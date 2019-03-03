Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
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Ежегодно эксперты аналитического агентства «Автостат» рассчитывают индексы остаточной стоимости моделей и выявляют, кто меньше всего теряет в цене. Для составления рейтинга прошлого года использовалась стоимость новой машины в 2015 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена перепродажи в 2018 году. И вот как выглядят лидеры в своих сегментах.
Renault Sandero
В классе В наивысший коэффициент сохранности стоимости – 85,51% – заработал французский бюджетник. Немудрено, ведь в России очень любят этот автомобиль, и он востребован даже на вторичном рынке. Прежде всего, потребители ценят «неубиваемую» подвеску и неприхотливость в обслуживании.
Автомобиль комплектуется мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л. с. В паре с ним трудится 5-ступенчатая «механика». Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Для совсем новых Sandero доступна роботизированная трансмиссия Easy-R, которая способствует большей топливной экономичности. Она разработана совместно со специалистами немецкого ZF.
Hyundai Elantra
В «базу» входят 2 подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, зеркала с электроприводом и обогревом. В более дорогих версиях дополнительно есть аудиосистема и подогрев сидений, климат-контроль, подогрев заднего ряда кресел и датчик дождя. В топовом исполнении седан имеет подогрев руля, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик света, передний парктроник, мультимедийную систему с 5-дюймовым экраном и 6 динамиками, обивку сидений кожей и тканью.
Skoda Superb
В перечне опций - функции массажа для водительского кресла с вентиляцией и электроприводами, а также мультимедийная система с сенсорными клавишами. Экран комплекса Swing увеличился с 5 до 6,5 дюйма, у Bolero и Amundsen – с 6,5 до 8 дюймов, у топового Columbus – с 8 до 9,2 дюйма.
Lada 4х4
В конце августа «АвтоВАЗ» показал новое поколение Lada 4x4. Внедорожник получил яркий дизайн и хорошие внедорожные качества. Серийную версию обещают представить после 2020 года. При этом какое-то время оба поколения «Нивы» будут выпускаться одновременно, поскольку нынешний вариант модели уж очень любим своей целевой аудиторией.
Mazda CX-5
В более дорогих версиях салон CX-5 отделан кожей, а в списке оснащения имеются электропривод передних кресел, светодиодные фары, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля и электропривод крышки багажника, аудиосистема Bose, а также проекционный дисплей. Под капотом - 2,5-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с «автоматом» и полноприводной системой.
Kia Sorento
Уже в базовой комплектации Luxe пассажиры заднего ряда получили возможность не только регулировки угла наклона спинки, но и продольного перемещения сидений. В их распоряжении – центральный подлокотник с встроенными подстаканниками, отдельная розетка 12V, отдельный порт USB для зарядки на центральной напольной консоли, возможность отрегулировать подголовник. Крайние сиденья заднего ряда имеют подогрев, причем обогревается не только подушка, но и спинка сиденья.
Toyota Land Cruiser 200
В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя.
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