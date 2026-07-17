Какие кроссоверы еще можно купить по выгодной цене - подробный разбор

17 июля 2026, 07:53
Самые доступные кроссоверы России: топ-10 моделей до 3 миллионов
Самые доступные кроссоверы России: топ-10 моделей до 3 миллионов
Российский рынок автомобилей меняется. Восточные технологии становятся ближе. Кроссоверы до 3 миллионов сохраняют позиции. Конкуренцию импорту из Китая успешно составляют российские автопроизводители.
В 2026 году российский рынок автомобилей продолжает активно перестраиваться, делая ставку на локализацию технологий из Азии. Несмотря на постоянный рост цен, некоторые кроссоверы по-прежнему остаются в доступном сегменте, предлагая покупателям альтернативу прямому ввозу машин из Китая. Десятка наиболее бюджетных моделей удерживает стоимость в пределах 3 миллионов рублей.
Лидером среди недорогих кроссоверов стал Москвич 3. В версии 2025 года «Стандарт Плюс Телематика» его цена составляет 1 952 000 рублей. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. и механической коробкой передач. В базовой комплектации есть люк, круиз-контроль и камера заднего вида, что делает модель привлекательной для тех, кто только начинает знакомство с сегментом SUV.
Второе место занимает Tenet T4, который собирается в Калужской области. За 2 089 000 рублей покупатель получает атмосферный мотор на 113 л.с. и стандартный набор опций. Более дорогая версия Tenet T4L (2 259 000 рублей) отличается увеличенной мощностью (147 л.с.) и роботизированной трансмиссией. Эти автомобили постепенно вытесняют европейские бренды из корпоративных автопарков.
Belgee X50+ из Беларуси стоит 2 319 990 рублей и продолжает традиции компактных городских кроссоверов. Машина оснащена турбомотором 1,5 литра и семиступенчатым «роботом», а также современными системами помощи при старте на подъеме. Привод - только передний, что подчеркивает городскую направленность модели.
В среднем ценовом сегменте выделяется XCite X-Cross 7, который можно приобрести за 2 449 000 рублей с учетом скидок. В оснащении - вариатор и двухзонный климат-контроль. Его прямой конкурент - Solaris HC, по сути, переименованный Hyundai Creta, предлагается за 2 500 000 рублей с мотором 1,6 литра и механической коробкой.
Покупатели часто рассматривают Kia Seltos и Creta, ввозимые через параллельный импорт, однако локальная сборка дает преимущество в виде заводской гарантии. Несмотря на вопросы к качеству сборки, наличие официальной поддержки снижает риски, связанные с покупкой автомобилей по «серым» схемам.
В верхней части рейтинга расположились более крупные модели: Belgee X70 (2 579 990 рублей) и Tenet T7 (2 735 000 рублей) с 150-сильным мотором и роботизированной коробкой DCT. Семиместный XCite X-Cross 8 (2 759 000 рублей) и электрический Evolute i-Joy (2 974 000 рублей без субсидии, с учетом господдержки - 2 049 000 рублей) завершают десятку.
Потенциальные владельцы бюджетных кроссоверов обращают внимание на стоимость обслуживания. Летние шины становятся доступнее, но цены на кузовные детали для новых брендов пока остаются неопределенными. Страховые компании уже корректируют тарифы на Kia Seltos из Китая и другие модели из-за особенностей поставок запчастей.
Эксперты советуют заранее изучать условия мелкого ремонта: стоимость фар и бамперов у новых марок может оказаться неожиданно высокой даже для опытных автовладельцев. Важно учитывать, что большинство моделей до 3 миллионов рублей имеют передний привод, а полный доступен только в старших комплектациях X-Cross 8 и Belgee X70.
Changan CS35 Max также фигурирует в списке, конкурируя по цене с российскими аналогами. Однако государственные программы поддержки и льготные кредиты делают приоритетными именно автомобили локальной сборки, даже если их техническая база разработана в Китае.
