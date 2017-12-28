28 декабря 2017, 10:01

Самые крупные «БелАЗы» «обулись» в тестовые «Белшины»

Шины с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма, выпущенные на предприятии «Белшина», в настоящее время эксплуатируются в карьерах горнорудной промышленности на самосвалах «БелАЗ» грузоподъёмностью 360 и 450 тонн.
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Самые крупные «БелАЗы» «обулись» в тестовые «Белшины» БелАЗ

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Главный инженер завода сверхкрупногабаритных шин Александр Севостьянов говорит: «Первая шина была изучена на предмет ее полного соответствия требованиям конструкторской документации. Затем инженеры-технологи центральной заводской лаборатории провели температурные замеры режима вулканизации, и после выданного заключения был собран очередной образец для проведения статических и динамических испытаний на заводском участке опытно-исследовательского цеха».

По словам менеджера предприятия, только по результатам полученных испытаний заводчане смогли приступить к изготовлению опытной партии шин модели. 

По результатам эксплуатационных испытаний будет принято решение о постановке шин на серийное производство. Заводчане надеются на позитивные отклики водителей "супертяжей".

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Самые крупные «БелАЗы» «обулись» в тестовые «Белшины»
{{material_117138}} Главный инженер завода сверхкрупногабаритных шин Александр Севостьянов говорит: «Первая шина была изучена на предмет ее полного соответствия требованиям конструкторской документации. Затем инженеры-технологи центральной заводской лаборатории провели температурные замеры режима вулканизации, и после выданного заключения был собран очередной образец для проведения статических и динамических испытаний на заводском участке опытно-исследовательского цеха».По словам менеджера предприятия, только по результатам полученных испытаний заводчане смогли приступить к изготовлению опытной партии шин модели.  По результатам эксплуатационных испытаний будет принято решение о постановке шин на серийное производство. Заводчане надеются на позитивные отклики водителей "супертяжей".
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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