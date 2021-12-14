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14 декабря 2021, 14:30

Самые крутые машины, которые выйдут в 2022 году

2022 год должен стать невероятно «урожайным» в плане автомобильных новинок. Нам обещают все, начиная с крутых внедорожников с мощными V8 и заканчивая городскими мини-карами с электродвигателями. Но сегодня мы хотим рассказать о нескольких новинках, от которых просто дух захватывает!
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Audi A6 e-tron

Концепт A6 e-tron оказался просто потрясающим фастбеком, он ни разу не напоминает скучный седан A6. Одной из крутых фишек его внешности являются задние фонари, а еще у машины светящийся логотип, как у Dodge Viper. Пока есть все основания полагать, что в серийном производстве модель останется такой же крутой. Также ожидается, что машина будет обладать почти 500 л.с. мощности и запасом хода на 640 км. Модели уже обещан приличный пакет опций, а создана она будет на той де платформе, что и Porsche Macan EV.

Mercedes EQG

Создателям удалось превратить свой G-класс в нечто футуристичное, при этом практически не изменив дизайн машины! Во-первых, новый «Гелик» будет полностью электрическим, с чем пока не все готовы смириться. Во-вторых, кузов окрашен в два тона. Также впечатляюще смотрится цифровая решетка радиатора с обилием светодиодных ламп. Вообще LED-подсветка у машины повсюду, даже на боковых молдингах.

Porsche Macan EV

Его выпуск так долго откладывался, что кое-кто уже начал терять терпение, но все же по-настоящему отличные вещи стоят ожидания. Пока известно следующее – новинка будет полностью электрическая и грозиться превзойти всех в своем классе. Судя по шпионским снимкам, кроссовер будет похож на купе, и у нее будет выдвижной задний спойлер для лучшей устойчивости на высоких скоростях. Также ожидается, что запас хода у Macan будет больше, чем у Taycan.

BMW M2

Предыдущая модель F87 M2 оказалась хитом, поэтому новинке придется постараться, чтобы не уронить планку. Предполагается, что двигатель будет выдать более 400 л.с. Модель также получит комплектацию с 6-ступенчатой МКПП, а вот автомат ждет изменени: вместо привычной BMW DCT модель получит коробку от ZF. Кроме того, обновленная версия 2-й серии будет выглядеть куда агрессивнее, чем старая модель.

BMW XM

Новинка выходит по случаю 50-летия подразделения BMW М, и она совершенно безумная! При некоторой противоречивости внешности выглядит она впечатляюще, к тому же обещает стать самым мощным внедорожником бренда. За счет подключаемого гибрида общая мощность будет достигать 750 л.с., а разгон до сотни займет всего 3,5 секунды. Максимальная скорость пока не заявлена, предположительно она может достигать 320 км/ч.

Ferrari Purosaunge

Первый в истории бренда внедорожник, который к тому же грозится испортить праздник BMW М, поскольку может оказаться самым быстрым SUV в мире. Ну, логично, это же Ferrari. Вообще бренд не горел желанием выпускать кроссовер и пошел на это только по причине их огромной популярности. Машина может получить V12 на 800 л.с., либо гибридную установку с V6. Несомненно одно – машина будет очень элегантна и встряхнет сегмент внедорожников до самого основания.

Mercedes S73 AMG

Он может стать лучшим со времен выхода Mercedes S63 и обладать двигателем мощностью более 800 л.с. Машина получит 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который уже используется в модели AMG GT63, но это будет гибридная система. Кроме того, обещан вариант с подзаряжаемой батарей, так что при немалой мощности машина будет экономична. При этом модель может стать самой быстрой версией S-класса, когда-либо выпускавшейся.

Fisker Ocean

Разработанная в США модель электрического кроссовера собираться будет в Австрии на заводе Magna Steyr, там же делают Mercedes G-класса и Toyota Supra. Это очень красивая машина, с базовым запасом хода до 480 км. Ожидаемая цена в США составляет 39 тыс. долларов.

Aston Martin Valhalla

Очень скоро эта модель выйдет на рынок и составит конкуренцию Ferrari SF90, поскольку под капотом у нее разместится почти 1000 л.с. Стоимость новинки составит 800 тыс. долларов. Двигатель будет от AMG: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Хотя Valhalla выглядит намного круче, чем Ferrari SF90, она все же не настолько быстрая. У модели появится и младшая версия – Vanquish – она также может выйти в будущем году.

Porsche Cayman GT4 RS

Те, кто мечтал о выходе GT4 RS Cayman, испытывают шок и трепет – новинка разгоняется до сотни за 3,2 секунды, а максимальная ее скорость 320 км/ч. Таким образом великолепный 911 GT3 был беспощадно осмеян и унижен, в этом классе никто не может ровняться с GT4 RS Cayman. Стоимость машины составит около 140 тыс. долларов, но получить ее будет не так-то просто.

 

Упомянутые модели: Audi e-tron (от 5 595 000 Р), Porsche Macan (от 3 512 000 Р), BMW M2 (от 2 680 000 Р), Mercedes S (от 5 940 000 Р)
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