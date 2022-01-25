Самые красивые машины 60-х: они все так же приковывают взгляды
Jaguar E-Type
Когда модель покинула конвейер, она была одной из самых быстрых, а стоила немногим дороже конкурентов. Но главное, что по словам великого Энцо Феррари, это была самая красивая машина, что он когда-либо видел. Она и правда была великолепна. Построенная на превосходном гоночном шасси модель комплектовалась двумя двигателями на выбор. Она быстро завоевала сердца, т.к. была не только очень красивой и быстрой, но еще и доступной для многих.
Chevrolet Corvette C2
Это буквально американская классика 60-х, но с этой машиной бренд также вышел на новый уровень производительности. У модели был длинный капот и укороченная задняя часть, напоминающая очертаниями корму скоростного катера. В первый же год появления Corvette в продаже была продана 21 тыс. машин, что сделало его настоящим бестселлером того времени.
Aston Martin DB5
Бренд и сейчас известен машинами с очень стильной внешностью, но эта модель доказывает, что им давно известно какое-то тайное заклинание. Двухдверный и четырехместный автомобиль выпускался с 1963 по 1965 год. Это было сочетание двух обличий – красавица внешне и настоящий монстр на дороге, способный развивать скорость в 230 км/ч.
Porsche 911
Модель 1964 года была известна не только внешностью, но и превосходной управляемостью. Модель была настолько популярна, что до сих пор остается в производстве. И хотя с годами в ней многое менялось, базовая концепция остается прежней.
Chevrolet Camaro SS
Необычный и элегантный дизайн делали эту модель довольно крутой в 60-е годы. К тому же Camaro SS получил двигатель V8 объемом 6,5 л, который обеспечивал 375 л.с. и крутящий момент 415 Нм. Машина впечатляла не только внешностью, но и производительностью. Неудивительно, что у нее было множество поклонников.
Lamborghini Miura
Немногим машинам удалось произвести революцию в автомобильной индустрии, Miura одна из них. Ее считали первым настоящим суперкаром и одной из самых красивых машин, что когда-либо были созданы. Выпустив эту модель, Lamborghini задала стандарты для всех автопроизводителей. Кроме плавности линий и приземистости, Miura отличали расположение двигателя – его находился в середине, что улучшило баланс веса и управляемость.
Ferrari 250 GTO
Один из самых красивых спорткаров 60-х, навсегда определивший историю автоспорта. Машины сочетала в себе стиль, элегантность и потрясающую производительность. Благодаря 3-литровому двигателю V12 она имела впечатляющие 300 л.с., что в сочетании с великолепной аэродинамикой позволили модели доминировать на гоночных треках. Сегодня 250 GTO остается не только самой красивой в истории спортивной машиной, но еще и является самой дорогой в мире, после того как на аукционе за нее отдали 70 млн долларов.
Ford Mustang
Вечная классика – так можно охарактеризовать эту модель, которую в 1961 году решили создать в компании Ford. Новый спорткар ошеломил всех своей красотой, как истинный дикий мустанг. Mustang выпускался в различных вариантах, но машины с откидным верхом были самыми потрясающими. Спрос на модель был настолько безумным, что 20 тыс. машин было продано в тот же день, как модель покинула конвейер. Ford Mustang 60-х до сих пор в списке самых желанных классических автомобилей.
MINI
«Мини Купер» 1963 года стал легендой раллийных гонок, а все благодаря своим скромным размерам, переднему приводу и потрясающей маневренности. Mini – это превосходное сочетание чуткого рулевого управления и великолепного баланса. В 60-е годы все, кому повезло водить эту модель, были в восторге от нее. Более того, «Мини Куперу» удалось похитить славу красавицы Miura в фильме 1969 года «Ограбление по-итальянски» - все взгляды были прикованы к крошке Mini.
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