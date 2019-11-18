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18 ноября 2019, 14:43

Самые ликвидные модели вторичного авторынка

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Фото: АвтоВАЗ
Недавно мы рассказывали об автомобилях, от которых крайне сложно избавиться. Сейчас посмотрим на проблему перепродажи с другой стороны: какие подержанные машины продаются быстро и без особых проблем.
Самые ликвидные модели вторичного авторынка

Фото: АвтоВАЗ

Самые ликвидные модели вторичного авторынка

Фото: Chevrolet

Самые ликвидные модели вторичного авторынка

Фото: Chevrolet

Самые ликвидные модели вторичного авторынка

Фото: Hyundai

Самые ликвидные модели вторичного авторынка

Фото: Hyundai

Самые ликвидные модели вторичного авторынка
Самые ликвидные модели вторичного авторынка
Самые ликвидные модели вторичного авторынка
Самые ликвидные модели вторичного авторынка
Самые ликвидные модели вторичного авторынка
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Редакция портала «Автоновости дня» совместно с экспертами вторичного рынка назвала три модели, которые «улетают» буквально за считанные недели. Третье место досталось универсалу Lada Largus, который пользуется стабильно высоким спросом на рынке подержанных автомобилей. В среднем, для перепродажи вместительного и практичного «Ларгуса» требуется чуть более трех недель. Сейчас продаются версии с 1,6-литровым мотором мощностью 82 или 106 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач.

Второе место занимает среднеразмерный седан Chevrolet Cruze первого поколения. Хэтчбеки встречаются реже и не столь популярны. Chevrolet Cruze ушел с российского рынка в 2015 году, но подержанные экземпляры все-еще ценятся довольно высоко и расходятся чуть более, чем за две недели. На рынке представлены версии с моторами 1,6 литра (113 л.с.) и 1,8 литра (140 л.с.), которые работают в паре с МКПП5.

Самой быстро продающейся моделью стал Hyundai Solaris, который уходит в среднем за две недели. Подавляющее большинство предложений сейчас составляют машины предыдущего поколения, с которого и началась экспансия «корейца» на российский рынок. В ассортименте седаны и хэтчбеки с моторами 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат».


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Форум Chevrolet Cruze
Цитата:| Ребята , кто брал cruze по акции в 2014 году? в 500т.р. реально можно вложиться? друг взял в 14 году за 640
NataYw
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
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Самые ликвидные модели вторичного авторынка
{{material_128119}}Редакция портала «Автоновости дня» совместно с экспертами вторичного рынка назвала три модели, которые «улетают» буквально за считанные недели. Третье место досталось универсалу Lada Largus, который пользуется стабильно высоким спросом на рынке подержанных автомобилей. В среднем, для перепродажи вместительного и практичного «Ларгуса» требуется чуть более трех недель. Сейчас продаются версии с 1,6-литровым мотором мощностью 82 или 106 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач.Второе место занимает среднеразмерный седан Chevrolet Cruze первого поколения. Хэтчбеки встречаются реже и не столь популярны. Chevrolet Cruze ушел с российского рынка в 2015 году, но подержанные экземпляры все-еще ценятся довольно высоко и расходятся чуть более, чем за две недели. На рынке представлены версии с моторами 1,6 литра (113 л.с.) и 1,8 литра (140 л.с.), которые работают в паре с МКПП5.Самой быстро продающейся моделью стал Hyundai Solaris, который уходит в среднем за две недели. Подавляющее большинство предложений сейчас составляют машины предыдущего поколения, с которого и началась экспансия «корейца» на российский рынок. В ассортименте седаны и хэтчбеки с моторами 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат».
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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