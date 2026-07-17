Какие кроссоверы еще можно купить по выгодной цене - подробный разбор

Самые доступные кроссоверы России: топ-10 моделей до 3 миллионов

Российский рынок автомобилей меняется. Восточные технологии становятся ближе. Кроссоверы до 3 миллионов сохраняют позиции. Конкуренцию импорту из Китая успешно составляют российские автопроизводители.

Российский рынок автомобилей меняется. Восточные технологии становятся ближе. Кроссоверы до 3 миллионов сохраняют позиции. Конкуренцию импорту из Китая успешно составляют российские автопроизводители.

В 2026 году российский рынок автомобилей продолжает активно перестраиваться, делая ставку на локализацию технологий из Азии. Несмотря на постоянный рост цен, некоторые кроссоверы по-прежнему остаются в доступном сегменте, предлагая покупателям альтернативу прямому ввозу машин из Китая. Десятка наиболее бюджетных моделей удерживает стоимость в пределах 3 миллионов рублей.

Лидером среди недорогих кроссоверов стал Москвич 3. В версии 2025 года «Стандарт Плюс Телематика» его цена составляет 1 952 000 рублей. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. и механической коробкой передач. В базовой комплектации есть люк, круиз-контроль и камера заднего вида, что делает модель привлекательной для тех, кто только начинает знакомство с сегментом SUV.

Второе место занимает Tenet T4, который собирается в Калужской области. За 2 089 000 рублей покупатель получает атмосферный мотор на 113 л.с. и стандартный набор опций. Более дорогая версия Tenet T4L (2 259 000 рублей) отличается увеличенной мощностью (147 л.с.) и роботизированной трансмиссией. Эти автомобили постепенно вытесняют европейские бренды из корпоративных автопарков.

Belgee X50+ из Беларуси стоит 2 319 990 рублей и продолжает традиции компактных городских кроссоверов. Машина оснащена турбомотором 1,5 литра и семиступенчатым «роботом», а также современными системами помощи при старте на подъеме. Привод - только передний, что подчеркивает городскую направленность модели.

В среднем ценовом сегменте выделяется XCite X-Cross 7, который можно приобрести за 2 449 000 рублей с учетом скидок. В оснащении - вариатор и двухзонный климат-контроль. Его прямой конкурент - Solaris HC, по сути, переименованный Hyundai Creta, предлагается за 2 500 000 рублей с мотором 1,6 литра и механической коробкой.

Покупатели часто рассматривают Kia Seltos и Creta, ввозимые через параллельный импорт, однако локальная сборка дает преимущество в виде заводской гарантии. Несмотря на вопросы к качеству сборки, наличие официальной поддержки снижает риски, связанные с покупкой автомобилей по «серым» схемам.

В верхней части рейтинга расположились более крупные модели: Belgee X70 (2 579 990 рублей) и Tenet T7 (2 735 000 рублей) с 150-сильным мотором и роботизированной коробкой DCT. Семиместный XCite X-Cross 8 (2 759 000 рублей) и электрический Evolute i-Joy (2 974 000 рублей без субсидии, с учетом господдержки - 2 049 000 рублей) завершают десятку.

Потенциальные владельцы бюджетных кроссоверов обращают внимание на стоимость обслуживания. Летние шины становятся доступнее, но цены на кузовные детали для новых брендов пока остаются неопределенными. Страховые компании уже корректируют тарифы на Kia Seltos из Китая и другие модели из-за особенностей поставок запчастей.

Эксперты советуют заранее изучать условия мелкого ремонта: стоимость фар и бамперов у новых марок может оказаться неожиданно высокой даже для опытных автовладельцев. Важно учитывать, что большинство моделей до 3 миллионов рублей имеют передний привод, а полный доступен только в старших комплектациях X-Cross 8 и Belgee X70.

Changan CS35 Max также фигурирует в списке, конкурируя по цене с российскими аналогами. Однако государственные программы поддержки и льготные кредиты делают приоритетными именно автомобили локальной сборки, даже если их техническая база разработана в Китае.

Таким образом, несмотря на сложную ситуацию на рынке, у российских покупателей все еще есть выбор среди доступных кроссоверов, которые сочетают современные технологии и приемлемую стоимость.