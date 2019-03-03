3 марта 2019, 09:15

Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке

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Один из важных факторов при выборе машины – ликвидность. Предприимчивые автомобилисты еще на этапе планирования покупки задумываются о том, как в дальнейшем смогу продать свое авто с минимальными потерями.
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Ежегодно эксперты аналитического агентства «Автостат» рассчитывают индексы остаточной стоимости моделей и выявляют, кто меньше всего теряет в цене. Для составления рейтинга прошлого года использовалась стоимость новой машины в 2015 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена перепродажи в 2018 году. И вот как выглядят лидеры в своих сегментах.

Renault Sandero
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 544 000 до 789 990 Р

Renault Sandero

В классе В наивысший коэффициент сохранности стоимости – 85,51% – заработал французский бюджетник. Немудрено, ведь в России очень любят этот автомобиль, и он востребован даже на вторичном рынке. Прежде всего, потребители ценят «неубиваемую» подвеску и неприхотливость в обслуживании.

Автомобиль комплектуется мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л. с. В паре с ним трудится 5-ступенчатая «механика». Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Для совсем новых Sandero доступна роботизированная трансмиссия Easy-R, которая способствует большей топливной экономичности. Она разработана совместно со специалистами немецкого ZF.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra
От 1.6 л, 128 л.с
Новый от 984 000 до 1 395 000 Р
Корейский седан С-класса по итогам прошлого года заработал коэффициент 82,48%. В гамме моторов автомобиля – бензиновые 1,6- и 2-литровые агрегаты, развивающие 128 и 150 л. с. соответственно. Двигатели могут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом».

В «базу» входят 2 подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, зеркала с электроприводом и обогревом. В более дорогих версиях дополнительно есть аудиосистема и подогрев сидений, климат-контроль, подогрев заднего ряда кресел и датчик дождя. В топовом исполнении седан имеет подогрев руля, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик света, передний парктроник, мультимедийную систему с 5-дюймовым экраном и 6 динамиками, обивку сидений кожей и тканью.

Skoda Superb

Skoda Superb
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 386 000 до 2 865 000 Р
Автомобиль заработал 84,01% по остаточной стоимости, став тем самым лидером в сегменте D. Покупателям предложено четыре варианта силовых агрегатов на выбор. Базовый – 1,4-литровый 150-сильный TSI способен работать как с 6-ступенчатой «механикой», так и с DSG-7. Также доступны 2-литровый 220-сильный TSI, агрегатированный с DSG-6, и 280-сильный вариант того же объема и с той же коробкой, но в полноприводном исполнении.

В перечне опций - функции массажа для водительского кресла с вентиляцией и электроприводами, а также мультимедийная система с сенсорными клавишами. Экран комплекса Swing увеличился с 5 до 6,5 дюйма, у Bolero и Amundsen – с 6,5 до 8 дюймов, у топового Columbus – с 8 до 9,2 дюйма.

Lada 4х4

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
От 1.7 л, 83 л.с
Новый от 503 900 до 766 900 Р
А вот в классе SUV (B) лидирует отечественный внедорожник с результатом 84,95%. Автомобиль ценят за низкую стоимость, надежность и просту в обслуживании. А еще внедорожник оснащается системой полного привода, «раздаткой» и блокировкой межосевого дифференциала, что важно для любителей бездорожья. В движение модель приводится 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с. (129 Нм) и 5-ступенчатой МКПП.
 
В конце августа «АвтоВАЗ» показал новое поколение Lada 4x4. Внедорожник получил яркий дизайн и хорошие внедорожные качества. Серийную версию обещают представить после 2020 года. При этом какое-то время оба поколения «Нивы» будут выпускаться одновременно, поскольку нынешний вариант модели уж очень любим своей целевой аудиторией.

Mazda CX-5

Mazda CX-5
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 491 000 до 2 083 000 Р
Японский кроссовер завоевал в своем классе - SUV (C) – довольно высокий коэффициент сохранности стоимости: 92,06%. Автомобиль в базовом варианте оснащения предложен с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с. В паре с мотором выступает механическая трансмиссия и передний привод. По умолчанию кроссовер укомплектован климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя, 6 подушками безопасности и 17-дюймовыми колесными дисками.

В более дорогих версиях салон CX-5 отделан кожей, а в списке оснащения имеются электропривод передних кресел, светодиодные фары, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля и электропривод крышки багажника, аудиосистема Bose, а также проекционный дисплей. Под капотом - 2,5-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с «автоматом» и полноприводной системой.

Kia Sorento

KIA Sorento
От 2.2 л, 197 л.с
Новый от 1 654 900 до 2 174 900 Р
Флагман кроссоверов в линейке корейского бренда имеет коэффициент сохранности стоимости 83,33%. Автомобиль предлагается в трех комплектациях, 5- и 7-местном исполнении. Все модификации оснащены дизельным двигателем с рабочим объемом 2,2 л (200 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Агрегат позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 9,6 секунд.

Уже в базовой комплектации Luxe пассажиры заднего ряда получили возможность не только регулировки угла наклона спинки, но и продольного перемещения сидений. В их распоряжении – центральный подлокотник с встроенными подстаканниками, отдельная розетка 12V, отдельный порт USB для зарядки на центральной напольной консоли, возможность отрегулировать подголовник. Крайние сиденья заднего ряда имеют подогрев, причем обогревается не только подушка, но и спинка сиденья.

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser
От 4.5 л, 249 л.с
Новый от 3 799 000 до 5 694 000 Р
В классе SUV (Е) лидирует японский вседорожник с показателем остаточной стоимости 83,33%. Внедорожник предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).

В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя.

