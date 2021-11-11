Самые дорогие в мире полицейские машины
Катар – Porsche Panamera. $175,000
Если вы живете в стране с самым высоким ВВП на душу населения, то вас нисколько не удивляет, что парк полицейских машин целиком состоит из Porsche Panamera. Собственно, страна с таким количеством денег, как Катар, может позволить себе такую мелочь.
Новый автопарк был представлен гражданам в 2011 году во время Дня нации. Но не будем забывать, что в госфонд Катара много чего входит, в том числе немалая доля акций в компаниях Volkswagen и Porsche. Наверняка им сделали скидку.
Абу-Даби, ОАЭ – Nissan GT-R. $100,000
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби полиция с 2009 года передвигается по городу на японских суперкарах.
И кто осудит правительство за излишнюю расточительность, когда машины разгоняются до 100 км за 3,2 секунды и набирают скорость до 310 км/ч? Правда вот за преступниками на них редко гоняются, все чаще эти машины участвуют в различных шоу.
Англия – Lamborghini Gallardo. $248,000
В арсенале английской полиции немало суперкаров, но самый впечатляющий это Lamborghini Murcielago. Двигатель V12 объемом 6,5 л и мощностью 670 л.с. не оставил бы шансов ни одному преступнику.
Германия – Mercedes-Benz Brabus Rocket. $580,000
Вдруг на улицах вашего города начнут разъезжать преступники из «Форсажа»? В Германии готовы к таким ситуациям, ведь у них есть Mercedes-Benz Brabus Rocket, полицейская машина, установившая мировой рекорд – 365,6 км/ч!
Дубай, ОАЭ – Bugatti Veyron. $4 млн
И снова мы в стране песка и денег, в Объединенных Арабских Эмиратах, только на этот раз в Дубае, финансовом и торговом центре страны. В общем он самый богатый, а значит многое может себе позволить. Например, полицейскую машину за 4 млн долларов.
Это в принципе одна из самых дорогих машин в мире, и, конечно же, никто и никогда не гонялся на ней за преступниками. В этом просто не было бы смысла – разгон до сотни за 2,5 секунды, максимальная скорость 400 км/ч. Даже в Дубай нет преступников, которые могли бы с этим посоревноваться.
Италия – Lamborghini Huracan. $250,000
Было бы странно, если бы суперкаров от известнейшего итальянского бренда не оказалось в автопарке итальянской полиции. Сначала там появился Lamborghini Gallardo, но сотрудничество с брендом продолжилось и вскоре принесло свои плоды в виде новой машины – Lamborghini Huracan LP 610–4 ограниченной серии. И да, это был подарок!
Впечатляет то, что эти автомобили содержат вовсе не ради шоу, они полностью экипированы и способны выполнять роль полноценной полицейской машины. У них даже багажники оборудованы холодильником, чтобы в случае чего экстренно доставить органы на пересадку. Согласитесь, вполне разумное применение машины, развивающей скорость свыше 300 км/ч.
Австрия – Porsche Carrera 911. $95,000
Австрийская полиция оказалась самой скромной в списке. На фоне коллег из других стран их спорткар Porsche 911 смотрится стильно, но скромно. Он мощный, быстрый и обладает превосходной управляемостью. А это ли не главные качества для превосходного полицейского автомобиля?
Дубай, ОАЭ – McLaren MP14-12C. $230,000
Британский суперкар пополнил коллекцию дубайской полиции в 2020 году. Теперь у преступников просто не осталось шансов, машина с V8 и двойным турбонаддувом способна настигнуть любого, посмевшего преступить закон.
Дубай, ОАЭ – Lamborghini Aventador. $450,000
Кому как не полиции Дубай знать, насколько впечатляющей и великолепной машиной является Lamborghini Aventador, ведь она в числе прочих шикарных моделей стоит в полицейском автопарке города. Машина мощностью 700 л.с. развивает скорость в 350 км/ч, но вряд ли ей доведется принять участие в напряженной погоне по улицам мегаполиса. Этот великолепный автомобиль выезжает из гаража лишь по случаю очередного роскошного парада.
- 3 425 000 РPorsche Panamera 2011 в Москве
- 3 700 000 РPorsche Panamera 2011 в Москве
- 1 847 777 РPorsche Panamera S 2009 в Москве
- 9 500 000 РPorsche Panamera 2017 в Москве
- 8 930 000 РPorsche Panamera 2020 в Москве
- 8 950 000 РPorsche Panamera 2020 в Москве
- 12 100 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 6 850 000 РPorsche Panamera 2016 в Москве
- 4 200 000 РPorsche Panamera 2015 в Москве
- 6 699 000 РPorsche Panamera 2017 в Москве
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