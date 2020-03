Самые надежные марки автомобилей 2019 года

Американская компания J.D. Power and Associates опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами. Исследование основано на опросе американских владельцев трехлетних автомобилей. Респонденты отвечали на 177 вопросов о проблемах, обнаруженных ими в период эксплуатации. По итогам специалисты составили рейтинг самых надежных марок машин. А мы расскажем, что можно купить у компаний с высоким уровнем доверия потребителей. Genesis GV80 {{model_v2_6878}}На каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 89 проблем. Это крайне мало, что обеспечило производителю первое место в рейтинге самых надежных автомобильных марок по итогам 2019 года.У корейского бренда совсем недавно в линейке появился первый кроссовер. Дизайн новинки выдержан в духе концепт-кара, представленного в 2017 году. Отличительными чертами стали фирменная пятиугольная решетка радиатора и двухуровневая головная оптика Quad Lamps. Оформление передней части напоминает логотип Genesis. На первом этапе продаж покупателям предложат дизельные версии с 3,0-литровыми наддувными «шестерками» мощностью 278 сил (589 Нм), работающими в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный. В дальнейшем моторную гамму вседорожника пополнят два бензиновых агрегата: 2,5-литровая «турбочетверка» на 304 л.с. (422 Нм) и 3,5-литровый турбомотор V6 мощностью 380 л.с. (530 Нм).Lexus UX{{model_v2_6376}}На 100 «Лексусов» приходится 100 обращений в СТО. Это не значит, что каждый владелец имел проблему, все случаи распределены между несколькими авто. Такой показатель обеспечил «серебро» марке в рейтинге.Если вы сторонник японской премиум-марки, напоминаем, что в ее модельном ряду числится стильный городской кроссовер UX. Базовая версия вседорожника оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем. Для России агрегат дефорсировали до «налоговыгодных» 150 сил, хотя в других странах из него «выжимают» 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором и передним приводом. С места до «сотни» такой кроссовер ускоряется за 9,2 секунды. Начальная комплектация включает в себя 8 подушек безопасности, 2-зонный «климат», 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, круиз-контроль, светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски.Buick Enclave{{model_v2_1588}}Замыкает тройку лидеров американская компания Buick, показатель которой составил 103 жалобы. Купить в нашей стране «Бьюики» можно лишь на вторичном авторынке, и то отыскать достойный вариант непросто.А вот в США большим спросом пользуется вседорожник Enclave. Инженеры снабдили модель 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 302 л.с., который сочетается с 9-ступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. В список оборудования входят 7 подушек безопасности, камера заднего вида, парктроник, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, предупреждения столкновений и кругового обзора. Porsche Cayenne Coupe{{model_v2_6785}}Немецкий премиальный автопроизводитель имеет 104 обращения на 100 машин. По данным аналитиков, весьма неплохой результат, который обеспечивает марке уверенное 4 место.В прошлом году в салонах российских дилеров Porsche официально стартовали продажи нового купеобразного кроссовера Cayenne Coupe. Модель отличается заваленной линией крыши в духе Panamera. В «базе» вседорожник оснащается прозрачной крышей, за доплату можно заменить ее на облегченную углепластиковую. Первоначально на рынок вышла стандартная модификация Cayenne Coupe (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupe (550 л.с.). Чуть позже линейка пополнилась версией «S» мощностью 440 л.с.Toyota C-HR{{model_v2_6384}}Замыкает пятерку компаний с самым лучшим показателем надежности по версии J.D. Power and Associates японский автопроизводитель. По результатам опроса выяснилось, что на 100 машин этой марки приходится 113 обращений. У россиян есть возможность купить фейслифтинговый кроссовер Toyota C-HR. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление «по воздуху» и функцию голосового управления. В список оборудования добавилась премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками и пакет «зимних» опций (обогрев руля, лобового стекла в зоне «дворников», боковых зеркал и передних сидений). Автомобиль доступен с 2,0-литровым «атмосферником» (148 л.с., 189 Нм) и передним приводом или с 1,2-литровым турбомотороми полным приводом. Коробка передач в обоих случаях – бесступенчатый вариатор.Volkswagen Golf{{model_v2_1818}}Народные автомобили всегда были в почете у потребителей, прежде всего, за надежность и доступность. Однако нынче немецкий автопроизводитель занял лишь шестую позицию рейтинга с результатом 116 обращений на 100 машин.В конце прошлого года на мировом авторынке стало доступно восьмое поколение «Гольфа». В силовой линейке автомобиля 8 современных бензиновых и дизельных наддувных агрегатов объемом от 1,0 до 2,0 литров и мощностью от 90 до 150 л. с. В качестве трансмиссии на выбор предложены 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями. Для дизельной версии 2.0 TDI (150 сил) доступен полный привод 4Motion. В салоне – полностью цифровая 10,25-дюймовая панель приборов и экран медиасистемы диагональю 8,25 или 10 дюймов. Медиасистема имеет доступ в интернет и поддерживает функцию голосового управления. За доплату предлагается проекционный экран, трехзонный «климат», премиальная аудиосистема Harman Kardon, матричные фары головного света и комплекс IQ.Drive (адаптивный «круиз» плюс система удержания в полосе). Lincoln Aviator{{model_v2_679}}На седьмой позиции расположился американский автопроизводитель, к которому жители США питают особую «родную» любовь. Что касается поломок, то их на 100 авто зафиксировано 116. Отличный повод вспомнить про возрожденную модель марки — кроссовер Aviator. Автомобиль получил комплекс электронных систем активной безопасности Lincoln Co-Pilot360 Plus (системы удержания в полосе, активный круиз-контроль, автоматический парковщик). В помощь водителю разработали специальное приложение для смартфона, которое позволяет дистанционно открывать и закрывать двери, запускать двигатель, управлять настройками климата и медиасистемы, а также водительского кресла. Если же смартфон разрядился, попасть в автомобиль можно будет при помощи кода. Его необходимо ввести на панели, расположенной у дверной ручки. Запустить двигатель можно будет, используя тачскрин мультимедийной системы.Покупателям предложат выбор из двух силовых установок. Поклонникам «зеленых» технологий придется по вкусу гибридная модификация Aviator Grand Touring, суммарной отдачей 456 л.с. и 814 Нм. Традиционная версия с ДВС оснащается 3,0-литровой «шестеркой» с двойным наддувом, которая выдает 406 сил и 542 Нм крутящего момента. Трансмиссия: 10-диапазонный «автомат» и задний привод для базовых версий или полный за доплату.

2020-03-23