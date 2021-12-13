Самые экзотические штрафы за нарушения ПДД в России
Такие штрафы выписываются редко, а многие вообще полагаются только тем, кто управляет коммерческим транспортом. Посмотрим, какая «экзотика» для автомобилистов есть в российском КоАП.
Передача управления водителю, не имеющему при себе водительского удостоверения
Если вы пустите за руль человека, у которого водительских «прав» нет совсем, то вам могут выписать солидный штраф на 30 000 рублей. Однако, есть наказание и за передачу управления тому, у кого «права» в принципе имеются, но не с собой. За это полагается штраф 3 000, и о нём вообще мало кто из автомобилистов знает.
Установка на автомобиль «неправильных» световых приборов и устройств для подачи специальных сигналов
За управление такими машинами предусмотрено лишение прав. Но есть статьи, касаемые именно установки подобного оборудования. Для граждан штрафы за установку – до 5 000 рублей, а для юридических лиц – аж до 500 000.
Невыполнение водителем тихоходного ТС требований пропустить следующие за ним автомобили
Требования эти действуют только вне населённого пункта, а штраф за их игнорирование – от 1 000 до 1 500 руб.
Нарушение правил использования световых приборов, звуковых сигналов или знака аварийной остановки
Неправильным пользованием световых приборов вполне можно посчитать езду с дальним светом, когда он ослепляет других водителей. А звуковой сигнал («бибикалку») формально вообще можно использовать только для предотвращения ДТП, а за городом – ещё для предупреждения об обгоне. Штраф здесь – 500 рублей.
Помимо указанных нарушений, есть и другие, малоизвестные «обычным» водителям. Но они касаются коммерческого транспорта и связаны с перевозкой грузов, пассажиров (вообще и детей в частности) и тому подобными вещами.
- 1 150 000 РCadillac ATS 2012 в Москве
- 1 360 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 2 240 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 3 760 000 РVolvo S90 2018 в Москве
- 1 950 000 РHonda Stepwgn 2016 в Москве
- 1 785 000 РVolvo XC60 2010 в Москве
- 1 019 000 РNissan NV200 2016 в Москве
- 2 100 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 7 810 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 770 000 РKIA ceed 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий