Самые громкие отзывные компании в истории BMW
Отзыв модели BMW i3 в 2017 году
В 2017 году были отозваны все BMW i3 проданные в Северной Америке. Учитывая, что в продажу модель поступила в 2014 году, под отзыв попали около 30 тысяч машин. Причина была в проблемах безопасности: как оказалось, люди с ростом ниже 153 см, сидя на водительском месте и не будучи пристегнутыми ремнем безопасности, могли получить серьезную травму шеи. BMW не стала рисковать репутацией и кроме отзыва объявила о полном прекращении продаж BMW i3, до решения этой проблемы. А кто-то мог бы просто рекомендовать соблюдать правила и пристегиваться!
Отзыв из-за утечки охлаждающей жидкости
Все модели с дизельными двигателями, выпущенные в период с 2010 по 2017 годы, были отозваны из-за проблемы утечки охладителя, которая вызывала возгорания в моторном отсеке. Сперва было отозвано 480 тысяч машин, но уже в скором времени их число увеличилось до 1,6 млн по всему миру.
Проблема была в модуле рециркуляции выхлопных газов, в сочетании с высокой температурой и сажей утечка охладителя могла вызвать возгорание. Компания предложила всем машинам, недоступным для отзыва, пройти бесплатный осмотр в сервисном центре на предмет проверки пожарной безопасности.
Отзыв из-за неисправности в клапане PCV
И снова 2017 год, отозвано более 740 тыс. машин из-за проблем с короткими замыканиями, приведшими к возгоранию целого ряда машин. Проблема была в одном из элементов клапана принудительной вентиляции картера. В результате перегрева он мог расплавиться.
Водители пострадавших машин сообщали, что о возгорании их предупредил сигнал тревоги на приборной панели, а другие успели почувствовать запах гари. К счастью, не было сообщений ни об авариях, ни о серьезных травмах в результате данного дефекта. Все модели были отозваны, неисправные элементы были заменены новымидеталями.
Отзыв из-за проблем с подушками безопасности Takata
Из-за этой проблемы было отозвано в общей сложности более 37 млн машин по всему миру. Компания BMW пошла на это после того, как 20 человек погибло из-за неисправных подушек безопасности и более 300 получили различные травмы.
Как позже удалось выяснить BMW совместно с Национальным управлением безопасностью движения на трассах США (NHTSA), причина неисправности подушек была в использовании газа вытеснителя на основе нитрата аммония без использования осушающего агента.
Проблема с подушками безопасности Takata стала причиной самого масштабного отзыва, затронувшего многих автопроизводителей. Поскольку сама Takata была к тому моменту уже банкротом, ее репутации ничего не грозило, чего нельзя сказать о таких брендах, как BMW и Mercedes.
Отзыв из-за проблем с рулевым колесом в 2019 году
Два года назад компания получила жалобы на проблемы с рулевым управлением и неисправности системы удержания машины в полосе. В итоге компания решила отозвать модели X3 2018 и 2019 модельного года. Оказалось, что предустановленные стандартные функции помощи водителю несовместимы с рулевым управлением этих моделей. Ряд водителей был также крайне шокирован тем, что у них не работал адаптивный круиз контроль.
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- 1 360 000 РMercedes E-класс 2012 в Москве
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- 3 990 000 РLand Rover Range Rover Sport 2016 в Москве
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