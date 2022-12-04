Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке
Фото: Haval
Фото: Changan
Фото: Exeed
Фото: Geely
Кроссовер Changan Uni-K оснащен 2,0-литровым турбомотором, который выдает 226 сил и 380 Нм пикового крутящего момента. На спринт 0-100 км/ч он тратит 8,9 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Стоит такой автомобиль минимум 3,3 млн рублей. Третья строчка досталась Exeed VX с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. (385 Нм). Разгон до «сотни» занимает 8,5 секунд, а максимальная скорость составляет 195 км/ч. Цены начинаются от 4,9 млн рублей.
Замыкает список самых мощных китайских SUV на российском рынке кроссовер Geely Tugella. Обновленная версия, появившаяся у российских дилеров в начале ноября, оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 238 сил. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Дилеры просят за стильное кросс-купе минимум 3,4 млн рублей.
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19.10.2022, 16:44
Geely выходит на рынок Казахстана с двумя кроссоверами: Coolray и Azkarra
Китайская компания Geely во второй раз попытается выйти на казахстанский авторынок. Ставку сделают на кроссоверы. Местным автолюбителям предложат две модели: Geely Coolray и Geely Azkarra. Стоить они будут от 1,5 до 2,0 млн рублей в пересчете по курсу.Читать далее
-
14.10.2022, 13:09
Обновленный Geely Tugella уже в России: комплектации и цены
Компания Geely привезла в Россию рестайлинговый кроссовер Tugella. Автомобилю скорректировали дизайн, добавили опций и новую флагманскую комплектацию Flagship Sport.Читать далее
-
09.10.2022, 22:08
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После стремительного подорожания автомобилей весной 2022 года некоторые автопроизводители начинают понемногу снижать цены. Одни модели скинули символические 15 000 рублей, а другие вполне ощутимые 500 000 рублей.Читать далее
-
06.10.2022, 22:01
Кроссовер Exeed VX получил в Россию самую роскошную версию: цена впечатляет
Флагманский китайский кроссовер Exeed VX до недавнего времени предлагался в России в двух далеко не бедных комплектациях под звучными названиями Luxury и President. Сейчас у дилеров появились автомобили в эксклюзивном исполнении President Limited Edition, которые оказались еще на 400 000 рублей дороже.Читать далее
-
20.09.2022, 09:08
Автомобили Haval вновь подешевели: цены постепенно приближаются к «февральским»
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