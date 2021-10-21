Самые нелепые советские автомобили (по мнению американцев)
Не секрет, что советский автопром развивался с большим опозданием в сравнении с Европой и США. Едва забрезжила надежда на появление доступных легковых автомобилей, как грянула война, а потом снова было не до нужд простых граждан. В итоге до появления в стране АвтоВАЗа в СССР доступным транспортом были мотоциклы и велосипеды. И то не для всех.
Почти все советские машины были копией какой-нибудь европейской или американской модели. Но в некоторых случая советские инженеры явно решили проявить фантазию и получилось то, что получилось. Перед вами подборка самых странных советских машин, по мнению американцев. Впрочем, в некоторых случаях даже спорить не будем, потому что их мнение разделяют многие выходцы из СССР.
Ока
Ока или ВАЗ-1111 – это то, что у советских конструкторов вышло, когда они попытались повторить японские кей-кары. Общего у них, скажем так, только количество колес и форма руля.
Ока была выпущена в 1988 году, когда СССР был на грани краха. Предполагалось, что эта машина станет еще одним доступным автомобилем для советских людей. В анналы истории она вошла под именем «Капсула смерти»: в случае аварии машина сминалась легче, чем консервная банка.
ЛуАз 969
Советский автопром очень гордился своими новаторскими решениями, хотя многие из них давно были обыденностью на Западе. В случае с ЛуАзом это был передний привод, который машина получила в 1971 году. Но сильнее всего впечатляет внешность автомобиля. И все же это оказался вполне жизнеспособный внедорожник с объемом двигателя всего 0,9л и мощностью скромных 30 л.с.
Среди главных недостатков можно отметить случаи отравления угарным газом во время поездки на ЛуАзе, которые становились причиной аварий на дороге.
Trabant 601
Эта модель лучше всего символизирует Советский блок стран. Навесные, декоративные элементы кузова были сделаны из так называемого «дуропласта», прочный такой, но все же пластик. Но куда хуже обстояли дела с двигателем – объем менее 1 литра, мощностью 18 л.с. Да на его фоне Фольксваген «Жук» казался Lamborghini!
Тем не менее, в ГДР было выпущено почти 3 млн таких машин, все они были проданы на территории Восточной Европы.
УАЗ 452
Любили советские конструкторы адаптировать под нужды мирных граждан военную технику. Случай с УАЗ 452 не исключение, этот малотоннажный фургон был получен в результате переработки военного транспортера.
Признавая достоинства «буханки» как неплохого по тем временам внедорожника, американцы сетуют на ужасающий внешний вид модели. Больше всего уазик напоминает им дешевый школьный автобус. Такое могло работать только в СССР, считают они. И в России, отвечаем мы. Ведь даже спустя 30 лет после распада СССР привычная «буханка» все еще колесит по нашим дорогам.
Melkus RS 1000
Еще одна модель, производившаяся в ГДР. Говорят, что Melkus именовал себя «Восточным Ferrari», но очевидно, что до Ferrari ему было как до Луны.
Конечно, по стандартам 70-х годов, машина была невероятно хороша. Но не настолько же, чтобы всерьез сравнивать эту скромнягу с трехцилиндровым двухтактным двигателем объемом 1 л. Машина разгонялась всего до 150 км/ч.
СМЗ-С3Д
СМЗ-С3Д создавалась как микро-машинка для выдачи в рамках соцобеспечения населения, в основном инвалидов. В общем, с учетом целей, для которых её создали, машина и не могла быть особо впечатляющей, но чтобы настолько…
По сути, это очень дешевая версия гольфкара с двигателем мощностью 12-14 л.с. В общем, это почти что кресло-коляска, только с мотором и крышей. Даже для бесплатного транспортного средства она была чудовищной машиной. И СМЗ-С3Д до сих пор остается самой нелепой машиной, созданной в СССР.
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