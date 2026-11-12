Какие автомобили звучат громче всех: рейтинг от Mercedes-AMG до Pagani

Какие автомобили оказались самыми громкими: от Valkyrie до Huayra R

В подборке - десять спортивных автомобилей с моторами от турбированного V8 до атмосферного V12. Заявленные показатели доходят до 126 дБ у Aston Martin Valkyrie, а данные Pagani Huayra R поражают.

В подборке - десять спортивных автомобилей с моторами от турбированного V8 до атмосферного V12. Заявленные показатели доходят до 126 дБ у Aston Martin Valkyrie, а данные Pagani Huayra R поражают.

В салоне Aston Martin Valkyrie пассажирам выдают наушники — они защищают от шума и позволяют общаться через бортовой интерком. Причина тому — 6,5-литровый V12 с небольшим электромотором: суммарная мощность достигает 1139 л.с., а двигатель раскручивается до 11 000 об/мин.

Автомобиль разрабатывали пять лет. Двигатель построила компания Cosworth, за дизайн отвечал Адриан Ньюи. В итоге получился болид Формулы-1, пригодный для дорог общего пользования. Экономию массы довели до необычных решений: значок Aston Martin имеет толщину 40 микрон, стоп-сигналы выполнены в виде двух крошечных лампочек. Подключаемых глушителей, как у Pagani Huayra R, здесь нет.

Трековые версии с открытым звуком

Pagani Huayra R — трековая версия модели Huayra, причем обычный Pagani в статье назван почти оксюмороном. Кузов сделан из легких композитов. Среди указанных материалов — карбон HP62-G2 и карботриакс HP62; также упомянуто углеродное волокно. Атмосферный 6,0-литровый V12 развивает 850 л.с. и передает мощность на задние колеса. Выхлопная система, по описанию, воспроизводит каждую ноту двигателя.

У Porsche 911 GT3 RS ставка также сделана на снижение массы и трековую отдачу. Владелец может отказаться от кондиционера и аудиосистемы; кожаную отделку приборной панели также можно убрать. Кузовные панели выполнены из легких материалов, в том числе углеродного волокна или магния. Переработанная аэродинамика дополняет эту подготовку.

Шестицилиндровый двигатель Porsche 911 GT3 RS выдает 500 л.с. на задние колеса и разгоняет автомобиль до 100 км/ч ровно за три секунды. Максимальная частота вращения достигает 8800 об/мин. На полпути к этой отметке выпускные клапаны полностью открываются, а заявленный уровень звука составляет 108 дБ.

В Porsche 718 Spyder RS снижение веса затронули даже детали отделки: вместо металлической эмблемы использована наклейка, а металлическую крышу заменил брезент. Автомобиль лишился звукопоглощающих материалов. Его 4,0-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 493 л.с. разгоняет родстер до 100 км/ч за 2,8 секунды, а открытый верх дает возможность слышать двигатель без преграды; в подборке указаны 96 дБ.

По конструкции этот Porsche близок к идее открытого автомобиля, но Lamborghini Huracan Performante идет к эффектному звучанию иначе. Для снижения массы применили карбон и углеродное волокно, а инженеры добавили активную аэродинамику и карбон-керамические тормоза. Атмосферный V10 объемом 5,2 литра развивает 631 л.с.; его звук оценен в 109 дБ.

От рекордной мощности до низкого рычания V8

В Koenigsegg One:1 громкость связана с силовой установкой, рассчитанной на предельные показатели. Шведская компания заявила почти идеальное соотношение одной лошадиной силы на килограмм и максимальную скорость 440 км/ч. Под капотом — 5,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1341 л.с.

После выпуска One:1 в 2015 году Koenigsegg попыталась установить новый рекорд круга для серийных автомобилей на трассе Спа-Франкоршам. На заезды отвели час. Двигатель раскрутился до 8250 об/мин, а уровень шума превысил 103 дБ.

У Dodge Challenger Hellcat характер звучания другой: вместо высокого визга здесь низкое рычание V8 и вой нагнетателя. Передняя часть с четырьмя светящимися элементами напоминает базовый Challenger на стероидах, причем два элемента служат воздухозаборниками. Главная техническая перемена скрыта под капотом: 6,2-литровый V8 развивает 707 л.с., достигая максимальной мощности при 6000 об/мин. В подборке для Hellcat указаны 105 дБ.

Ferrari F50 1995 года — самый старый автомобиль списка и флагманский суперкар Ferrari 90-х годов. Его создавали с учетом дизайнерских и инженерных рекомендаций команды Ferrari в Формуле-1. F50 обходился без гидроусилителя руля и ABS, зато получил атмосферный V12, который развивал максимальную мощность при 8500 об/мин.

Мощность Ferrari F50 составляет 512 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды. Дизайн разработала Pininfarina, сохранившая элегантный стиль Ferrari при заявленной в подборке громкости 104 дБ.

BMW M3 Competition 2017 года относится к поколению F80. Его турбированный рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,0 литра развивает 444 л.с. — на 19 сил больше, чем у обычного M3; разгон до 100 км/ч занимает ровно четыре секунды. Модель отличают широкие крылья и 20-дюймовые диски; фирменные фары выполнены в стиле «ангельские глазки».

Более жесткая подвеска ориентирована на динамичную езду, а выхлоп звучит резче, чем у обычного M3. Для BMW M3 Competition указаны 88 дБ.

Mercedes-AMG GT Roadster завершает подборку с показателем 86 дБ. Его 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 469 л.с.; разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а четверть мили — 11,5 секунды. Для охлаждения двигателя предусмотрена решетка Panamericana. Широкая мускулистая задняя часть сочетается с длинным капотом и кокпитом, отнесенным назад, а отсутствие крыши открывает водителю звук мотора.

Разговор о громкости здесь отличается от прикладного выбора шин: в обзоре зимних шин сравнивали модели для кроссоверов, а в этой подборке собраны заявленные уровни шума спортивных автомобилей.