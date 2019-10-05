Самые неликвидные автомобили в России
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Аналитики Autospot.ru выяснили, какие модели авто самые непопулярные у российских покупателей. Примечательно, что в списке оказались как представители премиальных марок, так и бюджетники.
Cadillac CT6
В подкапотном пространстве — безальтернативный 3,6-литровый атмосферник V6, мощность которого составляет 335 л. с. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатый «автомат».
Chrysler Pacifica
В качестве агрегата выступает 3,6-литровый двигатель V6. Силовая отдача составляет 279 л.с. Мотор работает в паре с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Привод — передний.
Fiat Fullback
Тем не менее, купить его в России еще можно. Базовая комплектация включает ABS и систему курсовой устойчивости, две подушки безопасности, окрашенные в цвет кузова бамперы и 16-дюймовые стальные колесные диски. А вот подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и кондиционер появляются только на следующем уровне оснащения. Двигатель объемом 2,4 литра доступен в двух вариантах мощности: 154 л.с. (380 Нм) и 181 л.с. (430 Нм). Более мощный мотор предлагается только с 5-диапазонным «автоматом», для 154-сильного доступна дополнительно еще и 6-ступенчатая «механика».
Infiniti QX30
Российские версии QX30 оснащаются безальтернативным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 211 л.с. Все автомобили имеют полный привод, независимую подвеску и дисковые вентилируемые тормоза на передних колесах. В список базового оборудования кроссовера входит электроусилитель руля, системы ABS, EBD, и Brake Assist, а также 18-дюймовые колесные диски, адаптивная светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, кожаная отделка салона, подогрев передних сидений, камера заднего вида, мультимедийный комплекс и кондиционер.
Lifan Myway
Первоначально модель предлагалась с безальтернативным сочетанием 1,8-литрового бензинового двигателя (125 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробки передач. Весной прошлого года в список транссмиссий добавился «автомат». Однако на картину продаж новшество кардинальным образом не повлияло — вседорожник находится в аутсайдерах, поскольку на вторичном авторынке спроса на него нет.
Geely Emgrand X7
В моторную гамму вошли 1,8-литровая «четверка» мощностью 131 л.с. и 170 Нм крутящего момента, а также 2,0-литровый агрегат, выдающий 139 л.с. и 191 Нм. «Младший» мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», топовый – с 6-диапазонным «автоматом».
Chery Tiggo 4
Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 122 л.с. (180 Нм). Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – только передний. Покупатели могут выбирать из трех комплектаций. В начальном исполнении вседорожник оснащается литыми 17-дюймовыми дисками, светодиодными ДХО, аудиосистемой, кондиционером, парктрониками, обогревом передних сидений и боковых зеркал.
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