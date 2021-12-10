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10 декабря 2021, 14:00

Самые крутые экспонаты на выставке гиперкаров Автомобильного музея Питерсена

Цель новой выставки понять, чем же отличаются гиперкары от суперкаров. Всего там представлено 30 гиперкаров, среди них есть и мировые знаменитости. Предлагаем вам взглянуть на 10 самых крутых экспонатов!
autoweek.com

McLaren Speedtail 2019 года

Углеродное волокно для элементов кузова и алюминиевая подвеска позволили создать супер-легкую машину каплевидной формы. Это гибрид, оснащенный 4-литровым V8 и мощным электромотором. Совокупно они выдают 1055 л.с. и 848 Нм, что достаточно для скорости в 400 км/ч. Однако, некоторые считают, что он способен и на большее.

Koenigsegg Agera RS 2016-2018 годов

Этой машине для разгона от 0 до 400 км/ч нужно всего 37 секунд. Это лучше, чем у Bugatti Chiron! Данная модель оснащена 5-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который выдает фантастические 1160 л.с. мощности, неудивительно, что разгон до 400 км она берет не напрягаясь.

Bugatti Veyron 2008 года

Серийный автомобиль установивший рекорд скорости – 431 км/ч. Партия гиперкаров версии Super Sport насчитывала всего 30 единиц, но позволила довести общее число выпущенных моделей Veyron до 300 единиц. У Super Sport облегченный кузов из углеродного волокна, 8-литровый 16-цилиндровый двигатель с 4 турбинами, обеспечивающими максимальную мощность 1183 л.с. Крутящий момент в новой версии удалось увеличить с 921 Нм до 1106 Нм. От 0 до 300 км/ч машина разгоняется за 15 секунд.

Koenigsegg Regera Honey 2021 года

Эта модель побила рекорд Agera RS, разогнавшись до 400 км/ч всего за 31,49 секунд. Машина оснащается 5-литровым V8 с двойным турбонаддувом, дающим 1100 л.с., и тремя электромоторами, которые доводят мощность гиперкара до 1500 л.с.

Aria FXE 2017 года

Всего сделано 400 таких автомобилей. Причем, по словам создателей, каждая делалась по индивидуальному заказу. Если модель FE позиционируется как грандтурер, то FXE является классическим гиперкаром. Это гибрид с двумя электромоторами на передней оси для увеличения суммарной мощности до 1150 л.с., а крутящий момент равен 1340 Нм.

Delage 2021 D12

Свою машину, названную наследником модели 1927 года 15 S 8, которая тогда получила Гран-при мирового чемпионата, создатели называют «машиной Формулы-1 для улиц». Это гибрид с V12 на 7,6 л и электромотором, которые сообща выдают 1100 л.с.

Caparo T1 2008 года

Еще один «дорожный F1», спроектированный бывшими сотрудниками McLaren. Всего вышло 16 таких машин, хотя планировалось 100. Атмосферный двигатель V8 объемом 3,5 л обеспечивает крутящий момент 316 Нм на оборотах двигателя 10500 в минуту.

Ferrari 2017 LaFerrari Aperta 2017 года

Это версия суперкара Ferrari La Ferrari с откидным верхом. Было выпущено всего 210 машин с гибридной силовой установкой, состоящей из V12 объемом 6,3 л, и электромотора с технологией KERS. Вместе они обеспечивают мощность в 949 л.с. и разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Максимальная скорость этого гиперкара всего 350 км/ч. При этом стоимость в момент выхода составляла 2,2 млн долларов, но недавно одна из последних машин была продана на благотворительном аукционе за 10 млн долларов.

Lamborghini Centenario 2017 года

В 2016 году модель была представлена на Женевском автосалоне как дань памяти основателя компании Ферруччо Ламборгини, которому исполнилось бы 100 лет. Всего было запланировано 40 машин – 20 родстеров и 20 купе – по 1,9 млн долларов за каждый. Модель получила атмосферный двигатель V12 объемом 6,5 л мощностью 770 л.с.

Hennessey Venom F5 (дизайнерская модель)

Модель была спроектирована, чтобы быть самой легкой машиной с лучшей аэродинамикой, для этого она полностью построена из углеродного волокна. Двигатель у машины расположен в центре, это 6,6-литровый V8 с двойным турбонаддувом, он обеспечивает 1817 л.с. Машина весит всего 1360 кг, а при таком весе соотношение мощности на тонну веса составляет 1298 л.с. на тонну. Лучший показатель среди всех дорожных автомобилей. Но за 4 года с момента появления обещанные 480 км/ч максимальной скорости так и не были никем зафиксированы.

 

Упомянутые модели: Koenigsegg Agera, Bugatti Veyron 16.4 (от 105 000 000 Р), Ferrari LaFerrari, Lamborghini Centenario
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