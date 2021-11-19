Самые маленькие V8: машины со смешными моторчиками
Daimler V8, рабочий объем 2,5 л
Это двигатель появился на свет по необходимости, его сконструировали знаменитый дизайнер мотоциклов Эдвард Тернер и разработчик двигателей Джек Уикс для компании Daimler. Там решили, что им нужен первоклассный седан с V8, причем двигатель должен быть собственной разработки.
В итоге получившийся Daimler 250 стал одной из лучших работ Тернера. Для двигателя его размеров он выдавал впечатляющую мощность – 140 л.с., к тому же его звучание было бесподобно. Этим двигателем оснащали Jaguar Mark 2s, спорткары SP250 и седаны V8-250. За 10 лет производства двигателем снабдили более 20 тыс. машин.
Tatra 603F, рабочий объем 2,5 л
Небольшой V8 с воздушным охлаждением выпускался в Чехии под именем Tatra 603F, им комплектовались одноименные машины. Этот двигатель отличали надежность и немалый потенциал.
Им был укомплектован шестиместный автомобиль Tatra 603, который точно нельзя было назвать маленьким. Мотор Tatra 603F обладал мощностью 95 л.с. и позволял машине разгоняться до 160 км/ч.
Ford 136 V8, рабочий объем 2,3 л
Странную вещь удалось сотворить компании Ford, разработав этот компактный двигатель с боковым расположением цилиндров. Двигатель хорошо приняли и даже полюбили. Было это в 1936 году и мотор выпускали целых 4 года, пока Ford не решил, что будущее за большими машинами и мощными двигателями. 136-й выдавал всего 60 л.с. и 94 Нм, зато он был очень экономичен, за это его и любили!
Fiat 8V рабочий объем 2 л
Этот двигатель появился еще во времена, когда Fiat был известен своими прекрасными спортивными машинами. В этот список он попал скорее благодаря двум интересным моментам.
Во-первых, в компании Fiat почему-то решили, что у Ford есть машина с названием V8, поэтому свою они назвали 8V. Во-вторых, этот Fiat 8V был единственным в истории компании с двигателем V8, но это был фантастический двигатель! При своем скромном объеме в 2 л он обладал мощностью в 100 л.с. Так что неудивительно, что Fiat 8V в итоге стал объектом страсти коллекционеров.
Alfa Romeo 33 Stradale, рабочий объем 2 л
Один из самых красивых автомобилей в мире. Кроме потрясающих дверей «крыло бабочки», Stradale был оснащен уникальным двигателем V8 объемом всего 2 л, он позволял машине развивать просто космическую скорость. В лучших традициях итальянского автопрома ограничение оборотов двигателя было установлено на заоблачной отметке в 10 000.
Точных данных по нему найти не представляется возможным, но примерная его мощность составляла 240 л.с., несмотря на крошечный объем.
Lamborghini Urraco, рабочий объем 2 л
Более старшие братья затмили Lamborghini Urraco, и он так и остался в истории недооцененным. Но он достоин признания хотя бы за свой крутой и миниатюрный двигатель V8 объемом 2 л.
Модель выпускалась с тремя разными двигателями, в числе которых был и двухлитровый V8. Это был самый маленький двигатель, который когда-либо создавали Lamborghini, но даже он обеспечивал 182 л.с. при 7500 оборотов в минуту.
Ferrari 208, рабочий объем 2 л
В Ferrari знают, как выжать максимум даже из самого маленького двигателя, не зря же они столько лет с успехом участвуют в гонках Формулы 1. Они с самого начала ставили в свои машины компактные двигатели с высокими оборотами, так что модель 208 просто была одной из таких машин.
Двигатель машины был построен на основе Dino V8, и в варианте с турбонаддувом выдавал 218 л.с. И несмотря на размеры звучал он так же потрясающе, как и все Ferrari!
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