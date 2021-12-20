Самые надежные двигатели V8 в истории
BMW 4.4
Все проблемы с двигателем были выявлены сразу после его выпуска. Сейчас 4,4-литровым агрегатом оснащаются многие модели BMW, в том числе новинка – M5 CS.
Mercedes 5.0/5.4
M113 в принципе один из самых надежных немецких V8, в том числе и его измененная версия для AMG. Это долговечный двигатель с минимальным техобслуживанием. При этом обе версии – с наддувом и без – отличаются превосходной надежностью.
Ford 5.0 Coyote
Ford использует этот двигатель в своих «Мустангах» и в пикапе F-150. Двигатель, выпущенный в 2011 году, получил высокие оценки за свою надежность и производительность, в том числе благодаря его простой конструкции. С тех пор двигатель получил ряд модификаций для разных моделей, но сохранил свой высокий уровень качества. Он способен служить вам долго и без сбоев, главное не пропускать техобслуживание и использовать в ремонте только оригинальные запчасти Ford.
Nissan 5.6
Двигатель VK56 объемом 5,6 л устанавливался в таких моделях бренда, как Titan, Armada, Patrol и пассажирском фургоне NV3500. Отличный двигатель для поездок на дальние расстояния. Несмотря на сообщения о мелких неполадках с электрикой в некоторых моделях, этот двигатель отлично работает при своевременном и правильном обслуживании.
Hyundai 5.0
Свой первый V8 Hyundai представила в седане Genesis G80, он получил имя Tau. Этот 5-литровый двигатель мощностью 427 л.с. с крутящим моментом 376 Нм в состоянии тягаться с европейскими соперниками из премиального сегмента. Старания производителя были не напрасны, в Северной Америке Genesis был назван самым надежным брендом 2020 модельного года.
Chrysler 6.4
Двигатель HEMI V8 известен используется во всей линейке SRT – от Dodge Challenger до Jeep Grand Cherokee SRT и в моделях RAM. Сразу после выхода в 2011 году были жалобы на проблемы с двигателем, в частности с отключаемыми цилиндрами. В основном эти дефекты были исправлены и двигатель до сих пор успешно применяется в моделях SRT.
Toyota/Lexus 4.0
Это легендарный двигатель 1UZ-FE компании Toyota, который во всем мире известен благодаря своей надежности. Впервые он был установлен в моделях Lexus LS400 и до сих пор устанавливается на многие Lexus. Сообщается, что после модернизации ресурс двигателя увеличился, и теперь он способен преодолевать без проблем около 500 тыс. км. Это не только один из самых надежных V8, но и в принципе один из самых надежных двигателей в истории автомобилестроения.
Chrysler 5.7
Это универсальный двигатель с успехом применялся не только в рабочих пикапах, но и в люксовых авто. Его можно найти в Dodge Challenger и Chrysler 300C HEMI, а также в RAM 1500. При надлежащем уходе он вполне способен без проблем пробежать 300 тыс. км.
Chevy Small-Block 350
Этот двигатель рекордсмен – он с 1955 года в производстве и за это время было продано более 100 млн таких моторов. За столько лет он конечно изменялся, увеличивался в размере, сменил карбюраторную систему на инжекторную. GM перестали выпускать двигатель в 2003 году, но дочернее предприятие в Миссури до сих пор делает оригинальные запчасти для этих моторов. Среди отзывов о надежности, был один от владельца пикапа С10 1991 года, который заявил, что его двигатель прошел более 1,6 млн км без серьезного ремонта.
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