Таким образом, несмотря на сложную ситуацию на рынке, у российских покупателей все еще есть выбор среди доступных кроссоверов, которые сочетают современные технологии и приемлемую стоимость.
Похожие материалы Moskvich, Белджи, Тенет, Иксайт, Солярис, Эволют, Чинган
-
12.07.2026, 14:38
Сколько реально служат моторы и коробки Solaris HC на российском рынке
Solaris HC, преемник Hyundai Creta, быстро завоевал популярность в России благодаря проверенным агрегатам. Но насколько долговечны его моторы и трансмиссии на практике - и что советуют специалисты при выборе кроссовера с пробегом, особенно сейчас, когда рынок меняется.Читать далее
-
10.07.2026, 07:31
Цены на «Москвич 3е» снизились: новая батарея и сокращение запаса хода
От 3,5 млн рублей: электрокроссовер «Москвич 3е» стал доступнее, но потерял часть дальности хода из-за новой батареи. Какие изменения ждут покупателей, что изменилось в комплектациях и почему это важно для субсидий - объясняем, что стоит знать прямо сейчас.Читать далее
-
09.07.2026, 19:52
Hyundai Solaris и Kia Rio: реальные сроки службы мотора и автомата на вторичке
Hyundai Solaris и Kia Rio остаются одними из самых востребованных на вторичном рынке. Почему эти автомобили так популярны, каковы их сильные и слабые стороны, и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.Читать далее
-
09.07.2026, 09:43
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Ищете альтернативу привычному авто на фоне сложностей с топливом? Обратите внимание на самые доступные российские электрокроссоверы — Evolute i‑JOY и «Москвич 3е». С учетом господдержки их цена сопоставима с бензиновыми аналогами, а богатая комплектация и локальная сборка делают эти модели особенно привлекательными для современных водителей.Читать далее
-
08.07.2026, 20:04
Оцинковка кузова «Москвич 3»: что реально защищает от коррозии
Вопрос коррозионной стойкости «Москвич 3» вновь оказался в центре внимания после серии испытаний. Разбираемся, как устроена защита кузова, какие технологии применяются на заводе и почему не все методы оцинковки одинаково эффективны для российских условий.Читать далее
-
01.07.2026, 13:07
Belgee X50 и Haval Jolion: сравнение характеристик и практичности для города
В 2026 году на российском рынке компактных кроссоверов до 2,5 млн рублей конкуренция между Belgee X50 и Haval Jolion выходит на новый уровень. Разбираемся, чем отличаются эти модели, на что обратить внимание при покупке и как изменились требования к городским автомобилям.Читать далее
-
28.06.2026, 19:38
Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: неожиданные нюансы эксплуатации и расхода
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq выявило скрытые плюсы и минусы популярных кроссоверов. Анализ особенностей эксплуатации и расхода топлива поможет сделать осознанный выбор в условиях меняющегося рынка 2026 года.Читать далее
-
27.06.2026, 20:23
Китайские автомобили с минимальной потерей стоимости: рейтинг лидеров 2026 года
В 2026 году китайские автомобили в России перестали быть аутсайдерами по ликвидности. Новое исследование показывает, какие модели сохраняют стоимость дольше всего и почему спрос на них растет даже на фоне конкуренции с японскими и корейскими брендами.Читать далее
-
26.06.2026, 12:45
Почему российские водители выбирают кроссоверы Belgee X50 вместо Lada Vesta
Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: все больше водителей отказываются от Lada Vesta в пользу современных кроссоверов Belgee X50. В чем преимущества новых моделей и почему привычные отечественные авто уступают конкурентам - разбираемся на примере реального опыта.Читать далее
-
25.06.2026, 19:14
Lada Iskra впервые вошла в тройку лидеров продаж LADA в России за неделю
