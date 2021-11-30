Самые надежные гибриды 2021 года
Volvo XC40
Рейтинг надежности этой модели составил 95,9%, ведь компания Volvo покрыла ремонт во всех 17% случаев, когда владельцы машин обратились в сервисный центр. Большая часть проблем была связана с немоторной электрикой, причем в половине случаев машина оставалась на ходу и была отремонтирована в тот же день. Ремонт машин не на ходу в 25% случаев также занял лишь один день.
BMW 3-й серии
Рейтинг надежности составил 96,1%, поскольку с жалобой на неисправность в сервис обратились только 8% владельцев машин возрастом не старше 3 лет. Проблемы касались в основном системы кондиционирования или неисправностей двигателя, реже проблема наблюдалась с трансмиссией или сцеплением. Весь ремонт производился в рамках гарантийного обслуживания, был бесплатным, но в 67% случаев занял неделю.
Toyota Yaris
Рейтинг надежности составил 97,3%, при этом проблемы с машиной возникли только у 14% владельцев. Главным образом машинам требовался кузовной ремонт, причем все они оставались на ходу. В половине случаев ремонт занял неделю, еще 50% водителей получили свои машины обратно в тот же день. Ремонт осуществлялся по гарантии.
Toyota Corolla
Рейтинг надежности 97,6%, на проблемы с немоторной электрикой и батареей пожаловались 12% водителей. Ремонт в большинстве случаев занял один день, и был произведен в рамках гарантийного срока.
Kia Niro
Рейтинг надежности 97,9%, потому что проблемы с машиной были только у 8% владельцев. В основном они касались кузова, на втором и третьем месте были проблемы с системой кондиционирования и двигателем. Каждая машина при этом оставались на ходу, но на исправление 37% неполадок ушло более недели. Ремонт 80% машин был произведен по гарантии, а в остальных случаях оплачен владельцами, при этом стоимость работ составила от 50 до 300 фунтов.
Hyundai Ioniq
Рейтинг надежности 98,1%, проблемы с автомобилем были выявлены в 13% случаев и касались в основном кузова и кондиционера. Также были жалобы на отделку салона, проблемы с сиденьями, немоторную электрику и систему навигации. Все расходы на ремонт взяла на себя компания Hyundai, к тому же все машины оставались на ходу. Правда ремонт 20% неисправностей занял более недели.
Lexus UX
Рейтинг надежности 98,4%, ведь только 5% владельцев этих моделей машин обратились в сервисный центр. В основном жалобы были связаны с отделкой салона, сиденьями и электрикой двигателя. Все машины были на ходу, ремонт был осуществлен в течение недели и за счет Lexus.
Honda CR-V
Тройку лидеров с почти 100% надежностью открывает гибрид CR-V с результатом 98,8%. Только 5% владельцев пожаловались на проблему с батареей. Неполадка в каждом случае была решена в течение одного дня и по гарантии.
Toyota RAV4
Серебряным призером среди гибридов с результатом 99,1% надежности стала RAV4. Жалобы были только у 4% владельцев, все они касались аккумулятора и подвески. Только половина авто были признаны непригодными для использования, на остальных все еще можно было ездить.
Lexus NX
Чемпион по надежности среди гибридных машин, его рейтинг надежности 99,8%. О проблемах с кузовом и немоторной электрикой сообщили всего 2% владельцев. Все было исправлено в тот же день, бесплатно для владельцев, при этом каждая из машин оставалась полностью пригодной для использования.
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