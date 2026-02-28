Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 06:51

5 аксессуаров для авто, которые стоят дороже вашей квартиры —как Bentley, Rolls-Royce и Aston Martin превращают аксессуары в произведения искусства

Люксовые бренды продолжают удивлять не только ценами, но и фантазией в создании аксессуаров для авто. В подборке - самые дорогие и странные опции, которые доступны лишь избранным. Почему такие детали становятся трендом - в нашем материале.

В мире премиальных автомобилей роскошь давно вышла за пределы кожаных салонов и мощных моторов, превратившись в соревнование по созданию аксессуаров, подчеркивающих статус владельца ярче любых лошадиных сил. Вместо обсуждения экономичности, в сегменте люкс-царит культ индивидуальности, где дополнительные опции напоминают каталог произведений искусства с соответствующими ценниками.

Примером такого подхода стало издание Bentley Centenary Opus 100 Carat Edition — самая дорогая автомобильная книга в истории весом почти 30 килограммов. Ее обложка из кожи инкрустирована сотней бриллиантов и платиной, а стоимость в 200 тысяч фунтов делает фолиант не просто книгой, а инвестицией.

Для ценителей загородного отдыха Rolls-Royce создал переносной сундук для шампанского с карбоном, хрусталем и термоконтейнерами для икры, цена которого достигает почти 6 миллионов рублей.

Технологии также служат эксклюзивности: наручные часы Aston Martin x Jaeger-LeCoultre за 44 тысячи долларов оснащены транспондером, позволяющим открывать двери суперкара с запястья. Багаж тоже стал произведением искусства — комплект саквояжей от Louis Vuitton для BMW i8 за 20 тысяч долларов идеально вписывается в дизайн спорткара. А венцом индивидуализации является опция «Звездное небо» от Rolls-Royce, где мастера вручную создают на потолке уникальную карту звездного неба за 17 часов работы.

Таким образом, люксовые бренды продолжают повышать планку, выходя за рамки автомобиля и создавая мир потрясающих впечатлений. Судя по спросу, фантазия производителей еще долго будет опережать даже самые смелые ожидания покупателей.

Эта гонка за уникальностью стирает грань между автомобилем и произведением искусства. В мире, где массовое производство давно стало нормой, такие аксессуары становятся не просто опциями, а семейными реликвиями, передающимися из поколения в поколение. Ведь истинная ценность заключается не в функциональности, а в возможности прикоснуться к прекрасному и оставить свой след в истории, даже если этот след измеряется в каратах, а не в километрах в час.

Упомянутые марки: Bentley, Rolls-Royce, BMW, Aston Martin