LADA Iskra неожиданно ворвалась в тройку самых продаваемых моделей бренда, впервые обогнав по продажам внедорожники Niva. Эксперты отмечают, что спрос на новинку продолжает расти, а структура рынка меняется на глазах.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, Белджи, Тенет, Иксайт, Солярис, Эволют, Чинган
-
12.07.2026, 14:38
Сколько реально служат моторы и коробки Solaris HC на российском рынке
Solaris HC, преемник Hyundai Creta, быстро завоевал популярность в России благодаря проверенным агрегатам. Но насколько долговечны его моторы и трансмиссии на практике - и что советуют специалисты при выборе кроссовера с пробегом, особенно сейчас, когда рынок меняется.Читать далее
-
10.07.2026, 07:31
Цены на «Москвич 3е» снизились: новая батарея и сокращение запаса хода
От 3,5 млн рублей: электрокроссовер «Москвич 3е» стал доступнее, но потерял часть дальности хода из-за новой батареи. Какие изменения ждут покупателей, что изменилось в комплектациях и почему это важно для субсидий - объясняем, что стоит знать прямо сейчас.Читать далее
-
09.07.2026, 19:52
Hyundai Solaris и Kia Rio: реальные сроки службы мотора и автомата на вторичке
Hyundai Solaris и Kia Rio остаются одними из самых востребованных на вторичном рынке. Почему эти автомобили так популярны, каковы их сильные и слабые стороны, и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.Читать далее
-
09.07.2026, 09:43
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Ищете альтернативу привычному авто на фоне сложностей с топливом? Обратите внимание на самые доступные российские электрокроссоверы — Evolute i‑JOY и «Москвич 3е». С учетом господдержки их цена сопоставима с бензиновыми аналогами, а богатая комплектация и локальная сборка делают эти модели особенно привлекательными для современных водителей.Читать далее
-
08.07.2026, 20:04
Оцинковка кузова «Москвич 3»: что реально защищает от коррозии
Вопрос коррозионной стойкости «Москвич 3» вновь оказался в центре внимания после серии испытаний. Разбираемся, как устроена защита кузова, какие технологии применяются на заводе и почему не все методы оцинковки одинаково эффективны для российских условий.Читать далее
-
01.07.2026, 13:07
Belgee X50 и Haval Jolion: сравнение характеристик и практичности для города
В 2026 году на российском рынке компактных кроссоверов до 2,5 млн рублей конкуренция между Belgee X50 и Haval Jolion выходит на новый уровень. Разбираемся, чем отличаются эти модели, на что обратить внимание при покупке и как изменились требования к городским автомобилям.Читать далее
-
28.06.2026, 19:38
Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: неожиданные нюансы эксплуатации и расхода
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq выявило скрытые плюсы и минусы популярных кроссоверов. Анализ особенностей эксплуатации и расхода топлива поможет сделать осознанный выбор в условиях меняющегося рынка 2026 года.Читать далее
-
27.06.2026, 20:23
Китайские автомобили с минимальной потерей стоимости: рейтинг лидеров 2026 года
В 2026 году китайские автомобили в России перестали быть аутсайдерами по ликвидности. Новое исследование показывает, какие модели сохраняют стоимость дольше всего и почему спрос на них растет даже на фоне конкуренции с японскими и корейскими брендами.Читать далее
-
26.06.2026, 12:45
Почему российские водители выбирают кроссоверы Belgee X50 вместо Lada Vesta
Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: все больше водителей отказываются от Lada Vesta в пользу современных кроссоверов Belgee X50. В чем преимущества новых моделей и почему привычные отечественные авто уступают конкурентам - разбираемся на примере реального опыта.Читать далее
-
25.06.2026, 19:14
Lada Iskra впервые вошла в тройку лидеров продаж LADA в России за неделю
LADA Iskra неожиданно ворвалась в тройку самых продаваемых моделей бренда, впервые обогнав по продажам внедорожники Niva. Эксперты отмечают, что спрос на новинку продолжает расти, а структура рынка меняется на глазах.Читать далее