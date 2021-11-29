Самые дорогие кроссоверы, которые можно купить в России
Bentley Bentyaga
Цена – 15 миллионов рублей и выше, в зависимости от пожеланий заказчика. Если пожеланий будет много – то намного выше. Конечно, как и во всех моделях Бентли, в Бентьяге – роскошный интерьер. Но и об удовольствии от вождения никто не забыл. Всё-таки многие состоятельные люди иногда садятся за руль сами. Разгон до 100 км/ч – лучше, чем у подавляющего большинства седанов: 4,1 секунды. Интересно, что дорожный просвет – целых 24,5 сантиметра. По кроссоверным меркам проходимость у машины должна быть очень хорошей. Если, конечно, кому-то придёт в голову загонять Бентли на бездорожье. А вообще-то этот автомобиль – очень универсален. Он одновременно комфортный, быстрый и практичный. Правда, вот, стоимость зашкаливает.
Lamborghini Urus
Цена начинается от 17 миллионов рублей. Представляет собой своеобразную помесь кроссовера с суперкаром. В автомобиль устанавливается двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 650 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Он способен разогнать кроссовер до сотни всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч. Подвеска – пневматическая, и дорожный просвет регулируется от 15,8 до 24,8 см. Только не ждите, что за такие деньги вам дадут шикарный салон. В Урусе всё действительно по-спортивному: никакого дерева, только карбон!
Rolls-Royce Cullinan
Стоимость короля кроссоверов – от 25 миллионов рублей и до… В общем, она ограничена только фантазией покупателя. Что можно рассказать про этот автомобиль? Роллс-Ройс – он и есть Роллс-Ройс. Классические узнаваемые формы, сверхдорогие материалы отделки, в общем вот это всё. Традиционные ценности в виде распахивающихся против хода движения задних дверей и встроенных в эти двери зонтиков – также присутствуют. Из инноваций следует отметить выдвигаемые из багажника столик и два стула для пикника. Разумеется, они отделаны кожей и оснащены электроприводом. Мощность двигателя… Боже, да кого это волнует. Её там более, чем достаточно. Гораздо интереснее то, что имя "Куллинан" автомобиль получил в честь самого большого найденного алмаза.
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