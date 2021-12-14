Самые ненужные помощники в машине
Адаптивный круиз-контроль
Опция, созданная для поддержания заданного расстояния от впереди идущей машины, раздражает 30% водителей. Они отключают ее либо сразу, как заводят машину, либо, если в меню есть такая опция, отключают раз и навсегда едва попробовав. Мотивация проста – водители хотят чувствовать себя главным за рулем, а не подчиняться машине.
Удержание в полосе
Эта опция безопасности бесит всего 25% водителей. Ее суть в удержании машины в центре полосы движения, машина с помощью камер ориентируется по дорожной разметке. Водители, отключившие опцию, заявили, что их раздражает постоянная необходимость «бороться с рулем».
Выезд с полосы движения
Систему предупреждения о выезде за пределы полосы движения отключает 21% водителей. Причина очевидна – она слишком часто срабатывает.
Контроль внимания водителя
22% водителей не в восторге от системы, которая следит за тем, насколько внимательны они за рулем. Поэтому они отключают ее сразу же. По заявлению отключивших, система слишком часто подает ложные сигналы тревоги.
Предупреждение о столкновении
Казалось бы, это одна из самых полезных функций безопасности, но 11% водителей ей не доверяют. Ее смысл в мониторинге пространства перед машиной на предмет возможного столкновения, она позволяет обнаружить пешеходов, велосипедистов или другую машину. При необходимости система может сама начать торможение.
Мониторинг слепых зон
Эта система помощи водителю следит за происходящим в слепых зонах водителя, и сообщает ему, если сзади или сбоку в слепой зоне оказывается машина. Но 9% водителей не считает эту функцию полезной.
Камера заднего вида
Самая редко отключаемая функция в списке – это камера заднего вида при движении задним ходом. Оказалось, что 6% водителей прекрасно обходятся и без нее.
Современные системы безопасности в автомобилях призваны снизить число ДТП. По мнению специалистов, массовая установка систем во все современные машины позволит на 50% уменьшить смертность на дорогах. Но водители пока не разделяют эту точку зрения, многие считают, что системы помощи в реальных условиях работают некорректно. Водителей раздражают некоторые опции, и они считают их скорее помехой, чем полезной функцией.
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