Арина Милая
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Юрий03.03.2019 11:15
3
Шкода СуперБ в лидерах? Посмотрите для начала цены на этот авто на вторичном рынке, худший показатель в в классе!!!
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Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Ежегодно эксперты аналитического агентства «Автостат» рассчитывают индексы остаточной стоимости моделей и выявляют, кто меньше всего теряет в цене. Для составления рейтинга прошлого года использовалась стоимость новой машины в 2015 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена перепродажи в 2018 году. И вот как выглядят лидеры в своих сегментах.{{model_v2_2788}} Renault SanderoВ классе В наивысший коэффициент сохранности стоимости – 85,51% – заработал французский бюджетник. Немудрено, ведь в России очень любят этот автомобиль, и он востребован даже на вторичном рынке. Прежде всего, потребители ценят «неубиваемую» подвеску и неприхотливость в обслуживании.Автомобиль комплектуется мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л. с. В паре с ним трудится 5-ступенчатая «механика». Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 102 л. с. Для совсем новых Sandero доступна роботизированная трансмиссия Easy-R, которая способствует большей топливной экономичности. Она разработана совместно со специалистами немецкого ZF.Hyundai Elantra{{model_v2_1609}} Корейский седан С-класса по итогам прошлого года заработал коэффициент 82,48%. В гамме моторов автомобиля – бензиновые 1,6- и 2-литровые агрегаты, развивающие 128 и 150 л. с. соответственно. Двигатели могут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом».В «базу» входят 2 подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, зеркала с электроприводом и обогревом. В более дорогих версиях дополнительно есть аудиосистема и подогрев сидений, климат-контроль, подогрев заднего ряда кресел и датчик дождя. В топовом исполнении седан имеет подогрев руля, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик света, передний парктроник, мультимедийную систему с 5-дюймовым экраном и 6 динамиками, обивку сидений кожей и тканью. Skoda Superb{{model_v2_1170}} Автомобиль заработал 84,01% по остаточной стоимости, став тем самым лидером в сегменте D. Покупателям предложено четыре варианта силовых агрегатов на выбор. Базовый – 1,4-литровый 150-сильный TSI способен работать как с 6-ступенчатой «механикой», так и с DSG-7. Также доступны 2-литровый 220-сильный TSI, агрегатированный с DSG-6, и 280-сильный вариант того же объема и с той же коробкой, но в полноприводном исполнении. В перечне опций - функции массажа для водительского кресла с вентиляцией и электроприводами, а также мультимедийная система с сенсорными клавишами. Экран комплекса Swing увеличился с 5 до 6,5 дюйма, у Bolero и Amundsen – с 6,5 до 8 дюймов, у топового Columbus – с 8 до 9,2 дюйма. Lada 4х4{{model_v2_1473}} А вот в классе SUV (B) лидирует отечественный внедорожник с результатом 84,95%. Автомобиль ценят за низкую стоимость, надежность и просту в обслуживании. А еще внедорожник оснащается системой полного привода, «раздаткой» и блокировкой межосевого дифференциала, что важно для любителей бездорожья. В движение модель приводится 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с. (129 Нм) и 5-ступенчатой МКПП. В конце августа «АвтоВАЗ» показал новое поколение Lada 4x4. Внедорожник получил яркий дизайн и хорошие внедорожные качества. Серийную версию обещают представить после 2020 года. При этом какое-то время оба поколения «Нивы» будут выпускаться одновременно, поскольку нынешний вариант модели уж очень любим своей целевой аудиторией. Mazda CX-5{{model_v2_3039}} Японский кроссовер завоевал в своем классе - SUV (C) – довольно высокий коэффициент сохранности стоимости: 92,06%. Автомобиль в базовом варианте оснащения предложен с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с. В паре с мотором выступает механическая трансмиссия и передний привод. По умолчанию кроссовер укомплектован климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя, 6 подушками безопасности и 17-дюймовыми колесными дисками.В более дорогих версиях салон CX-5 отделан кожей, а в списке оснащения имеются электропривод передних кресел, светодиодные фары, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля и электропривод крышки багажника, аудиосистема Bose, а также проекционный дисплей. Под капотом - 2,5-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с «автоматом» и полноприводной системой. Kia Sorento{{model_v2_625}} Флагман кроссоверов в линейке корейского бренда имеет коэффициент сохранности стоимости 83,33%. Автомобиль предлагается в трех комплектациях, 5- и 7-местном исполнении. Все модификации оснащены дизельным двигателем с рабочим объемом 2,2 л (200 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Агрегат позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 9,6 секунд.Уже в базовой комплектации Luxe пассажиры заднего ряда получили возможность не только регулировки угла наклона спинки, но и продольного перемещения сидений. В их распоряжении – центральный подлокотник с встроенными подстаканниками, отдельная розетка 12V, отдельный порт USB для зарядки на центральной напольной консоли, возможность отрегулировать подголовник. Крайние сиденья заднего ряда имеют подогрев, причем обогревается не только подушка, но и спинка сиденья. Toyota Land Cruiser 200{{model_v2_1734}} В классе SUV (Е) лидирует японский вседорожник с показателем остаточной стоимости 83,33%. Внедорожник предлагают с турбированным дизельным агрегатом объемом 4,4 литра мощностью 249 л.с. Экологический класс двигателя повышен до стандарта Евро 5 за счет появления в системе выпуска сразу двух сажевых фильтров (DPF).В перечень оснащения модели входят 4,2-дюймовый цветной многофункциональный дисплей, мультимедийная система Toyota Touch и премиальная аудиосистема с дисплеем диагональю 8 или 9 дюймов. Кроме того, для Land Cruiser предлагается пакет Toyota Safety Sense. В него входят 6 систем безопасности, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля и система контроля и информирования об усталости водителя.
2019-03-03
Автор: Арина Милая
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