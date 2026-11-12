Какие автомобили звучат громче всех: рейтинг от Mercedes-AMG до Pagani

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 19:06

Какие автомобили оказались самыми громкими: от Valkyrie до Huayra R

Какие автомобили оказались самыми громкими: от Valkyrie до Huayra R

Какие автомобили звучат громче всех: рейтинг от Mercedes-AMG до Pagani

Какие автомобили оказались самыми громкими: от Valkyrie до Huayra R

В подборке - десять спортивных автомобилей с моторами от турбированного V8 до атмосферного V12. Заявленные показатели доходят до 126 дБ у Aston Martin Valkyrie, а данные Pagani Huayra R поражают.

В подборке - десять спортивных автомобилей с моторами от турбированного V8 до атмосферного V12. Заявленные показатели доходят до 126 дБ у Aston Martin Valkyrie, а данные Pagani Huayra R поражают.

В салоне Aston Martin Valkyrie пассажирам выдают наушники — они защищают от шума и позволяют общаться через бортовой интерком. Причина тому — 6,5-литровый V12 с небольшим электромотором: суммарная мощность достигает 1139 л.с., а двигатель раскручивается до 11 000 об/мин. 

Автомобиль разрабатывали пять лет. Двигатель построила компания Cosworth, за дизайн отвечал Адриан Ньюи. В итоге получился болид Формулы-1, пригодный для дорог общего пользования. Экономию массы довели до необычных решений: значок Aston Martin имеет толщину 40 микрон, стоп-сигналы выполнены в виде двух крошечных лампочек. Подключаемых глушителей, как у Pagani Huayra R, здесь нет.

Трековые версии с открытым звуком

Pagani Huayra R — трековая версия модели Huayra, причем обычный Pagani в статье назван почти оксюмороном. Кузов сделан из легких композитов. Среди указанных материалов — карбон HP62-G2 и карботриакс HP62; также упомянуто углеродное волокно. Атмосферный 6,0-литровый V12 развивает 850 л.с. и передает мощность на задние колеса. Выхлопная система, по описанию, воспроизводит каждую ноту двигателя.

У Porsche 911 GT3 RS ставка также сделана на снижение массы и трековую отдачу. Владелец может отказаться от кондиционера и аудиосистемы; кожаную отделку приборной панели также можно убрать. Кузовные панели выполнены из легких материалов, в том числе углеродного волокна или магния. Переработанная аэродинамика дополняет эту подготовку.

Шестицилиндровый двигатель Porsche 911 GT3 RS выдает 500 л.с. на задние колеса и разгоняет автомобиль до 100 км/ч ровно за три секунды. Максимальная частота вращения достигает 8800 об/мин. На полпути к этой отметке выпускные клапаны полностью открываются, а заявленный уровень звука составляет 108 дБ.

В Porsche 718 Spyder RS снижение веса затронули даже детали отделки: вместо металлической эмблемы использована наклейка, а металлическую крышу заменил брезент. Автомобиль лишился звукопоглощающих материалов. Его 4,0-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 493 л.с. разгоняет родстер до 100 км/ч за 2,8 секунды, а открытый верх дает возможность слышать двигатель без преграды; в подборке указаны 96 дБ.

По конструкции этот Porsche близок к идее открытого автомобиля, но Lamborghini Huracan Performante идет к эффектному звучанию иначе. Для снижения массы применили карбон и углеродное волокно, а инженеры добавили активную аэродинамику и карбон-керамические тормоза. Атмосферный V10 объемом 5,2 литра развивает 631 л.с.; его звук оценен в 109 дБ.

От рекордной мощности до низкого рычания V8

В Koenigsegg One:1 громкость связана с силовой установкой, рассчитанной на предельные показатели. Шведская компания заявила почти идеальное соотношение одной лошадиной силы на килограмм и максимальную скорость 440 км/ч. Под капотом — 5,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1341 л.с.

После выпуска One:1 в 2015 году Koenigsegg попыталась установить новый рекорд круга для серийных автомобилей на трассе Спа-Франкоршам. На заезды отвели час. Двигатель раскрутился до 8250 об/мин, а уровень шума превысил 103 дБ.

У Dodge Challenger Hellcat характер звучания другой: вместо высокого визга здесь низкое рычание V8 и вой нагнетателя. Передняя часть с четырьмя светящимися элементами напоминает базовый Challenger на стероидах, причем два элемента служат воздухозаборниками. Главная техническая перемена скрыта под капотом: 6,2-литровый V8 развивает 707 л.с., достигая максимальной мощности при 6000 об/мин. В подборке для Hellcat указаны 105 дБ.

Ferrari F50 1995 года — самый старый автомобиль списка и флагманский суперкар Ferrari 90-х годов. Его создавали с учетом дизайнерских и инженерных рекомендаций команды Ferrari в Формуле-1. F50 обходился без гидроусилителя руля и ABS, зато получил атмосферный V12, который развивал максимальную мощность при 8500 об/мин.

Мощность Ferrari F50 составляет 512 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды. Дизайн разработала Pininfarina, сохранившая элегантный стиль Ferrari при заявленной в подборке громкости 104 дБ.

BMW M3 Competition 2017 года относится к поколению F80. Его турбированный рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,0 литра развивает 444 л.с. — на 19 сил больше, чем у обычного M3; разгон до 100 км/ч занимает ровно четыре секунды. Модель отличают широкие крылья и 20-дюймовые диски; фирменные фары выполнены в стиле «ангельские глазки».

Более жесткая подвеска ориентирована на динамичную езду, а выхлоп звучит резче, чем у обычного M3. Для BMW M3 Competition указаны 88 дБ. 

Mercedes-AMG GT Roadster завершает подборку с показателем 86 дБ. Его 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 469 л.с.; разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а четверть мили — 11,5 секунды. Для охлаждения двигателя предусмотрена решетка Panamericana. Широкая мускулистая задняя часть сочетается с длинным капотом и кокпитом, отнесенным назад, а отсутствие крыши открывает водителю звук мотора.

Разговор о громкости здесь отличается от прикладного выбора шин: в обзоре зимних шин сравнивали модели для кроссоверов, а в этой подборке собраны заявленные уровни шума спортивных автомобилей.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р), BMW M3 (от 3 950 000 Р), Porsche 718 Spyder, Koenigsegg Agera, Ferrari F50, Dodge Challenger
Упомянутые марки: Mercedes, BMW, Porsche, Koenigsegg, Ferrari, Dodge
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес, БМВ, Порше, Кёнигсегг, Феррари, Додж

Похожие материалы Мерседес, БМВ, Порше, Кёнигсегг, Феррари, Додж

Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Кемеровская область Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться