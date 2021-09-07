Самые главные автомобили Бельмондо
Фото: photogriffon.com
Фото: new.in-24.com
Фото: gettyimages
Фото: plugavel.com
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Мсье Бельмондо стал известен по ролям в фильмах так называемой французской «новой волны»: «На последнем дыхании» и «Безумный Пьеро» Годара, а также по картине «Профессионал». За свою карьеру актер снимался у многих знаменитых режиссёров: Жана-Пьера Мельвиля, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля, Луи Маля. Он сыграл почти в 100 фильмах, о завершении карьеры объявил в 2015-м.
«Я любил их всех»!
Бельмондо с неизменным Rolex Daytona на запястье был известен своими приключениями в боевиках, при этом каждый француз знает, что не меньше он любил машины. Автомобильная коллекция «бебеля», как французы ласково прозвали своего героя (от слова bebe - «дитя», «малыш» и первого слога фамилии Бельмондо) была не такой большой, как у многих мировых звезд, однако в ней имелось несколько действительно интересных моделей.
Среди них - Ferrari 250 GT Tour de France, Dino 246 GT, 308 GTS и 355 GTS, Aston Martin DB5, Citroën Traction 1969, Matra MS630 1968 г.в., кабриолет Daimler SP 250 и Mercedes 540 K, кабриолет Peugeot 403, классический Panther Lima, Maserati Ghibli Spider и классический Lotus Elan.
«О, я любил их всех, - заявил Бельмондо 8 лет назад в интервью журналу Car Life en, - У меня было несколько отличных автомобилей. Это правда, что Ferrari - мои любимые: California была очень красивой, но 250 GT Tour de France оказался чудом. Aston Martin DB5 мне так понравился, что я приобрел сразу два автомобиля - сначала серый, а потом бордовый. Dino 246, AC Bristol, Panther Lima, Ferrari 308, Daimler и, конечно же, Lotus Elan».
Страсть к гонкам оставил сыну
Известно, что что Бельмондо никогда не был замечен в гонках на своих машинах, просто он не считал это нужным. А страсть к головокружительным скоростям он оставил своему сыну Полу, который по началу (в конце 1980- х – начале 1990-х) ездил в «Формуле-3» и «Формуле-3000», а позже дорос до пилота «Формулы-1» (в ней он гонял в сезонах 1992 и 1994 г.г.).
Особых успехов здесь Бельмондо-младший не достиг. Он был заявлен в 28 этапах «Больших призов», но пройти квалификацию, чтобы стартовать, удалось лишь в 8 заездах. Позже Поль сформировал собственную команду для участия в FIA GT и Le Mans Series, под именем «Поль Бельмондо Расинг». Из больших гонок сын ушел в 2007-м.
Автопогони в фильмах – это пожалуйста!
На экране актер с 60-летней карьерой появлялся за рулем самых замечательных машин своего времени. На ум приходят десятки трюков, исполненных, в частности, вместе с Реми Жюльеном. Один из самых ярких эпизодов, которые нравятся публике, - 5-метровый прыжок Fiat Uno в фильме «Веселая Пасха» 1983 года. Или эффектные гонки за рулем Ford Mustang в Le Marginal («Вне закона» или «Человек за гранью»).
Но самое красивая сцена для кинозрителей, пожалуй, та, где в Средиземное море погружается лазурный Ford Fairlane. Это было в «Безумном Пьеро», где подружкой Бельмондо была Анна Карина. В этой картине, полной импровизаций, Жан Поль еще и пел, что было редкостью…
Во «Взломщиках» («Le Casse», 1971 г.) актер удирает за рулем Fiat 124 Special T красного цвета от комиссара полиции Омара Шерифа на Opel Kadett. Погоню снимают на улицах Афин. Преследование было настолько интенсивным, что после столкновений, многочисленных проездов по лестницам, тротуарам и улицам в обратном направлении оба героя фильма оказались на краю городской пропасти.
10 лет спустя, в 1981-м, вновь погоня и вновь с участием красного «Фиата». На сей раз модели Fiat 131 Supermirafiori, по следам которого мчится Peugeot 504. Съемки происходя в центре Парижа - на Елисейских полях и на площади возле Эйфелевой башни. В конце преследования «Пежо» опрокинулся, а Бельмондо, как нетрудно вообразить, остался невредим, покидая место происшествия после проверки, что его враги живы. Это был фильм «Профессионал» («Le Professionnel»).
«Просто хочу жить»
«Жизнь на всю катушку, без страха, не оглядываясь через плечо, ибо дорога убегает назад слишком быстро, – это стало генеральной линией моего существования. Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет. Я просто очень хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, хочу жить», - эти слова Жан Поль Бельмондо произнес, будучи уже в преклонном возрасте.
Ему было отведено прожить долгие 88. Каждому бы так…
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