомобили дороже 5 миллионов рублей вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена таких машин составила 10,1 млн рублей. Особенно заметен почти двукратный рост интереса к маркам Rolls-Royce и Li Auto. Porsche и RAM также показали значительный прирост - 58% и 40% соответственно. Среди моделей лидируют Li Auto L9, Audi Q8, Mercedes-Benz GLE и BMW X6, где спрос увеличился от 67% до 100%.

География спроса тоже изменилась: наибольший рост зафиксирован в Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном федеральных округах. В этих регионах интерес к дорогим авто вырос более чем в полтора раза, что может указывать на изменение структуры потребления и появление новых центров автомобильной активности.

По словам руководителя направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрея Ковалева, сейчас премиальные и люксовые машины занимают 21% всех предложений на платформе. За первые пять месяцев 2026 года доля люксовых брендов выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini. Среди всех премиальных и люксовых авто почти 40% - это предложения дороже 5 млн рублей.

Покупатели чаще всего выбирают кроссоверы и внедорожники: Toyota Land Cruiser, BMW X5, Mercedes-AMG G-класс, Lexus LX, Land Rover Range Rover, BMW X6, RAM 1500, Mercedes-Benz GLE и S-класс, а также BMW X7. Средние цены на эти модели варьируются от 9,3 до 25,5 млн рублей, что подтверждает устойчивый интерес к дорогим и статусным автомобилям.

Для справки: рост спроса на премиальные авто может быть связан не только с увеличением доходов, но и с изменением структуры рынка - например, расширением ассортимента или появлением новых брендов. Кроме того, такие покупки часто рассматриваются как инвестиция или способ сохранить капитал в условиях нестабильности. Важно отметить, что динамика средней цены зависит не только от стоимости конкретных моделей, но и от того, какие версии и марки представлены на рынке в данный момент.

Упомянутые марки: Porsche, Zeekr, BMW, Land Rover, Chevrolet, Toyota, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, LiXiang , Audi, Lexus
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