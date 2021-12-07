Самые крутые модели 2021 года, которые остались незамеченными
Hyundai Elantra N
Hyundai не первый раз выпускает что-то спортивное на рынок, просто раньше это были более ожидаемые модели. Но вот что спортивное исполнение получит скромная Elantra – к такому мы были не готовы. Однако же она оказалась потрясающей!
Как и у большинства версий «N» у новой Elantra рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 2 л и мощностью 286 л.с. Добавьте к этом потрясающий футуристический дизайн, и вы поймете, почему все в восторге от новой Elantra!
Kia K900
Еще один южнокорейский бренд, который стремительно прорывается в высшую лигу. Новая K900 вполне способна составить конкуренцию BMW и Mercedes-Benz. При стоимости порядка 60 тыс. долларов, эта машина оборудована так, словно ее ценник не менее 100 тыс. долларов! Кожаные сиденья Nappa, светодиодная подсветка в салоне, декоративные элементы из натурального дерева – это лишь часть того, что ждет владельцев новой Kia.
BMW iX
Компания в последние годы трудилась не покладая рук, и новая BMW iX лишь подтверждает то, что усилия были не напрасны. У бренда появился очередной бриллиант в коллекции превосходных автомобилей. Во-первых, это первый полностью электрический внедорожник в истории бренда, во-вторых, он невероятно красив и просторен. Более того, топовая комплектация обещает мощность свыше 600 л.с. и запас хода около 500 км на одном заряде.
Kia K5 GT
Похоже у Stinger GT появился серьезный конкурент! Новая Kia K5 GT меньше и стоит дешевле, чем Stinger, но при этом в ней ничуть не меньше индивидуальности и экстравагантности. Турбированный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,5 литра выдает 290 л.с. и 311 Нм. У машины мощные тормоза, уникальная 8-ступенчатая АКПП и до сотни она разгоняется за 5,2 секунды. И наконец, внешность у машина просто восхитительна!
Toyota Supra 2.0 (выходит в 2022)
Главная изюминка этой популярнейшей модели в том, что именно в этом исполнении вместо прежнего движка от BMW машина получила новый 4-цилиндровый двигатель объемом 2 л собственной разработки. Новый двигатель почти на 100 кг легче и только улучшил баланс! Причем она все также проходит четверть мили за 13 секунд, а разгон до сотни делает за 5 секунд.
Audi S8
Изначально Audi S8 должна была стать очередным люксовым седаном, в котором вас катает личный шофер, но потом создатели передумали… Не изменив ни единой люксовой функции этой шикарной машины, они снабдили ее мощнейшим двигателем V8 с 4-литровым объемом, который при мощности 563 л.с. разгоняется до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Так что, похоже, шофер отменяется!
Hyundai Santa Cruz
Даже если вы в это не верите, это правда. Hyundai выпустил свой собственный невероятно стильный пикап. Не стоит ждать от него банально огромного грузового отсека и прочих прелестей рабочих пикапов, за этим лучше пойти к Ford и Chevy. Hyundai создал свой пикап как очень стильный и уникальный автомобиль, заслуживающий восхищения. Пусть он не станет «ломовой лошадью», но функциональным внедорожником для дальних путешествий – более чем.
Mercedes-AMG GLA 45
Эта модель сравнима с единорогом – она такая же прекрасная и неповторимая. И пускай компактные внедорожники есть у многих, мало у кого они отличаются такой производительностью! Разгон до 100 км/ч всего за 4,3 секунду (это внедорожник, на минуточку!), мощность двигателя 382 л.с. Новый GLA создан не просто выделяться из толпы, а оставлять ее далеко позади в облаке пыли!
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