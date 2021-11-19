Самые крутые советские спорткары: нам есть чем гордиться
ЗИС-101А-Спорт
Создание этой великолепной машины целиком заслуга энтузиастов с Завода им. Сталина (ЗИС), которые на основе самого крутого советского лимузина ЗИС-101 решили создать спортивную машину. Кто-то скажет, что основа была выбрана неудачной, ведь 101-й весил 2,5 тонны, но это оказалось не помехой для молодых работников экспериментального цеха.
Они форсировали восьмицилиндровый рядный двигатель 101-го, увеличение рабочего объема до 6,1 л позволило нарастить мощность до 141 л.с. Максимальная скорость, которую смог развить на трассе этот спорткар, составила 168 км/ч.
Сталину машина очень понравилась, но она так и осталась в единственном экземпляре – создали ее в конце 30-х годов, а уже в 41-м все гражданское автомобилестроение было свернуто и силы брошены на нужды фронта. В приоритете оказались грузовики и вездеходы.
ГАЗ-СГ1-Победа-Спорт
После войны была сделана попытка создать еще одну спортивную машину, за основу была взята знаменитая «Победа». Вероятно, не самый шикарный внешний вид можно списать на послевоенное время, но задумка была неплохой – обтекаемый корпус и двигатель с нагнетателем позволяли машине разгоняться до впечатляющим для тех времен 190 км/ч.
Всего на Горьковском автозаводе собрали три таких машины, они участвовали в гонках и даже установили всесоюзные рекорды на трех дистанциях.
Сокол-650
Почти в то же время, что и Победа-Спорт на совместном советско-немецком предприятии был разработан настоящий гоночный автомобиль класса «Формула-2». Первую поездку автомобиль, названный Сокол-650, совершил в 1952 году, но, к сожалению, московские механики оказались не в состоянии обслуживать столь сложную технику. Поэтому ни один из привезенных в Москву автомобилей не принял участие в гонке. Машина весом 790 кг могла разгоняться до 260 км/ч.
ГАЗ Торпедо
Полностью оригинальная конструкция автомобиля каплевидной формы, с длинной кузова 6,3 м, стала вторым проектом спорткара инженера ГАЗ Смолина. Машину построили из авиационных материалов, так что весила она всего 1,1 тонны. Превосходная аэродинамика и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5л позволяли автомобилю разгоняться до 191 км/ч. Машина отличалась высокой маневренностью и хорошей управляемостью.
ЗИС-112-«Циклоп»
Свое прозвище машина получила благодаря особенной решетке радиатора с круглой фарой по центру. Машину оснастили мощным 6-литровым двигателем, который в первой версии позволял разгоняться до 200 км/ч, после небольшой модернизации в середине 50-х годов «Циклоп» разгонялся уже до 210 км/ч. Однако этот спорткар никаких рекордов в своей истории не установил – машину отличала крайне низкая маневренность, все гонки она с треском проиграла.
Более поздние версии модели уже показывали результаты достойные внимания, даже одерживали победы на всесоюзных гонках, но это были уже не «Циклопы»…
«Ленинград»
Наверное, это самый красивый родстер в истории СССР, созданный очередным энтузиастом на базе ГАЗ-12. Инженер-любитель Аркадий Бабич трудился над своим спорткаром три года. Главным достижением машины стало преодоление трассы Москва-Симферополь за 20 часов.
Машина была действительно стильной и выделялась из общего потока. В 80-е годы были приняты серьезные ограничения для самодельных машин и огромный родстер с мощностью 90 л.с. и максимальной скоростью 130 км/ч оказался под запретом.
Москвич 412
Благодаря своей неубиваемости и редкостной неприхотливости в обслуживании, 412-й стал известен во всем мире! Эта машина принимала участие во многих международных ралли, причем занимала довольно высокие места – 4 место на 16 тыс. км в Марафоне Лондон-Сидней 1968 года, третье место в ралли Лондон-Мехико на 26 тыс. км, 1970 год, «Западные Сафари – Аргунгу» Нигерия 1973 год, 2-е, 3-е и 5-е места. Всего к финишу из 27 стартовавших машин пришли 8, в их числе три Москвича и все без особых поломок. Было много и других ралли. И везде советский 412-й доказывал продуманность своей конструкции и высокую живучесть в любых условиях! Неудивительно, что большая часть машин этой модели уходила на экспорт.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий