Самые дорогие автомобили в мире станут еще дороже. И вот почему
Фото: Bugatti Rimac
Фото: Bugatti Rimac
Фото: Bugatti Rimac
Фото: Bugatti Rimac
Стефан Винкельманн, который был президентом Bugatti с января 2018 года и президентом Lamborghini с декабря 2020 года, теперь сосредоточится на работе в итальянской компании в должности председателя и генерального директора Automobili Lamborghini.
Ожидается, что разработкой гиперкаров Bugatti нового поколения займется Rimac: открытие научно-технического центра Rimac Campus в Хорватии намечено на 2023 год. Однако, Мате Римак подчеркнул, что марки Bugatti и Rimac будут иметь независимую стратегию развития, хотя в будущем автомобили могут получить общую платформу. Эти слова можно трактовать как обещание перевести автомобили Bugatti на чистое электричество. А значит, самые дорогие в мире спорткары станут еще дороже.
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