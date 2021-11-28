Самые крутые машины из Lego
Porsche 911 RSR (42096)
Машина вышла в 2016 году, целью были гонки Le Mans GTE, а позже и IMSA. В наборе Lego можно собрать максимально детализированную мини-копию гоночной машины, в которой даже будет салон с ковшеобразными сиденьями. А еще у модели открывается крышка двигателя, под которой скрывается миниатюрный и работающий агрегат. Всего в наборе 1580 деталей.
Dodge Charger из Форсажа (42111)
Еще до того, как засветиться в знаменитой франшизе, Dodge Charger уже был популярной машиной у ценителей маслкаров. Так что съемки в Форсаже лишь усилили его славу. «Кинозвезда» и культовый конструктор объединились в 2020 году, воссоздав знаменитый Dodge Charger с работающим двигателем и системой вентиляции. Так что теперь любой автолюбитель и фанат Lego может воссоздать знаменитую сцену из финала первой части франшизы.
Lamborghini Sian (42115)
Гибридный суперкар Lamborghini стал первой попыткой бренда влиться в общий тренд. Попыткой весьма удачной, их гибридный Ламбо с двигателем V12 объемом 6,5 л и электромотором на 48 вольт выдает впечатляющие 808 л.с. и 350 км/ч.
Чтобы создать этот набор, дизайнеры Lego сотрудничали с дизайнерами самого Ламбо, только так они могли убедиться, что все детали максимально близки к оригинальной модели. Учитывая, что под капотом мини-копии скрывается рабочий V12 и восьмиступенчатая трансмиссия назвать этот набор детской игрушкой не поворачивается язык!
Ford Mustang Shelby GT500 (10265)
Эта машина не нуждается в представлении, сотрудничество Ford и Shelby породило этот потрясающий фастбэк GT500 1967 года. Эта модель пользовалась небывалым спросом, хотя ее стоимость начиналась с 5 тыс. долларов (огромные деньги по тем временам), для сравнения обычный Ford Mustang стоил от 2,4 тыс. долларов. Благодаря модернизации, которую провел Шелби, машина обладала двигателем на 335 л.с.
В серии Lego Creator Expert нет особой технологичности она больше нацелена на создание максимального сходства с оригиналом, учитывая, что сборка производится из кубиков изначально детского конструктора. Так что если вы сторонник канона, и обожаете аутентичность во всем – это ваш набор!
«Охотники за привидениями» Ectomobile (21108)
Фильм 1984 года до сих пор остается лучшим в серии, в нем было все: триллер, ужасы и юмор, а еще крайне неожиданный автомобиль в качестве «приглашенной звезды». Cadillac Miller-Meteor 1959 года оказался идеальным средством погони за призраками!
В конструкторе всего 508 деталей, но от этого его сборка не станет менее занимательной, чем с наборами на пару тысяч деталей. А главное – у вас появится свой собственный автомобиль для ловли привидений.
Bugatti Chiron (42083)
Это одна из самых мощных и быстрых машин на рынке, ее предельная скорость составляет безумные 420 км/ч. Сами понимаете, создать мини-копию с рабочим двигателем W16 задача не из легких, но дизайнерам серии Lego Technic это удалось.
Собранный из кубиков Chiron поразит вас не только внешним соответствием, но и работающими 16 цилиндрами двигателя W16. Так что если полноразмерный Bugatti вам пока не по карману, рекомендуем приобрести этот набор – он впечатляет немногим меньше оригинала!
Land Rover Defender (42110)
Эта машина продвигается на рынке под девизом «Лучший внедорожник 4х4!», что ж его версия из набора Lego тоже впечатляет! Рабочий V8 и сложная система полного привода, которую сумели спроектировать дизайнеры Lego, идет в комплекте с подпружиненной подвеской.
У модели есть все атрибуты настоящего Defender 4х4: шины повышенной проходимости, багажник, мощные бамперы и даже лебедка, скрывающаяся в передней части модели.
The Batmobile (42127)
В 2022 выходит очередная часть про супергероя на страже Готем-Сити, у которого, к нашему удивлению, внезапно изменился знаменитый бэтмобиль! Теперь это нечто в стиле ретро и больше всего напоминает Camaro 70-х годов. Правда машина Бэтмена длиннее и у нее есть реактивный двигатель.
В общем, пока мы все ждем выхода фильма, Lego уже обрадовал поклонников новым набором, подарив возможность собрать мини-копию обновленного супергеройского автомобиля Брюса Уэйна. Наборы с Бэтмобилем были моментально распроданы (поищите, может еще где остались), хотя они и не настолько круты, как в серии Lego Technic, но все же: у модели открываются двери и работает рулевое управление.
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