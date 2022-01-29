Самые крутые американские машины 2021 года
Tesla Model S Plaid
Это самый продаваемый электромобиль в США. Его появление на рынке стало настоящим событием, ведь автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды, а максимальная скорость ее достигает 320 км/ч. Стоит эта машина 130 тыс. долларов, и суммарная мощность ее моторов достигает 1020 л.с.
Jeep Grand Cherokee
Это один из лучших американских внедорожников. В базе машина комплектуется двигателем V6, но любой, кому не жалко доплатить, получит V8 мощностью 360 л.с. Кроме того, в 2021 году была выпущена ограниченная серия модели по случаю 80-летия бренда.
Ford Explorer
Самый продаваемый большой внедорожник в США. Просторный салон с тремя рядами сидений и широкий выбор силовых агрегатов сделали этот автомобиль хитом. Немалую роль в популярности играет рейтинг безопасности модели – 5 звезд от NHTSA.
Cadillac CT5-V
Чистейшая американская мощь – вот как характеризуют эту машину, а точнее модель в комплектации Blackwing. Впрочем, CT5-V в любом исполнении демонстрирует сногсшибательные результаты на дороге. Стоит версия Blackwing 85 тыс. долларов и комплектуется V8 объемом 6,2 л с турбонаддувом мощностью 688 л.с. и крутящим моментом 659 Нм. Этого более чем достаточно, чтобы соперничать с немецкими BMW M3 и Mercedes-AMG C63.
Chevrolet Camaro
Американская классика, вот что такое Camaro Coupe 2SS, ставший в прошедшем году самым популярным в своем сегменте. Как и положено классическому маслкару, под капотом у него ревущий V8 объемом 6,2 л, выдающий до 455 л.с. и 455 Нм крутящего момента. Однако, если вы хотите больше, то надо брать версию ZL1 с двигателем на 650 л.с. и ускорением от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды.
Ram 1500 TRX
Едва поступив в продажу пикап сразу поднял планку на новый уровень. Пикап комплектуется двигателем Hemi V8 объемом 6,2 л с турбонаддувом и идет в паре с 8-ступенчатой АКПП. Максимальная мощность достигает 702 л.с., так что несмотря на габариты, он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. К тому же он обладает роскошным салоном, пневмоподвеской и кучей других крутых опций, за которые некоторым не жалко отдать 72 тыс. долларов.
Chevrolet Corvette С8
Любимый спорткар Америки в 2021 году, как минимум если судить по объемам продаж. Машина оснащается двигателем V8 объемом 6,2 л мощностью до 495 л.с. размещенным в средней части машины. Поскольку модель американская, то механика не предусмотрена, но 8-ступенчатая АКПП молниеносно справляется со своими задачами.
Lincoln Navigator
До неприличия шикарный внедорожник – так именуют его на родине. Это самый большой и роскошный автомобиль в линейке бренда, он делит платформу с «соплеменником» Ford Expedition. Обладая двигателем V6 мощностью 450 л.с. и крутящим моментом 510 Нм, этот автомобиль является лучшим вариантом для тех, кто ищет полноразмерный внедорожник с люксовым интерьером.
Ford F-150
Неизменный лидер на рынке США уже много лет. Кстати, в 2022 году на рынок должен выйти полностью электрический F-150 Lightning, обладающий мощностью до 563 л.с. Одной из причин популярности остается цена этого пикапа – от 30 тыс. долларов за базовую версию.
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