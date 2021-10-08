Самые дорогие автомобили, проданные на Авито в 2021 году
Эксперты Авито Авто изучили все предложения с января по сентябрь 2021 года и назвали пять самых дорогих автомобилей, выставленных на продажу. Цена самого дешевого из них составляет «всего» 2,5 млн рублей.
Bugatti Veyron – 137 500 000 рублей
Французский гиперкар продавали в Москве. Напомним, Bugatti Veyron выпускался с 2005 по 2015 год. Всего было собрано 450 экземпляров. Автомобиль оснащен 16-цилиндровым 8,0-литровым двигателем мощностью 1001 л.с. Продавец просил за него 137,5 млн рублей. При этом содержание гиперкара тоже обходится недешево. Американский мультимиллионер Мэнни Хошбин жаловался, что два года эксплуатации обходятся в 100 000 долларов.
Lamborghini Aventador – 20 000 000 рублей
Существенно дешевле оценили итальянский суперкар 2013 года выпуска с пробегом всего чуть более 15 тысяч километров. Автомобиль оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 700 л.с. На спорткаре установлены диски Mansory с карбоновыми вставками, которые придают ему еще более динамичный образ.
Aston Martin Vanquish – 17 875 000 рублей
Флагман английской марки, регулярно поставляющей автомобили для киноэпопеи про Джеймса Бонда, оснащен 5,9-литровым двигателем V12 мощностью 573 л.с. Автомобиль дорогой и редкий, он пользовался большим интересом в момент появления объявления на сайте.
Mercedes-Benz SLR McLaren – 21 000 000 рублей
Легендарный суперкар SLR McLaren может похвастаться карбоновым кузовом и дверями, открывающимися вперед-вверх, а также 626-сильным двигателем V8 с механическим нагнетателем. Разгон до первой «сотни» занимает 3,8 секунды. Автомобиль оснащен спортивной выхлопной системой AMG с двумя боковыми трубами на каждой стороне и задним спойлером с электронной регулировкой.
Dodge Viper – 2 500 000 рублей
Замыкает пятерку эксклюзивных редких моделей американский суперкар Dodge Viper третьего поколения, оснащенный 8,3-литровым двигателем мощностью 507 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды. «Вайперы» неоднократно участвовали в киносъемках. Их можно увидеть в эффектных сценах «Форсажа» и «Особо опасен». Поэтому они неизменно входят в ТОП самых желанных автомобилей.
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