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5 октября 2019, 00:09

Самые неликвидные автомобили в России

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Фото АвтоТонкости
При выборе автомобиля важно учитывать фактор спроса на него при перепродаже. Если машина по какой-либо причине не востребована на рынке новых авто, продать ее на вторичном авторынке будет крайне сложно.

Аналитики Autospot.ru выяснили, какие модели авто самые непопулярные у российских покупателей. Примечательно, что в списке оказались как представители премиальных марок, так и бюджетники.

Cadillac CT6

Cadillac CT6
От 3.6 л, 335 л.с
Новый от 4 850 000 до 5 690 000 Р
Заявки на премиальный седан начали принимать еще летом, однако спрос на него особо не наблюдается. В начальной комплектации седан получил светодиодную оптику, систему кругового обзора, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, систему ночного виденья с возможностью распознавания людей. Также машина имеет тормозные механизмы Brembo, автоматическую дверь багажника, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и мультимедийный комплекс с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем.

В подкапотном пространстве — безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат».

Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica
От 3.6 л, 279 л.с
Новый 3 899 000 Р
Быть может, для многих сейчас это открытие, но минивен по-прежнему можно купить в России. Правда, в единственной комплектации. В нее входят 18-дюймовые колесные диски, панорамная крыша и трехзонный климат-контроль. Также в списке оснащения присутствуют камера заднего вида и мультимедийная система с большим тачскрином. Боковые двери получили электропривод, а передние сиденья - вентиляцию. За дополнительную плату компания предлагает аудиосистему Harman Kardon.

В качестве агрегата выступает 3,6-литровый двигатель V6. Силовая отдача составляет 279 л.с. Мотор работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Привод — передний.

Fiat Fullback

Fiat Fullback
От 2.4 л, 154 л.с
Новый от 1 529 990 до 2 169 990 Р
Пикапы в нашей стране не пользуются особым спросом, впрочем, как и сама итальянская марка находится в аутсайдерах. Даже глава подразделения Fiat Professional Ричард Чемберлен сообщил, что пикап Fullback обречен из-за низкого спроса, поэтому модель снимают с производства.

Тем не менее, купить его в России еще можно. Базовая комплектация включает ABS и систему курсовой устойчивости, две подушки безопасности, окрашенные в цвет кузова бамперы и 16-дюймовые стальные колесные диски. А вот подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и кондиционер появляются только на следующем уровне оснащения. Двигатель объемом 2,4 литра доступен в двух вариантах мощности: 154 л.с. (380 Нм) и 181 л.с. (430 Нм). Более мощный мотор предлагается только с 5-диапазонным «автоматом», для 154-сильного доступна дополнительно еще и 6-ступенчатая «механика».

Infiniti QX30

Infiniti QX30
От 2 л, 211 л.с
Новый от 2 118 000 до 2 568 000 Р
Производство маленького вседорожника завершилось минувшим летом. Дилеры распродают остатки. Причина такая же, как у «Фиата»: отсутствие спроса на модель и жесткая конкуренция с другими премиум-брендами.

Российские версии QX30 оснащаются безальтернативным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 211 л.с. Все автомобили имеют полный привод, независимую подвеску и дисковые вентилируемые тормоза на передних колесах. В список базового оборудования кроссовера входит электроусилитель руля, системы ABS, EBD, и Brake Assist, а также 18-дюймовые колесные диски, адаптивная светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, кожаная отделка салона, подогрев передних сидений, камера заднего вида, мультимедийный комплекс и кондиционер.

Lifan Myway

Lifan Myway
От 1.8 л, 125 л.с
Новый от 869 900 до 989 900 Р
Семиместный кроссовер вышел на российский рынок еще в сентябре 2017 года, однако так и не смог выбраться в список востребованных автомобилей в своем сегменте. Базовая версия включает в себя 16-дюймовые алюминиевые колесные диски, «мультируль», кожаный салон, две подушки безопасности, ABS+EBD, ESP, электропакет боковых зеркал и электростеклоподъемники, кондиционер и 7-дюймовый экран мультимедиа.

Первоначально модель предлагалась с безальтернативным сочетанием 1,8-литрового бензинового двигателя (125 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробки передач. Весной прошлого года в список транссмиссий добавился «автомат». Однако на картину продаж новшество кардинальным образом не повлияло — вседорожник находится в аутсайдерах, поскольку на вторичном авторынке спроса на него нет.

Geely Emgrand X7

Geely Emgrand X7
От 1.8 л, 131 л.с
Новый от 989 900 до 1 279 900 Р
Доверие российских потребителей к китайским автомобилям по-прежнему остается низким. Именно этим объясняется отсутствие спроса на кроссовер Emgrand X7. Базовый вариант доступен с цифровой панелью приборов, 9-дюймовым экраном медиасистемы, климат-контролем, двумя подушками безопасности, ABS, ESP, системами удержания на подъеме и помощи при движении под уклон, системой предотвращения опрокидывания и помощи при экстренном торможении.

В моторную гамму вошли 1,8-литровая «четверка» мощностью 131 л.с. и 170 Нм крутящего момента, а также 2,0-литровый агрегат, выдающий 139 л.с. и 191 Нм. «Младший» мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», топовый – с 6-диапазонным «автоматом».

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4
От 1.5 л, 147 л.с
Новый от 899 900 до 1 099 900 Р
Потенциальные покупатели опасаются низкого качества сборки и слишком большой потери в цене. Отсюда равнодушное отношение к китайской новинке.

Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 122 л.с. (180 Нм). Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – только передний. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций. В начальном исполнении вседорожник оснащается литыми 17-дюймовыми дисками, светодиодными ДХО, аудиосистемой, кондиционером, парктрониками, обогревом передних сидений и боковых зеркал.


