Самые красивые городские машины на каждый день
Mazda 3
Модель одинаково хороша в кузове седан и хэтчбек, но все же второй вариант выглядит более соблазнительным. При этом модель можно назвать несколько недооцененной, хотя, казалось бы, все при ней – мощность двигателя, привлекательная внешность, различные комплектации и доступная цена.
Ford Mustang Mach-E GT
Новинка рынка электромобилей, которую многие фанаты «Мустангов» восприняли негативно. Мало того, что американскую классику превратили в авто для зеленых, так еще и сделали кроссовером! Но на деле модель оказалась очень хороша, ей даже оставили особые задние фонари, которые являются давней фишкой «Мустангов». За мощность электромобиля прадедушке из 60-х тоже не стыдно – два мотора выдают 480 л.с. и разгоняют кроссовер до сотни всего за 3,5 секунды.
Alfa Romeo Giulia
Совершенство сложно улучшить, можно только испортить – видимо, поэтому вышедшая еще в 2015 году модель Alfa Romeo после обновления мало в чем изменилась. В принципе, она и правда хороша такой. Многие владельцы за бесподобную внешность даже готовы простить «маленькие капризы» своей итальянской красавице.
Jaguar I-Pace
Еще один производитель, пошедший «против своей природы» в угоду современной моде на экологичность. И все же есть что-то завораживающее в двигателе мощностью 394 л.с., который беззвучно разгоняет этот внедорожник. Кстати, бренду удалось сохранить хищнические черты в облике новой модели, так что Jaguar по-прежнему виден, просто он стал слегка другим.
Genesis G70 купе-универсал
Этот молодой суббренд компании Hyundai упорно отвоевывает себе место в люксовом сегменте. За шесть лет он успел расширить линейку до ряда кроссоверов и универсалов, но тут мы хотим отметить его G70 Shooting Brake. В отличие от седана G70, у модели в этом исполнении больше пространства в салоне, она практичнее, и красивее. Shooting Brake редко бывают настолько шикарными, так что в этом тоже состоит особенность G70.
Hyundai Santa Fe
В своем последнем обновлении 2021 года Santa Fe получила новую светодиодную оптику и решетку радиатора и теперь уже точно никто не скажет, что она выглядит бюджетно. Безусловно, компания Hyundai далеко продвинулась за последние годы, и с тем, как выглядела Santa Fe в двухтысячные, она теперь не сравнится. Внешне эта машина выглядит значительно дороже, чем указано на ее ценнике.
BMW 330i
Модель 3-й серии остается эталоном спортивных седанов, ее пока еще не затронул тренд на увеличение решетки радиатора, который не все поклонники бренда оценили. Но, скорее всего, это лишь вопрос времени. А пока машина представляет уникальный баланс спортивности и изысканности, скорости, маневренности и комфорта.
Acura TLX
Японский седан, который столь же бесстыдно красив, сколь и спортивен. Это реально одна из самых красивых альтернатив немецким седанам, которые почти оккупировали этот сегмент. Модель выпускается с первоклассным набором опций, и при этом может похвастаться более низкой стоимостью, чем те же немцы. В базе модель оснащается двигателем мощностью 272 л.с., который способен разгонять ее до сотни меньше чем за 5 секунд.
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