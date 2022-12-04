Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке

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«Автоновости дня» составили рейтинг самых мощных китайских SUV на российском рынке на начало декабря 2022 года. Открывает список полноразмерный рамный внедорожник Haval H9, который доступен в нашей стране с двумя моторами на выбор. Дизельный агрегат развивает 190 сил, а бензиновый – 218 сил. Во втором случае тяжелый внедорожник может разогнаться с места до «сотни» за 11 секунд. Максимальная скорость – 180 км/ч. Цены начинаются от 4,1 млн рублей.

Кроссовер Changan Uni-K оснащен 2,0-литровым турбомотором, который выдает 226 сил и 380 Нм пикового крутящего момента. На спринт 0-100 км/ч он тратит 8,9 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Стоит такой автомобиль минимум 3,3 млн рублей. Третья строчка досталась Exeed VX с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. (385 Нм). Разгон до «сотни» занимает 8,5 секунд, а максимальная скорость составляет 195 км/ч. Цены начинаются от 4,9 млн рублей.

Фото: Exeed

Замыкает список самых мощных китайских SUV на российском рынке кроссовер Geely Tugella. Обновленная версия, появившаяся у российских дилеров в начале ноября, оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 238 сил. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Дилеры просят за стильное кросс-купе минимум 3,4 млн рублей.

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