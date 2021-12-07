Самые экономичные внедорожники
Lexus UX 200
Компактный кроссовер являющийся одним из самых доступных автомобилей в линейке бренда. В России предлагается с бензиновым двигателем объемом 2 л, вариатором и передним приводом. Расход топлива в смешанном цикле – 6,1 л.
Buick Encore GX
Модель была представлена в 2019 году и сочетает в себе не только практичность, доступность и привлекательную внешность, но еще и небольшой расход топлива. В смешанном цикле кроссовер потребляет 7,6 л на 100 км.
Chevrolet Trailblazer
Построен на той же платформе, что и Encore GX, и несмотря на компактность, кроссовер отличает неплохая вместительность салона. Цена в базе начинается с 19 тыс. долларов, что делает его еще и бюджетным вариантом. По расходу в городе он немного уступает Бьюику (8,1 против 7,8), но в смешанном цикле показатели у них одинаковы – 7,6 л на сотню.
Kia Seltos
Обновленная версия внедорожника выглядит приятно не только снаружи, но и внутри. К тому же производитель снабдил машину массой современных опций. Стартовая цена в России чуть меньше 1,4 млн рублей – столько будет стоить модель с передним приводом. Впрочем, расход топлива в таком исполнении будет всего 6,9 на трассе и 7,6 л в смешанном цикле.
Mazda CX-3
Паркетник официально не представленный в России. Обновленная версия получила более совершенную техническую начинку и небольшие изменения во внешности, чисто дизайнерского характера. Модель с полным приводом и 2-литровым двигателем потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л.
Гибридные модели
Если вы ищите максимальной экономичности у кроссовера, то вам стоит рассмотреть модели с гибридным двигателем.
Lexus UX 250h
Модель внешне мало чем отличается от бензинового варианта UX 200. Оснащается она 2-литровым двигателем и двумя электромоторами, совокупная мощность составляет 178 л.с. Расход топлива в смешанном цикле достигает всего 5,6 л. По отзывам владельцев, если приспособиться к вождению, чтобы основная часть пути проходила на электромоторах, то можно в городе достичь цифры менее 6 л.
Toyota RAV4 гибрид
В гибридном варианте силовая установка модели выдает 219 л.с., расход топлива в смешанном цикле составляет 5,9 л, но это все же полный привод. У бренда также есть модель с подзаряжаемой батареей и совокупной мощностью двигателей более 300 л.с., и вот она предлагает уже фантастический расход менее 3 л на 100 км. К сожалению, в России пока не продается не один из гибридных вариантов RAV4.
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