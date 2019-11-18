18 ноября 2019, 14:43
Самые ликвидные модели вторичного авторынка
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Фото: АвтоВАЗ
Недавно мы рассказывали об автомобилях, от которых крайне сложно избавиться. Сейчас посмотрим на проблему перепродажи с другой стороны: какие подержанные машины продаются быстро и без особых проблем.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Второе место занимает среднеразмерный седан Chevrolet Cruze первого поколения. Хэтчбеки встречаются реже и не столь популярны. Chevrolet Cruze ушел с российского рынка в 2015 году, но подержанные экземпляры все-еще ценятся довольно высоко и расходятся чуть более, чем за две недели. На рынке представлены версии с моторами 1,6 литра (113 л.с.) и 1,8 литра (140 л.с.), которые работают в паре с МКПП5.
Самой быстро продающейся моделью стал Hyundai Solaris, который уходит в среднем за две недели. Подавляющее большинство предложений сейчас составляют машины предыдущего поколения, с которого и началась экспансия «корейца» на российский рынок. В ассортименте седаны и хэтчбеки с моторами 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат».
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Отзывы по теме
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
Цитата:| Ребята , кто брал cruze по акции в 2014 году? в 500т.р. реально можно вложиться? друг взял в 14 году за 640
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