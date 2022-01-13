Самые крутые спорт-универсалы на рынке
VW Golf R SportWagen
Модель по сути является удлиненной версией хэчбека Golf, за счет чего она более просторная и практичная. Силовая установка та же, что у обычного Golf R, так что вы получите те же 315 л.с. и 310 Нм крутящего момента, но в чуть более просторном кузове.
Škoda Octavia vRS Estate
Всем известно, что Škoda является частью VW Group, так что все платформы у них общие. В техническом плане эта модель является копией седана Golf GTi. Она обладает передним приводом и оснащается тем же 2-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и МКПП. Также есть варианты с дизельным двигателем (аналог Golf GTD) и гибридным.
BMW M340d Touring
Компания BMW по праву гордится своими динамичными авто на каждый день, эта модель не исключение. Она представлена в двух вариантах – с бензиновым или дизельным двигателем. Спорт-универсал обладает мощностью 340 л.с. и крутящим моментом до 700 Нм. Плюс мягкая гибридная система, доступная в топовой комплектации, при необходимости готова прибавить свои 11 л.с. и помочь двигателю на разгоне.
Subaru WRX Sportwagon
Интересная попытка Subaru вернуть на рынок универсал Impreza, так что внешне этот спорт-универсал похож на новую Impreza, только с сильно удлиненной частью. И выглядит это весьма неплохо! Недостаток у этого универсала только один – он создан исключительно для австралийского рынка. Полноприводный, с турбированным двигателем 2,4 л мощностью 270 л.с. и крутящим моментом 260 Нм этот автомобиль мог бы стать конкурентом для многих на нашем рынке.
Audi RS6 Avant
Один из самых крутых универсалов за всю историю, машина сочетает в себе практичность уровня Volvo 850 и производительность крутейших спорткаров! С его помощью вы можете не только перевезти 5 человек и гору вещей, но и унизить немалое число соперников на треке. Модель оснащается 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л.с. Разгон до сотни занимает у машины всего 3,1 секунды, спасибо системе полного привода Audi quattro.
Mercedes-AMG E63S Estate
Это один из самых крутых универсалов, которые сейчас есть в продаже. Судите сами: полный привод с системой AMG 4Matic+, 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощность. 603 л.с., коробка Mercedes 9G, оптимизированная для сверхбыстрого переключения передач.
По материалам сайта hotcars.com
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