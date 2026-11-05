Дом на колесах размером с велосипед: как живут в кемперах, которые меньше «Оки»

5 ноября 2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.
У QTvan длина всего два метра, ширина составляет 75 см. Внутри при таких размерах нашлось место для одного человека. Там же есть 19-дюймовый телевизор и магнитола, книжная полка и розетка для чайника. Домик можно отсоединить в кемпинге, а дальше передвигаться на велосипеде.
Создатели QTvan советуют выбрать электрифицированный велосипед: он увеличит радиус движения. Среди опций есть солнечный аккумулятор и игровая консоль. Для вещей предусмотрен внешний бокс. Есть даже отопление. Подобный набор превращает небольшой прицеп в самостоятельное место для ночлега, хотя двухместным он от этого не становится.
Для сравнительного решения можно вспомнить переделку Lada Largu : в универсале обустроено спальное место и кухоннаязона, а QTvan решает задачу проживания в отдельном одноместном модуле.
Прицеп для смарта и велосипеда
Отдельный жилой модуль особенно удобен, если после стоянки понадобится небольшая машина для поездок по окрестностям. Прицеп Teardrop от австралийской Teardrop Camper Company весит 330 кг и может буксироваться за умный мотоцикл или трайк.
Для умного тягового устройства за 260 евро максимальная нагрузка составляет 450 кг. В алюминиевом модуле размещается двуспальная кровать шириной 1,4 м; внутри есть светильники и деревянный шкаф, предусмотрены розетка и потолочный вентилятор, окно закрывается москитными решетками. Сзади открывается органайзер для походной кухни, над ним предусмотрен тент. После установки прицепа владелец сохраняет его на случай необходимости. Базовая цена кемпера — 13 000 долларов.
Кейкары с гостиной и душем
Японцы часто ищут кемперы среди кейкаров: их небольшие размеры позволяют получать налоговые льготы, а ограничения по расширению помогают автомобилям передвигаться по тесным улицам. Теснота сказывается и на жилом пространстве: у двуспальной кровати в кемпере Гайки RV «Шпинат» ширина составляет 1,25 м.
Модель построена на базе Suzuki Every. Раскладные кресла превращаются в подобие японского татами, а в комплект входит классический столик для чайной подачи. В перестроенном втором этаже есть лестница. Когда спальные места не используются, салон превращается в гостиную со столом; здесь же есть мини-кухня с кухонным уголком.
Спальное место рассчитано на человека ростом до 1,92 м (для сравнения: ширина одинарного спального места в КамАЗе с современной кабиной К5 составляет 750 мм). Лейку от кухни можно перевесить в багажник и использовать как мини-душ. Хорошо оснащенный «Шпинат» с полным приводом стоит менее трех миллионов йен, цена может вырасти при покупке обвеса в стиле знаменитого Volkswagen T1.
В Японии встречаются комплекты внешнего оформления, имитирующие «Буханку» УАЗа. Есть и вариант в духе классического Дефендера, с лифтованной подвеской и раскладной палаткой на крыше — такую модель выпускает T-Style Auto Sales.
Комната на платформе трехколесного грузовичка
Еще более необычная база для кемпера — Piaggio Ape. Трехколесная модель появилась в сороковых годах прошлого века; на ее основе строили даже гоночные машины. В Италии Ape обычно используют для доставки пиццы или перевозки помидоров с огородов. Датская Широкая Тропа разместила на грузовой платформе трехколески раздвижной домик-«ракушку».
В раскрытом положении одна половина домика открывается назад и встает на «курьи ножки», образуя комнату. Внутри можно поставить две лавки напротив друг друга и большой стол; другой вариант — собрать двуспальную кровать, закрыв пространство между лавками и секцией. Площадь домика оказывается больше, чем у самого грузовичка. Условия спартанские: стены сделаны из белого пластика, других удобств на борту нет. К месту оказания помощи пострадавшим добираются в кабине Ape под звук двухтактного моторчика. Комплект стоит 9 700 евро; за 4 000 евро можно купить только домик и перевезти его на прицепе за другой машиной.
На другом конце шкалы — автодом VARIOmobil, о котором говорилось ранее. В таком доме были гостиная и спальня; между ними разместили секретер с сервизом, а отдельный гараж вместил легковой автомобиль для поездок по окрестностям. Цена превысила миллион евро. На этом фоне Piaggio Ape выглядит даже комфортным и строгим, хотя его жилой модуль остается предельно простым.
Похожие материалы Смарт
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 13:36
Дешевле Нивы, но с круиз-контролем: в РФ везут харизматичный полноприводный микровэн Mitsubishi
Японский микровэн доступен для заказа через дальневосточные города. Полноприводная версия оснащена турбомотором объемом 0,66 литра. Среди оснащения заявлены цифровая панель и круговой обзор.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее
-
05.11.2026, 10:05
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Узнайте, что говорит закон о «жизни на колесах», можно ли превратить личный автомобиль или роскошный автодом в легальное жилье и в каких случаях обычный сон на парковке может обернуться штрафом до 5 000 рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 09:53
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.Читать далее
-
04.11.2026, 21:03
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.Читать далее
-
04.11.2026, 20:09
Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье
Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов. Читать далее
-
04.11.2026, 09:05
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
В России философия «вэн-лайф» только набирает популярность. В Европе спрос на самостоятельные автопутешествия стабильно высок. Растет выбор доступных кемперов, однако спрос на полноприводные автодома остается высоким. Прицепы становятся легче, а компактное надувное оборудование экономит место. Читать далее
Похожие материалы Смарт
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 13:36
Дешевле Нивы, но с круиз-контролем: в РФ везут харизматичный полноприводный микровэн Mitsubishi
Японский микровэн доступен для заказа через дальневосточные города. Полноприводная версия оснащена турбомотором объемом 0,66 литра. Среди оснащения заявлены цифровая панель и круговой обзор.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее
-
05.11.2026, 10:05
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Узнайте, что говорит закон о «жизни на колесах», можно ли превратить личный автомобиль или роскошный автодом в легальное жилье и в каких случаях обычный сон на парковке может обернуться штрафом до 5 000 рублей.Читать далее
-
05.11.2026, 09:53
В российских поездах появились одноместные купе: как работает новый формат путешествий
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом появился уникальный формат — одноместное купе без выкупа всего СВ. Пассажир получает просторный диван-кровать, шкаф с умывальником, горячий завтрак на выбор.Читать далее
-
04.11.2026, 21:03
Вместо СВ — отдельное купе: как РЖД меняет ориентиры и почему это выгоднее
В вагоне №3 пассажир получает отдельное купе, а в стоимость билета входят завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Поездка обходится в 5-6 тысяч рублей, что дешевле классического СВ.Читать далее
-
04.11.2026, 20:09
Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье
Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов. Читать далее
-
04.11.2026, 09:05
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
В России философия «вэн-лайф» только набирает популярность. В Европе спрос на самостоятельные автопутешествия стабильно высок. Растет выбор доступных кемперов, однако спрос на полноприводные автодома остается высоким. Прицепы становятся легче, а компактное надувное оборудование экономит место. Читать далее