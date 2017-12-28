Самые крупные «БелАЗы» «обулись» в тестовые «Белшины»
Шины с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма, выпущенные на предприятии «Белшина», в настоящее время эксплуатируются в карьерах горнорудной промышленности на самосвалах «БелАЗ» грузоподъёмностью 360 и 450 тонн.
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По словам менеджера предприятия, только по результатам полученных испытаний заводчане смогли приступить к изготовлению опытной партии шин модели.
По результатам эксплуатационных испытаний будет принято решение о постановке шин на серийное производство. Заводчане надеются на позитивные отклики водителей "супертяжей".
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