Самые мощные и дешевые: недорогие модели с моторами более 500 л.с.
Jeep Grand Cherokee Trackhawk
Jeep, способный обогнать многие спорткары. Мощность 707 л.с., которую обеспечивает двигатель с турбонаддувом объемом 6,2 л, превращает этот «Джип» на прямой в реального конкурента некоторым суперкарам. Но Trackhawk не только мощной, но и роскошный, внутри самые передовые электронные системы, кожаная обивка и много пространства. При этом отдать за гоночный джип на рынке США придется чуть более 89 тыс. долларов.
Mercedes-AMG GLC 63 S Coupe
Внедорожное купе Mercedes-AMG GLC-class 2022 модельного года получил три варианта мощнейших двигателей на выбор, среди них V8 с двойным турбонаддувом, который реально способен на все! Максимальная мощность внедорожника достигает 503 л.с! Стоит эта роскошь для бездорожья 84 тыс. долларов.
Chevrolet Corvette Z06
Спортивный автомобиль с задним приводом выпускается в двух вариантах – купе и кабриолет. От 0 до 100 км он разгонятся менее чем за 3 секунды, а предельная скорость превышает 320 км/ч! Все это благодаря мощности двигателя более 500 л.с., правда за нее придется платить повышенным расходом топлива, но, версия с АКПП чуть экономичнее, и «кушает» на трассе только 9,8 л на 100 км, у варианта с МКПП расход уже 10,3 л. Стоит это великолепие 79,5 тыс. долларов.
Mercedes-Benz AMG C63 S
Этот седан поразит вас своей мощью и роскошным интерьером! Обладая двигателем мощностью в 503 л.с., машина способна разгоняться до сотни менее чем за 4 секунды. Скорость могла бы быть и выше, но она ограничена электроникой. Цена машины в кузове седан или купе от 72,8 тыс. долларов.
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Двигатель V6 с турбонаддувом от Ferrari несмотря на скромный объем в 2,9 л обеспечивает модели 505 л.с. мощности. Учитывая, что размер машины для такой мощности совсем невелик, разгон до сотни она делает меньше чем за 4 секунды, максимальная скорость при этом может достигать 300 км/ч. Цена итальянской машины составляет чуть более 70 тыс. долларов.
Dodge Challenger SRT Hellcat
Еще один «чистокровный американец» с мощностью более 700 л.с., но на этот раз перед вами классический масслкар и цена у него всего 64,2 тыс. долларов. Машина получила двигатель Hemi объемом 6,2 л, который выдает 707 л.с., покупателю предложат на выбор 6-ступенчатую МКПП или 8-ступенчатую АКПП, причем в случае с последней расход топлива составит только 10,7 л на трассе. Немало, но за такую мощность придется платить бензином!
Chevrolet Camaro ZL1
Одна из самых мощных и красивых машин в списке доступна покупателям на американском рынке за 64 тыс. долларов. Двигатель V8 объемом 6,2 л с турбонаддувом обеспечивает до 650 л.с. мощности и разгон от 0 до 100 км за 3,5 секунды. При этом машина ни разу не экономная и потребует почти 12 л на 100 км на трассе.
Ford Mustang Shelby GT350
Всего 54,6 тыс. долларов придется отдать за право обладать великолепным GT350 с мотором мощностью 526 л.с. Двигатель V8 объемом 5,2 л, машина также получила подвеску MagneRide, двусоставные тормозные диски и ряд других усовершенствований необходимых первоклассному трековому автомобилю. Машина быстрая, до 290 км/ч разгонятся без проблем, экономичности при таком двигателе ждать не приходится, готовьтесь тратить 11,2 л на трассе.
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