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Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Тест-драйв Cadillac CT6: выброс эндорфина
Давно уже Кадиллаку пора возвращаться в премиум-сегмент, именно он для этой марки всегда был наиболее комфортным, так уж исторически сложилось. Бизнес-седаны, внедорожники - это все не про него.
Захар
Cadillac представил обновленный седан CT6
Роскошный автомобиль. И очень редкий для наших широт. На мой взгляд, представительский американец выглядит более солидно, чем европейские или азиатские. очень жаль, что на наших дорогах такие "линкоры" встречаются крайне редко.
Виталий
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Самые неликвидные автомобили в России
Аналитики Autospot.ru выяснили, какие модели авто самые непопулярные у российских покупателей. Примечательно, что в списке оказались как представители премиальных марок, так и бюджетники.Cadillac CT6{{model_v2_6365}}Заявки на премиальный седан начали принимать еще летом, однако спрос на него особо не наблюдается. В начальной комплектации седан получил светодиодную оптику, систему кругового обзора, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, систему ночного виденья с возможностью распознавания людей. Также машина имеет тормозные механизмы Brembo, автоматическую дверь багажника, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и мультимедийный комплекс с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем.В подкапотном пространстве — безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат». Chrysler Pacifica{{model_v2_2583}}Быть может, для многих сейчас это открытие, но минивен по-прежнему можно купить в России. Правда, в единственной комплектации. В нее входят 18-дюймовые колесные диски, панорамная крыша и трехзонный климат-контроль. Также в списке оснащения присутствуют камера заднего вида и мультимедийная система с большим тачскрином. Боковые двери получили электропривод, а передние сиденья - вентиляцию. За дополнительную плату компания предлагает аудиосистему Harman Kardon.В качестве агрегата выступает 3,6-литровый двигатель V6. Силовая отдача составляет 279 л.с. Мотор работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Привод — передний.Fiat Fullback{{model_v2_6294}}Пикапы в нашей стране не пользуются особым спросом, впрочем, как и сама итальянская марка находится в аутсайдерах. Даже глава подразделения Fiat Professional Ричард Чемберлен сообщил, что пикап Fullback обречен из-за низкого спроса, поэтому модель снимают с производства.Тем не менее, купить его в России еще можно. Базовая комплектация включает ABS и систему курсовой устойчивости, две подушки безопасности, окрашенные в цвет кузова бамперы и 16-дюймовые стальные колесные диски. А вот подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и кондиционер появляются только на следующем уровне оснащения. Двигатель объемом 2,4 литра доступен в двух вариантах мощности: 154 л.с. (380 Нм) и 181 л.с. (430 Нм). Более мощный мотор предлагается только с 5-диапазонным «автоматом», для 154-сильного доступна дополнительно еще и 6-ступенчатая «механика». Infiniti QX30{{model_v2_6291}}Производство маленького вседорожника завершилось минувшим летом. Дилеры распродают остатки. Причина такая же, как у «Фиата»: отсутствие спроса на модель и жесткая конкуренция с другими премиум-брендами.Российские версии QX30 оснащаются безальтернативным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 211 л.с. Все автомобили имеют полный привод, независимую подвеску и дисковые вентилируемые тормоза на передних колесах. В список базового оборудования кроссовера входит электроусилитель руля, системы ABS, EBD, и Brake Assist, а также 18-дюймовые колесные диски, адаптивная светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, кожаная отделка салона, подогрев передних сидений, камера заднего вида, мультимедийный комплекс и кондиционер. Lifan Myway{{model_v2_6321}}Семиместный кроссовер вышел на российский рынок еще в сентябре 2017 года, однако так и не смог выбраться в список востребованных автомобилей в своем сегменте. Базовая версия включает в себя 16-дюймовые алюминиевые колесные диски, «мультируль», кожаный салон, две подушки безопасности, ABS+EBD, ESP, электропакет боковых зеркал и электростеклоподъемники, кондиционер и 7-дюймовый экран мультимедиа.Первоначально модель предлагалась с безальтернативным сочетанием 1,8-литрового бензинового двигателя (125 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробки передач. Весной прошлого года в список транссмиссий добавился «автомат». Однако на картину продаж новшество кардинальным образом не повлияло — вседорожник находится в аутсайдерах, поскольку на вторичном авторынке спроса на него нет.Geely Emgrand X7{{model_v2_3333}}Доверие российских потребителей к китайским автомобилям по-прежнему остается низким. Именно этим объясняется отсутствие спроса на кроссовер Emgrand X7. Базовый вариант доступен с цифровой панелью приборов, 9-дюймовым экраном медиасистемы, климат-контролем, двумя подушками безопасности, ABS, ESP, системами удержания на подъеме и помощи при движении под уклон, системой предотвращения опрокидывания и помощи при экстренном торможении. В моторную гамму вошли 1,8-литровая «четверка» мощностью 131 л.с. и 170 Нм крутящего момента, а также 2,0-литровый агрегат, выдающий 139 л.с. и 191 Нм. «Младший» мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», топовый – с 6-диапазонным «автоматом». Chery Tiggo 4{{model_v2_6753}}Потенциальные покупатели опасаются низкого качества сборки и слишком большой потери в цене. Отсюда равнодушное отношение к китайской новинке.Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 122 л.с. (180 Нм). Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – только передний. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций. В начальном исполнении вседорожник оснащается литыми 17-дюймовыми дисками, светодиодными ДХО, аудиосистемой, кондиционером, парктрониками, обогревом передних сидений и боковых зеркал.
2019-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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