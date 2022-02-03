Самые дурацкие американские машины. Странно, что они продавались (фото)
Crosley CC 1946 года
Наверное, послевоенный автомобиль и не мог выглядеть сногсшибательно, но и таким страшным делать его было не обязательно. Если учесть, что и двигатель ему достался кошмарный, то станет понятно почему он недолго задержался в производстве. Примечательно, что это была одна из первых моделей без подножки. Несмотря на провал модели на рынке, этот элемент конструкции прочно обосновался в автопроме.
Dodge Rampage 1982 года
Идея превратить маслкар в пикап должна была с самого начала показаться авторам идиотской. В итоге передняя часть смотрелась вполне неплохо и в духе времени, но вот грузовая платформа была как седло на корове – совершенно не к месту. В итоге достойного компактного пикапа из этого «Доджа» не вышло, ну а как маслкар он был неплох, производительности ему хватало.
Chevy SSR
И снова – неужели сразу было непонятно, что пикап-кабриолет, это не самое удачное сочетание? Даже неплохой двигатель модели не мог перевесить недостатки нелепого ретро-дизайна и микроскопической грузовой платформы.
Tucker Torpedo
Некоторые полагают, что у этой машины могло бы быть интересное будущее после редизайна, который избавил бы ее от странностей во внешности. Но конкуренты не дали модели шанса. Даже при том, что в те времена были популярны большие машины, ширина этого Tucker превосходила остальных, да и все эти изгибы были резковаты. А третья фара прямо в центре была главным «центром притяжения» в этой модели.
AMC Gremlin
Ну куда же в этом рейтинге без «Гремлина», чей набросок, по легенде, был сделан на бумажной салфетке в забегаловке. Оно и видно. Выбор имени тоже был странным… Ну кто называет машину в честь мифических тварей, которые портят электрику? Забавно, но эта модель умудряется регулярно попадать как в список самых страшных машин, так и в число самых лучших американских автомобилей всех времен.
AMC Pacer
Этому автомобилю удалось переплюнуть даже «Гремлина»! С чем только его не сравнивали, «порция желе» и «детская игрушка» самое безобидное в списке. В действительности же, ничего плохо в автомобиле с обилием стекол (примерно на 40% больше, чем в других машинах) не было. Да, внешность у нее была забавной, но в остальном все было отлично.
Stout Scarab
Внешность первого в мире минивэна нельзя назвать обычной, впрочем, она вполне соответствует названию – «Толстый скарабей». В действительности машина обладала интересным функционалом, опередившим время. А еще она неплохо ездила. Но вот эта «горбатая» внешность все портила.
Badsey Bullet
Услышав название «Пуля» ожидаешь чего-то более крутого, чем эта миниатюрная машинка. Трехколесный автомобиль с двигателем 82 Suzuki GS 1100 GLZ с необычной внешностью был собран Биллом Бэдси. На территории США и ЮАР удалось продать в итоге 8 таких машин. Многие считают, что передняя часть выглядит неплохо и вполне в стиле агрессивных гоночных автомобилей. А вот задняя часть не всем понятна.
Davis Divan 1948 года
Формально эти автомобили продавались, но так никогда и не попали к своим владельцам. Несмотря на предварительную продажу машин за 1,2 млн долларов, «Дэвис» внезапно передумал поставлять машины. В итоге на компанию подали в суд, причем не только дилеры, но и работники, строившие машины. Около 10 построенных автомобилей хранятся в музеях, но на этом все. Трехколесная, с идеально обтекаемым кузовом и складными фарами (тогда это было чем-то удивительным), выглядела машина очень футуристично.
Serbing-Vanguard CitiCar
Один из первых в мире серийных электромобилей, почти что дедушка «Теслы». В 70-е эту модель разработали в ответ на топливный кризис, но американцы почему-то не бросились в массовом порядке менять свои огромные пикапы на это двухместное чудо. Хотя более 4000 машин все же было продано, так что пусть и небольшой, но спрос на электромобили был в США задолго до Маска и его «Теслы».
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