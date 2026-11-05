Дом на колесах размером с велосипед: как живут в кемперах, которые меньше «Оки»

QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу

Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.

Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.

У QTvan длина всего два метра, ширина составляет 75 см. Внутри при таких размерах нашлось место для одного человека. Там же есть 19-дюймовый телевизор и магнитола, книжная полка и розетка для чайника. Домик можно отсоединить в кемпинге, а дальше передвигаться на велосипеде.

Создатели QTvan советуют выбрать электрифицированный велосипед: он увеличит радиус движения. Среди опций есть солнечный аккумулятор и игровая консоль. Для вещей предусмотрен внешний бокс. Есть даже отопление. Подобный набор превращает небольшой прицеп в самостоятельное место для ночлега, хотя двухместным он от этого не становится.

Для сравнительного решения можно вспомнить переделку Lada Largu : в универсале обустроено спальное место и кухоннаязона, а QTvan решает задачу проживания в отдельном одноместном модуле.

Прицеп для смарта и велосипеда

Отдельный жилой модуль особенно удобен, если после стоянки понадобится небольшая машина для поездок по окрестностям. Прицеп Teardrop от австралийской Teardrop Camper Company весит 330 кг и может буксироваться за умный мотоцикл или трайк.

Фото: gearpatrol.com

Для умного тягового устройства за 260 евро максимальная нагрузка составляет 450 кг. В алюминиевом модуле размещается двуспальная кровать шириной 1,4 м; внутри есть светильники и деревянный шкаф, предусмотрены розетка и потолочный вентилятор, окно закрывается москитными решетками. Сзади открывается органайзер для походной кухни, над ним предусмотрен тент. После установки прицепа владелец сохраняет его на случай необходимости. Базовая цена кемпера — 13 000 долларов.

Кейкары с гостиной и душем

Японцы часто ищут кемперы среди кейкаров: их небольшие размеры позволяют получать налоговые льготы, а ограничения по расширению помогают автомобилям передвигаться по тесным улицам. Теснота сказывается и на жилом пространстве: у двуспальной кровати в кемпере Гайки RV «Шпинат» ширина составляет 1,25 м.

Модель построена на базе Suzuki Every. Раскладные кресла превращаются в подобие японского татами, а в комплект входит классический столик для чайной подачи. В перестроенном втором этаже есть лестница. Когда спальные места не используются, салон превращается в гостиную со столом; здесь же есть мини-кухня с кухонным уголком.

Спальное место рассчитано на человека ростом до 1,92 м (для сравнения: ширина одинарного спального места в КамАЗе с современной кабиной К5 составляет 750 мм). Лейку от кухни можно перевесить в багажник и использовать как мини-душ. Хорошо оснащенный «Шпинат» с полным приводом стоит менее трех миллионов йен, цена может вырасти при покупке обвеса в стиле знаменитого Volkswagen T1.

В Японии встречаются комплекты внешнего оформления, имитирующие «Буханку» УАЗа. Есть и вариант в духе классического Дефендера, с лифтованной подвеской и раскладной палаткой на крыше — такую модель выпускает T-Style Auto Sales.

Комната на платформе трехколесного грузовичка

Еще более необычная база для кемпера — Piaggio Ape. Трехколесная модель появилась в сороковых годах прошлого века; на ее основе строили даже гоночные машины. В Италии Ape обычно используют для доставки пиццы или перевозки помидоров с огородов. Датская Широкая Тропа разместила на грузовой платформе трехколески раздвижной домик-«ракушку».

В раскрытом положении одна половина домика открывается назад и встает на «курьи ножки», образуя комнату. Внутри можно поставить две лавки напротив друг друга и большой стол; другой вариант — собрать двуспальную кровать, закрыв пространство между лавками и секцией. Площадь домика оказывается больше, чем у самого грузовичка. Условия спартанские: стены сделаны из белого пластика, других удобств на борту нет. К месту оказания помощи пострадавшим добираются в кабине Ape под звук двухтактного моторчика. Комплект стоит 9 700 евро; за 4 000 евро можно купить только домик и перевезти его на прицепе за другой машиной.

На другом конце шкалы — автодом VARIOmobil, о котором говорилось ранее. В таком доме были гостиная и спальня; между ними разместили секретер с сервизом, а отдельный гараж вместил легковой автомобиль для поездок по окрестностям. Цена превысила миллион евро. На этом фоне Piaggio Ape выглядит даже комфортным и строгим, хотя его жилой модуль остается предельно простым.