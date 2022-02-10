Самые дорогие автомобильные игрушки в мире: почему они стоят так дорого
Matchbox No. 30 1961 года
Компания Matchbox (спичечный коробок) выпускала игрушечные машинки соответствующего названию размера с 1953 года. С 1961 по 1965 год они выпускали модель №30 – грузовик с краном, копию немецкого грузовика Magirus Deutz. За все время было создано 27 разновидностей, разница между ними незначительная, у всех серебристый кузов и оранжевый кран. И стоят они максимум 100 долларов. Но есть в этой серии несколько очень редких экземпляров, получивших светло-коричневый цвет кузова и красный или оранжевый кран. В 2004 году один коллекционер купил такую машинку за 13 000 долларов! Изначальная стоимость игрушечного грузовика была менее 50 центов.
Карьерный грузовик Matchbox
Какое-то время в Matchbox обсуждали вариант выпуска более крупных моделей размером 25-30 см. В 1954 году глава компании Кен Уэттон даже сам изготовил несколько прототипов, это были карьерные самосвалы. Но как раз тогда повысился спрос на крошечные машинки, а от идеи более крупных моделей решили отказаться. За много лет из созданных прототипов уцелел только один. И в середине 80-х стало известно, что самосвал купил один коллекционер из Японии. В 2010 году он выставил его на аукцион и продал за 15 000 долларов. Это самая большая сумма, когда-либо отданная за машинку Matchbox.
Beatnik Bandit
Компания Mattel в 1968 году запустила собственную линию по производству игрушечных машинок Hot Wheels. Эти модели машин до сих пор остаются очень популярны среди коллекционеров.
Одна из моделей была основана на созданном на заказ шоу-каре 1963 года Beatnik Bandit. Построил его сам Эд «Большой папочка» Рот, известный американский художник-иллюстратор и легенда кастомайзинга. Как и все модели серии, игрушечные Beatnik Bandit были окрашены в разные яркие цвета. И если красные, зеленые и оранжевые были очень распространены, то ярко-розовые «бандиты» были огромной редкостью. Вообще машинки такого цвета в компании изначально решили выпустить, чтобы увлечь игрушечными машинками и девочек, но замысел не сработал. В итоге ярко-розовый убрали из цветовой гаммы «бандитов», а те машинки, что уже вышли в таком цвете, стали со временем огромной редкостью. Настолько, что в 2008 одна такая розовая машинка была продана на eBay за 15 250 долларов.
Volkswagen Beach Bomb 1969 года
Hot Wheels выпускали еще и гоночные треки для своих машинок, и именно с этим связано появление самой дорогой на сегодняшний день модели. Изначально фургон Volkswagen был сделан с двумя серфами, торчащими из заднего окна. Вот только он оказался слишком узким и все время заваливался на бок, когда ехал по треку. В итоге модель переделывали снова и снова, создав 16 прототипов, пока не решили просто разместить серфы по обеим сторонам фургона. Фургон стал шире и устойчивее, но было уже поздно – фанаты стали гоняться именно за узкими версиями с торчащими сзади серфами. Самая дорогая сделка по продаже «Пляжной бомбы» состоялась в 1999 году, когда коллекционер Крис Маршалл продал одну такую машинку ярко-розового цвета за 72 000 долларов! На вырученные деньги он купил себе новенький Dodge Viper, совсем не игрушечный. Купивший розовый фургончик Брюс Паскаль отправился в путешествие вместе со своей «Пляжной бомбой». Он посещал конвенты фанатов и выставлял модель в автомобильных музеях, чтобы все смогли увидеть эту редкость.
Модель, созданная к 40-й годовщине Hot Wheels
В отличие от других машинок в списке, эта единственная во всем мире. Ее отлили из 18-каратного белого золота (соответствует российской 750-й пробе) и украсили россыпью драгоценных камней. Всего на инкрустацию ушло 1380 различных бриллиантов и 8 рубинов общей стоимостью около 140 тыс. долларов. Выставлялась модель в специально созданной витрине, которую украшали еще 40 бриллиантов. Модель продали на благотворительном аукционе Big Brothers Big Sisters за скромные, с учетом стоимости драгоценных материалов, 60 000 долларов.
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