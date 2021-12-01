Самые красивые американские кабриолеты: они вас поразят в самое сердце
Hudson Hornet 1951 года
Великолепная машина своего времени, он был шикарен даже с крышей, ну а в виде кабриолета ему просто не было равных! Модель оснащалась мощным 6-цилиндровым двигателем объемом 5 л, он был самым большим на тот момент среди 6-цилиндровых. Несмотря на свои размеры и огромный вес машина была хорошо управляемой и отлично входила в повороты, а еще в ней с комфортом размещалось до 6 человек!
Pontiac GTO 1967 года
Знаменитый Pontiac GTO можно было купить в варианте с откидным верхом, и наслаждаться мощью этого маслкаров. Машина обладала 6-литровым V8 мощностью 335 л.с. и была выпущена в количестве 56 штук. Так что встретить этот кабриолет сейчас будет огромной удачей.
Ford Mustang 1965 года
Первое поколение этой модели в США всегда будут воспринимать как хорошее вино, которое с возрастом становится только лучше. В 60-е Мустанг оснащался мощным 4-литровым V8 и 3-скоростной МКПП, эту машину обожали во всем мире. Некоторые его элементы, давно ставшие каноничными, используются даже в современных версиях Мустангов.
Chevrolet Corvette Stingray 1963 года
В этом кабриолете было прекрасно все! От его внешнего вида с крутыми поднимающимися фарами, до независимой задней подвески и двигателя на 360 л.с. Такие эмоции за рулем в 60-е могли подарить далеко не все автомобили, поэтому красавчик-кабриолет был настолько любим и популярен.
Chevrolet Corvette Stingray 2020 года
За почти 60 лет многое изменилось, но «Корвет» по-прежнему шикарно выглядит. Мощный V8 смещен к центру, при этом он способен выдавать 490 л.с. и разгонять автомобиль до 100 км/ч за 2,8 секунды.
Studebaker Commander 1963 года
Это уникальный кабриолет, поскольку существует в одном единственном экземпляре. Вариантов с крышей бренд выпустил около 75 тыс., а вот «топлес» был только один. Сделано это было в попытке удержаться на плаву, но к сожалению, только одной потрясающей машины для этого оказалось мало. В 1960-е компания прекратила производство и ее мощности в итоге выкупила АМС.
Cadillac Eldorado 1959 года
Машины 50-х могли быть чем-то чудовищным, но чаще получались потрясающие модели, такие, как Cadillac Eldorado. В Голливуде он был невероятно популярным, один такой даже был в коллекции короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Оно и понятно, это была машина для показухи – огромное количество хромированных элементов, крылья сзади, откидной верх – все, чтобы прохожие сворачивали шеи, глядя вам в след.
Shelby Cobra 1965 года
Япония и Европа на тот момент уже давно выпускали потрясающие компактные родстеры, так что логично было ждать ответного шага и от любителя всего огромного, США. И он последовал, Кэррол Шелби стал тем, кто подарил Америке прекрасный родстер Cobra.
Учитывая, кто был автором этой модели, не удивительно, что она получила очень мощный V8 и развивала невероятную скорость. Неважно, сколько времени прошло – Кобра по-прежнему смотрится потрясающе!
Duesenberg Model J 1929 года
Машина, обладавшая потрясающей для своего времени мощью и скоростью, пала жертвой Великой депрессии, точнее краха Фондового рынка в 1929 году, после которого производство было закрыто. Duesenberg даже не успел закончить производство запланированных 500 экземпляров. Зато в США сокращенное имя этой машины давно используется в значении нечто невероятно крутое.
Fisker Karma Sunset 2012 года
О гибридном седане Fisker Karma слышали многие, а вот о существовании созданного на его базе кабриолете Sunset знают не все. Его единственный недостаток, это гибридный двигатель, который мало кому нравится. Но это не отменяет того факта, что Sunset является одним из самых прекрасных кабриолетов, когда-либо созданных в США.
- 2 900 000 РBMW 6 серия GT 2017 в Москве
- 910 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 6 290 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 5 990 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
- 1 300 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 1 300 000 РMitsubishi Outlander 2008 в Москве
- 1 580 000 РLexus RX 2009 в Москве
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 960 000 РHonda Accord 2003 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий